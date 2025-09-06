* *The Guardian* también reporta la redada masiva en la planta de Hyundai en Georgia: 475 trabajadores, la mayoría surcoreanos, fueron detenidos, lo que generó tensiones diplomáticas y puso en pausa proyectos multimillonarios en el sector automotriz.

Durante las últimas semanas, el gobierno estadounidense ha lanzado una serie de operativos migratorios coordinados por ICE a gran escala en múltiples frentes: desde ciudades santuario como Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Portland, hasta redadas históricas en lugares de trabajo como la planta de Hyundai en Georgia. Estas acciones, impulsadas por el Ejecutivo, han desatado debates intensos sobre política migratoria, derechos civiles y el papel del gobierno federal.

* Según *The Guardian*, el gobierno de Trump ha establecido una meta sin precedentes: arrestar a 3 000 personas por día, lo que podría sumar más de un millón al año. Este impulso incluye el incremento de arrestos en cortes, la participación de agentes no tradicionales en ICE y la expansión del programa 287(g) que delega funciones migratorias a policías locales. Las críticas subrayan los riesgos para el debido proceso, la saturación de sistemas de detención y la erosión de la confianza comunitaria.

* *The Guardian* también reporta la redada masiva en la planta de Hyundai en Georgia: 475 trabajadores, la mayoría surcoreanos, fueron detenidos, lo que generó tensiones diplomáticas y puso en pausa proyectos multimillonarios en el sector automotriz.

* En *Reuters* destacan los operativos en el estado de Nueva York, donde más de 70 personas fueron detenidas en una fábrica de golosinas. La gobernadora Hochul criticó la medida, afirmando que separa familias sin distinguir antecedentes criminales. ICE señaló que era un operativo autorizado por tribunales, vinculado a una investigación en curso.

* Según *Político*, la administración Trump está usando estos despliegues no solo como medidas migratorias, sino también como parte de su lucha contra el crimen en ciudades demócratas. El uso de la Guardia Nacional y de agentes federales en estas acciones busca reforzar una narrativa política sobre seguridad, generando resistencia de líderes locales.

* *AP News* recuerda que el operativo en Georgia fue el más grande en un solo lugar en la historia de ICE, reflejando una ofensiva migratoria intensificada en un contexto de políticas de mano dura.

Los recientes operativos de ICE marcan un claro cambio en la política migratoria federal, con énfasis en redadas masivas y objetivos de arrestos masivos. El impacto se refleja en varios niveles:

* **Legal**: Se expanden facultades operativas de ICE, con cuestionamientos sobre garantías legales, debido proceso y constitucionalidad de ciertas acciones.

* **Diplomático**: Casos como el de la planta de Hyundai generan tensiones con aliados como Corea del Sur.

* **Político y social**: Las acciones alimentan la narrativa de seguridad del gobierno, pero también provocan resistencia en ciudades santuario y alimentan protestas y litigios.

* **Económico**: Las redadas tienen consecuencias directas en la producción e inversión, como sucedió en Georgia, y podrían impactar en sectores clave como el agrícola o manufacturero.

