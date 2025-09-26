“Hace seis meses decidí que la discapacidad no sería un límite, sino una oportunidad para demostrar de lo que soy capaz. Así nació Accesorios Mayci, un emprendimiento basado en la bisutería. Gracias al apoyo de Centro Progresa, he recibido orientación y acompañamiento para fortalecer mi negocio”, aseguró Cindy Guerrero, fundadora de Mayci y participante del programa que, en alianza con la Corporación Ágora, fortalece los emprendimientos de personas con discapacidad visual, en la Rectoría Caribe UNIMINUTO y MD Micronegocios.

Comunidad académica de UNIMINUTO impulsa el emprendimiento juvenil en Colombia

· Estudiantes y egresados de UNIMINUTO son partícipes del apoyo como mentores del emprendimiento en el país. En cifras, 223.722 personas se han formado en esta área y 6.386 unidades productivas han sido fortalecidas desde los territorios.

· Recientemente la Institución participó como el patrocinador académico oficial del Biz Fest 2025, el evento más grande de emprendimiento juvenil en Colombia.

UNIMINUTO reafirmó que el emprendimiento es una herramienta de transformación que se renueva cada día en las calles, barrios y veredas donde estudiantes y egresados aportan al desarrollo territorial con acciones concretas

Bogotá D.C. septiembre 2025.

A propósito de Biz Fest 2025, el evento más grande de emprendimiento para los jóvenes del país que contó con la activa participación de UNIMINUTO, la institución resalta el compromiso de sus estudiantes y egresados con la transformación social y económica del país, a través del trabajo desarrollado por los Centros Progresa y el programa MD Micronegocios.

MD Micronegocios es un programa liderado por El Minuto de Dios que ofrece apoyo integral a pequeños emprendimientos en Colombia, con el objetivo de reactivarlos y fortalecerlos. El programa proporciona acompañamiento personalizado a través de facilitadores y mentores, además de acceso a servicios de financiación, mercadeo, formalización e innovación.

“En Colombia existen cerca de 5.700.000 empresas que aportan empleo, ingresos y desarrollo económico y social al país. Alrededor de 1.700.000 de ellas están formalizadas. Quiere decir que cinco millones de nuestros micronegocios operan en la informalidad, lo que limita sus posibilidades de crecimiento y sostenibilidad, pese a que en conjunto representan cerca del 40 % del PIB. De los cerca de 22 millones de empleos que existen en el país, alrededor de 13 millones lo generan micronegocios”, explicó Gina Santana, directora de Centro Progresa UNIMINUTO.

MD Micronegocios ha generado cerca de 94.000 empleos en todo el país, con una participación destacada de mujeres, quienes representan el 65 % de las personas propietarias de los micronegocios acompañados. El programa ha llegado a los 32 departamentos y al 67 % de los municipios de Colombia, 707 en total.

UNIMINUTO no se detiene en su compromiso con los emprendedores del país. A través de su modalidad Distancia 4.0, ha lanzado MIA Emprendedora, una innovadora inteligencia artificial que acompaña a los emprendedores desde la gestación de sus ideas hasta la consolidación de sus proyectos, brindando mentorías personalizadas y respuestas oportunas para fortalecer cada etapa del proceso. Hoy, los Centros Progresa cuentan con una infraestructura que combina docentes, expertos en emprendimiento y tecnologías de frontera, traspasando regiones y fronteras.

Desde su creación en 2014, los Centros Progresa, y desde 2020 el programa MD Micronegocios, han incorporado estrategias tecnológicas, gestión regional y mecanismos de autosostenibilidad, consolidándose como una plataforma clave para el desarrollo profesional y productivo de la comunidad universitaria en actividades comerciales del sector comercio, agropecuario, industrial y servicio.

“Cuando empezamos a vender sánguches en la institución la Rectoría emitió un decreto que prohibía la venta de alimentos, y tuvimos que continuar en la calle. Cuando nació Centro Progresa, nos ayudaron a gestionar un local dentro de la institución, después a constituirnos como empresa. Así nació Sandú”, agregó Dubian Jerez, el primer emprendedor de Centro Progresa en 2014, cofundador y administrador de Sandú, y egresado de Administración de Empresas de la Sede Bogotá, Cundinamarca y Boyacá de UNIMINUTO.

Los Centros Progresa de UNIMINUTO han desarrollado una importante gestión en los servicios entregados a los estudiantes y egresados en emprendimiento. Estos servicios incluyen la asesoría y asistencia técnica para emprendedores con ideas empresariales, la orientación a la financiación, y el acompañamiento a la puesta en marcha de unidades productivas, nuevas empresas y empresas que requieren ser fortalecidas.

“Hace seis meses decidí que la discapacidad no sería un límite, sino una oportunidad para demostrar de lo que soy capaz. Así nació Accesorios Mayci, un emprendimiento basado en la bisutería. Gracias al apoyo de Centro Progresa, he recibido orientación y acompañamiento para fortalecer mi negocio”, aseguró Cindy Guerrero, fundadora de Mayci y participante del programa que, en alianza con la Corporación Ágora, fortalece los emprendimientos de personas con discapacidad visual, en la Rectoría Caribe UNIMINUTO y MD Micronegocios.

“He estado muy contenta porque mi emprendimiento ha salido a la luz y más personas me han conocido. Yo vendo productos del Huila como la Noche Buena y el café; todo lo que es del Huila, yo lo vendo. Mi experiencia ha sido muy bonita y agradezco a UNIMINUTO porque han apoyado a muchos emprendedores”, afirmó Consuelo González, fundadora de Dulces Consuelo y participante del programa MD Micronegocios de la Rectoría Sur.

Resultados que transforman vidas

Los Centros Progresa de UNIMINUTO han desarrollado una importante gestión. En total, 223.722 estudiantes y egresados han participado en cursos y electivas de emprendimiento, fortaleciendo habilidades para la creación de empresa o el desarrollo de proyectos intraemprendedores. Además, 13.003 estudiantes han realizado su práctica profesional y 411 han optado por el emprendimiento como alternativa de grado.

El impacto también se refleja en las actividades de fomento y acompañamiento: 118.927 personas han participado en iniciativas de mentalidad y cultura emprendedora; se han realizado 5.130 eventos como ferias empresariales, conferencias y espacios de networking; y 11.975 beneficiarios han recibido asistencia técnica para estructurar sus ideas de negocio. Asimismo, se han acompañado 6.386 empresas y unidades productivas en procesos de creación, fortalecimiento y consolidación, contribuyendo al desarrollo económico y la generación de empleo en los territorios.

“La economía colombiana se fortalece con el impulso de miles de micronegocios que hoy hacen parte de este proceso de desarrollo. Tenemos emprendedores que están naciendo, creciendo y generando ideas innovadoras que aportan no solo a su bienestar y al de sus familias, sino también al progreso del país. En UNIMINUTO acompañamos a quienes deciden emprender, porque reconocemos el enorme esfuerzo que hacen cada día para sacar adelante sus proyectos”, afirmó Gina Santana, Directora de Centro Progresa UNIMINUTO.

Como patrocinador académico oficial del Biz Fest 2025, UNIMINUTO reafirma que el emprendimiento es una herramienta de transformación que se renueva cada día en las calles, barrios y veredas donde estudiantes y egresados aportan al desarrollo del país con acciones concretas.

Publicada por: Javier Francisco Ceballos Jiménez

Visite también