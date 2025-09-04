Author
Share article
The post has been shared by 0 people.
Facebook 0
Twitter 0
Pinterest 0
Mail 0

Coctelería de sello propio

TRATTORIA MAMMA LOLA PRESENTA SUS CÓCTELES DE AUTOR

Nuevas creaciones llegan a la carta del restaurante para complementar la experiencia italiana en sus dos locales La experiencia en Mamma Lola no solo se vive en cada plato: ahora también se celebra en cada copa. Este invierno, la reconocida trattoria italiana lanza su nueva línea de cócteles de autor, una propuesta pensada para acompañar sus pastas artesanales y elevar el ritual del almuerzo o la cena con un brindis lleno de carácter y frescura.

LOLA FIZZ Refrescante y vibrante, esta mezcla de gin, limoncello, jugo de piña, prosecco y soda, servida en vaso highball, es perfecta para quienes buscan una bebida ligera, pero con personalidad. SARONNO Una combinación elegante de Amaretto, ron rubio, jugo de naranja natural y limón. Agitado con fuerza y servido directo en copa Martini, es una opción aromática, intensa y sofisticada. IL BACCHI Delicado y especiado, este cóctel combina limoncello, pisco macerado con canela, zumo de limón y ginger ale. Servido en copa balón con mucho hielo, romero y limón, recuerda al clásico chilcano, pero con el toque original de la casa. Estas nuevas creaciones refuerzan el enfoque de Mamma Lola: una cocina italiana hecha con técnica, producto y tradición, pero también con propuestas actuales que renuevan la experiencia en cada visita. El maridaje con sus pastas frescas hechas a mano convierte el almuerzo o la cena en un momento redondo.

UBÍCALOS EN SUS DOS LOCALES: Av. Ernesto Diez Canseco 119, Miraflores y Ca. Las Orquídeas 565, San Isidro

Publicada por: Javier Francisco Ceballos Jimenez

Visite también

You May Also Like

Daniel Noboa gana en Primera Vuelta y da mensaje de esperanza para Ecuador

Daniel Noboa habló tras la ajustada victoria en Ecuador: “Gracias por la…
Henrique Capriles

Henrique Capriles dice que si Chevron se va del país Venezuela se hunde

Henrique Capriles Radonski Parece que Lula y Petro tiraron la toalla con…

Elon Musk y Marco Rubio se pelearon en el gabinete según el New York Times

Furia, discusiones y choques con Elon Musk: la trastienda de una tensa…
Alfredo Ramos denuncian el grave estado de salud de Yenny Barrios, detenida en protestas postelectorales en Lara

Alfredo Ramos denuncia el grave estado de salud de Yenny Barrios, detenida en protestas postelectorales en Lara

El exalcalde del municipio Iribarren, Alfredo Ramos, denunció este miércoles 23-Oct, que…