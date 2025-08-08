La banda venezolana de Rock/Metal, CG Project, conformada actualmente por Cesar Ash (Guitarra), Oscar Guédez (Batería), Greg Méndez (Teclado), Jorge Perfetti (Voz) y Gerardo Romero (Bajo) estrenaron el pasado 11 de julio de 2025 «Insidia» tema que combina la potencia del hard rock con elementos de rock fusión y metal progresivo, ofreciendo una experiencia sonora intensa, moderna y cargada de identidad.

Este sencillo marca un punto de inflexión para CG Project, al tratarse de su primer lanzamiento completamente en español, buscando así conectarse de manera más directa con su audiencia hispanohablante, pero ofreciendo al público de otros hemisferios una alternativa única, con melodías bien estructuradas, un trabajo rítmico inteligente y una impecable ejecución, que se traduce en un potente pero a la vez muy elaborado trabajo musical.

El tema «Insidia» fue producido por CG Project, contando con la mezcla y masterización de Miguel De Donato de Probos Estudios, en Maracaibo, Zulia, Venezuela.

«Insidia» viene acompañado de un videoclip oficial, grabado en el emblemático Palacio Legislativo, de la ciudad de Maracaibo, un edificio histórico de estilo neoclásico renacentista y fue dirigido por el cineasta Gustavo Cohen en marzo del 2025.

Este trabajo audiovisual representa la tercera colaboración entre CG Project y Gustavo Cohen, quien también dirigió los videos de “She’s The Danger” (grabado en 2018 y publicado en 2019) y “Running In Circles” (grabado y publicado en 2019), consolidando una relación audiovisual sólida y coherente a lo largo de los años.

El trabajo gráfico estuvo a cargo del venezolano Luis Reyes, conocido retratista y profesional del área de la fotografía en el país.

La narrativa del tema se desarrolla desencadenando una transformación interna a partir del análisis del propio sufrimiento y la superación de obstáculos. La letra transmite un mensaje positivo y de autodescubrimiento, luego de vivir situaciones oscuras por causa de vínculos personales dañinos, mostrando la importancia de reconocer y sanar heridas emocionales para crecer y evolucionar como seres humanos.

Pueden disfrutar del video de «Insidia» en este enlace: https://youtu.be/ClWo9jPHcoI?si=E6L5Q-2Ca__Wu6Oq

CG Project, fundada en el año 2016 en Maracaibo, Venezuela, ha recorrido un camino artístico que abarca desde la experimentación instrumental hasta la creación de canciones con identidad propia. Su discografía incluye el álbum instrumental “Running In Circles” (2019) y el EP “Breakthrough” (2023), ambos bien recibidos por el público y la prensa especializada.

”Insidia” está disponible en las plataformas digitales y lo pueden escuchar aquí:

Spotify: https://open.spotify.com/track/7MJiC8NJwI6j9eTWp37l2u?si=m3s7Y6i6TbegvuFri-CeGw&context=spotify%3Aalbum%3A3ZL4tEdZ3wLrukWwwGm4a3

Para conocer más de CG Project pueden visitar:

Facebook: https://www.facebook.com/CGProjectMusic

Instagram: https://www.instagram.com/cgprojectband

YouTube: https://youtube.com/@cgproject

Beacons: https://beacons.ai/cgproject

Para solicitud de entrevistas con CG Project:

P.R.: Andrea Cobo Raffalli

+58 412.702.46.53

@artemisaproduccionesvzla