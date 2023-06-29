“Impulsar un ecosistema de cooperación es lo que nos motiva año tras año. Ver negocios materializarse, LPs que finalmente invierten en VCs, inversionistas que cierran deals con startups, y empresas que ofrecen servicios que potencian a los founders, es nuestra moneda de cambio. Hemos entendido que este ecosistema se fortalece con el éxito de todos: más que competitivo, es un entorno de colaboración. Esa dinámica es lo que hace única y valiosa la creación de empresas tecnológicas en nuestra región”, señaló Catalina Taricco, COO & CMO de Impacta VC y directora de Impactaland. Hernan Porras Molina

Impacta VC cumple cuatro años y prepara anuncios clave en Impactaland, el hub de inversiones del ecosistema emprendedor dentro del ETMday

El espacio de 1.000 metros cuadrados promete superar todas las expectativas de conexión entre ideas y capital, para impulsar las empresas que el mundo necesita

Patrick McGinnis, escritor y emprendedor estadounidense, y creador del término “FOMO”, es el primer invitado internacional confirmado

Otra novedad de Impactaland 2025 será la “Impacta Coffee Rave”, espacio de música y wellness para conectar personas desde la celebración, y que invita a compartir en familia

El fondo latinoamericano de venture capital especializado en impacto social y ambiental, Impacta VC, cumple cuatro años desde su creación, y celebrará su aniversario organizando y gestionando la cuarta edición de Impactaland, el hub de inversiones del ecosistema emprendedor en EtMDay, el evento de innovación y emprendimiento líder en América Latina, a realizarse del 20 al 22 de noviembre.

Diseñado y liderado por Impacta VC en alianza firmada recientemente con Emprende tu Mente, corporación sin fines de lucro a cargo del EtMday 2025, el espacio de 1.000 metros cuadrados de Impactaland concentrará, durante tres días, a los principales actores del ecosistema de emprendimiento e inversión: startups, fondos de venture capital, corporate VCs, LPs, inversionistas ángeles, empresas y aliados estratégicos.

Para la edición 2025 de Impactaland, Impacta VC invitará desde fuera del país a varias personalidades influyentes en el ecosistema del emprendimiento y las inversiones. En este contexto se inscribe la primera participación del emprendedor estadounidense Patrick McGinnis en un EtMday.

Patrick McGinnis, futuro huésped de Impactaland, es un reconocido escritor y orador que ha invertido en empresas líderes en Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia, y es autor del término “FOMO”. McGinnis será el primer orador del EtMday en el escenario principal, justo después de la inauguración por parte del presidente Gabriel Boric el jueves, y el viernes participará en el Impactaland Stage.

De esta forma, Impactaland busca constituir un espacio para fortalecer el tejido colaborativo dentro del ecosistema emprendedor, un ambicioso Hub de Inversiones destinado a concentrar a los principales actores nacionales e internacionales no solo del mundo del Venture Capital (VC), sino todos los inversionistas en el interés de la construcción y consolidación de las compañías emergentes.

Impactaland se propone cerrar la brecha entre los recursos y el talento latinoamericano, ayudando con capital, conexiones y conocimiento a los emprendedores que están construyendo las empresas que el mundo necesita.

Para cumplir este propósito, Impactaland está diseñado como un espacio modular, compuesto por distintas zonas con objetivos y funcionalidades específicas. Estas zonas operan de forma coordinada durante los primeros dos días del evento (jueves y viernes), generando un flujo constante de actividad y valor para todos los asistentes.

Las zonas permanentes son:

VC Lounge Zone: Reuniones 1:1 entre startups e inversionistas, con match de tesis de inversión. (Usando nuestra herramienta Impacta Matchmaker)

StartupLab 01 Cowork: Espacio patrocinado por la iniciativa de Fundación Chile y CORFO, abierto para el trabajo, la colaboración y el networking espontáneo.

Impacta Stage Zone: Escenario de contenido curado, con charlas, paneles, keynotes y conversaciones relevantes.

Sponsor Zone: Zona de stands y activaciones de empresas aliadas.

Por otro lado, por fuera del espacio del EtMday, se llevará a cabo la “Mingle Night”, un evento privado y exclusivo solo para invitados inversionistas: LPs, VCs, sponsors, aliados y top founders, concebido para conversar, relajarse y generar confianza en un entorno cuidado (solo mediante invitación directa).

Este año, además, otra novedad de esta edición será la “Impacta Coffee Rave” by Señor K: el sábado 22 de noviembre Impacta VC tendrá un cierre distinto, con un live DJ set, lineup y Wellness Zone para conectar desde la música, el bienestar y la celebración.

La idea es que se transforme en un espacio familiar, pensado para que inversionistas y startups asistan con sus familias, fomentando conexiones genuinas y personales mientras disfrutan del positivo ambiente del evento. Además, contará con actividades inclusivas para todos, como pintacaritas, cuentacuentos, un mural del propósito y una agenda de bienestar, con actividades como yoga, entre otras.

La cuarta participación consecutiva en el EtMday del fondo en impacto de US$7M, ad portas de su apertura de su fondo II, trae el desafío de elevar la apuesta con respecto a los años anteriores. El año pasado, Impactaland recibió miles de personas al cierre de los 3 días de evento, generó 11.800 conexiones entre startups, gracias al Impacta Match Maker y VCs; favoreció la concreción de más de 600 contactos efectivos entre VCs y startups; congregó 49 LP nacionales e internacionales, así como 120 firmas de venture capital de la región; y concentró más de 500 reuniones entre VCs y LPs, lo que configuró un éxito sin precedentes para el espacio de conexiones de Impacta VC.

“Impulsar un ecosistema de cooperación es lo que nos motiva año tras año. Ver negocios materializarse, LPs que finalmente invierten en VCs, inversionistas que cierran deals con startups, y empresas que ofrecen servicios que potencian a los founders, es nuestra moneda de cambio. Hemos entendido que este ecosistema se fortalece con el éxito de todos: más que competitivo, es un entorno de colaboración. Esa dinámica es lo que hace única y valiosa la creación de empresas tecnológicas en nuestra región”, señaló Catalina Taricco, COO & CMO de Impacta VC y directora de Impactaland.

Sobre Impacta VC

Impacta VC es un fondo de inversión enfocado en startups de impacto social y ambiental en América Latina. Invertimos en emprendedores con propósito, brindando capital en etapas tempranas, acceso a una red de inversionistas y expertos, y acompañamiento estratégico para acelerar su crecimiento. Creemos en el poder de la innovación para transformar la región y apostamos por modelos escalables y sostenibles.

