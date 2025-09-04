Coctelería de sello propio

TRATTORIA MAMMA LOLA PRESENTA SUS CÓCTELES DE AUTOR

Nuevas creaciones llegan a la carta del restaurante para complementar la experiencia italiana en sus dos locales La experiencia en Mamma Lola no solo se vive en cada plato: ahora también se celebra en cada copa. Este invierno, la reconocida trattoria italiana lanza su nueva línea de cócteles de autor, una propuesta pensada para acompañar sus pastas artesanales y elevar el ritual del almuerzo o la cena con un brindis lleno de carácter y frescura.

LOLA FIZZ Refrescante y vibrante, esta mezcla de gin, limoncello, jugo de piña, prosecco y soda, servida en vaso highball, es perfecta para quienes buscan una bebida ligera, pero con personalidad. SARONNO Una combinación elegante de Amaretto, ron rubio, jugo de naranja natural y limón. Agitado con fuerza y servido directo en copa Martini, es una opción aromática, intensa y sofisticada. IL BACCHI Delicado y especiado, este cóctel combina limoncello, pisco macerado con canela, zumo de limón y ginger ale. Servido en copa balón con mucho hielo, romero y limón, recuerda al clásico chilcano, pero con el toque original de la casa. Estas nuevas creaciones refuerzan el enfoque de Mamma Lola: una cocina italiana hecha con técnica, producto y tradición, pero también con propuestas actuales que renuevan la experiencia en cada visita. El maridaje con sus pastas frescas hechas a mano convierte el almuerzo o la cena en un momento redondo.

UBÍCALOS EN SUS DOS LOCALES: Av. Ernesto Diez Canseco 119, Miraflores y Ca. Las Orquídeas 565, San Isidro

Publicada por: Javier Francisco Ceballos Jimenez

