? Seis startups innovadoras mostraron tecnologías disruptivas y tendencias globales.

Hyundai Motor Group presentó innovación en IA, robótica y movilidad en el ZER01NE DAY 2025

Hyundai Motor Group organizó el ZER01NE Day 2025 del 17 al 21 de septiembre en el Hyundai Seongsu Complex Hub en Seúl, Corea.

? El festival contó con ocho proyectos liderados por creadores que exploraron la IA, la robótica y la movilidad, junto con programas de innovación abierta. ? Los proyectos del ZER01NE LAB presentaron trabajos colaborativos, incluido un concepto PBV para la Generación Alfa y escenarios de movilidad lunar.

Quito octubre de 2025 – Hyundai Motor Group reveló sus planes para el ZER01NE Day 2025, un festival que celebró la imaginación y las ideas innovadoras de talentos creativos dentro y fuera del Grupo. Del 17 al 21 de septiembre, el ZER01NE Day tuvo lugar en el Hyundai Seongsu Complex Hub (anteriormente el Centro de Servicio Gojin Motors Seongsu) en Seúl. Situado en Seongsu, un centro de tendencias culturales y creativas, este lugar se convirtió en un punto de contacto con el cliente. El ZER01NE Day 2025 se desarrolló bajo el tema ‘ZER01NE 0RB1T’. El concepto simbolizó a creadores, startups y empleados del Grupo moviéndose en sus respectivas órbitas mientras interactuaban entre sí. Bajo este tema, el Grupo buscó redefinir cómo la creatividad moldeaba la inteligencia artificial (IA), la robótica y la movilidad — e incluso exploró la nueva frontera del espacio. “ZER01NE Day fue un escenario donde los participantes experimentaron libremente y abrazaron nuevos desafíos”, afirmó Kyuseung Keith Noh, Vicepresidente y Jefe del Grupo ZER01NE en Hyundai Motor Group. “A través de este festival, quisimos mostrar los resultados innovadores curados por los talentos creativos de ZER01NE y compartir sus visiones imaginativas con el público”. Exposición de la innovación: Proyectos liderados por creadores El festival de este año presentó ocho proyectos liderados por creadores que exploraron las formas en que la IA y la robótica transforman nuestras vidas y la movilidad. Algunos de los participantes clave fueron: ? Collective Bremen Musicians: Transformaron el sonido de señales satelitales en datos que movieron objetos escultóricos en un espacio. ? SystemDesign LAB: Demostraron seis robots que ensamblaron y desensamblaron sillas. ? Psients x Jeffrey Jehwan Kim: Tradujeron el fenómeno de bacterias descomponiendo LPs en música. ? Gijeong Goo + Seongil Choi: Ofrecieron transformaciones sensoriales en un espacio inspirado en el interior de un vehículo autónomo. ? Younggak Cho: Exploró narrativas de movilidad basadas en convoyes autónomos (autonomous platooning). ZER01NE LAB: Co-creación en la intersección del arte y los negocios Además, el ZER01NE Lab, una colaboración entre creadores y equipos de Hyundai Motor y Kia, presentó varios proyectos conjuntos, incluidos: ? Lunar Commons City: Visualizó una futura vida lunar y expansión urbana, en colaboración con el equipo del Proyecto L de Hyundai Motor. ? Parallel City: Exploró intersecciones entre automóviles, arquitectura y espacios habitables centrados en el Kia PV5, desarrollado con el equipo de Planificación de Negocios Futuros de Kia. ? Room No. α: Reimaginó el Kia PV5 como un espacio futurista para la Generación Alfa, co-creado con el equipo de Soluciones de Ingeniería MSV de Hyundai Motor. Un nuevo proyecto, ZER01NE Lab Ignite, presentó GenAI in Mobility, una experiencia interactiva desarrollada por empleados de Hyundai y Kia bajo el nombre de equipo PromptOn. Los visitantes experimentaron cómo la IA generativa evolucionaba de ser solo una herramienta a convertirse en un compañero dentro del entorno de conducción. Exhibición de Startups y Programas de Innovación Abierta Junto a estas iniciativas lideradas por creadores, seis startups innovadoras con sede en Corea mostraron sus tecnologías disruptivas, incluidas: ? Mobinn: Robots de entrega autónoma ? ROAI: Automatización robótica de procesos impulsada por IA ? 3ISolution: Soluciones de análisis de componentes por neutrones ? Narnia Labs: Plataformas de diseño generativo con IA ? Omelet: Plataformas de toma de decisiones impulsadas por IA ? Softberry: Soluciones de carga, pago y gestión de vehículos eléctricos Además, cinco startups internacionales afiliadas a Hyundai CRADLE, el hub global de innovación abierta del Grupo, se unieron a la exhibición. El Grupo operó bases de innovación CRADLE en cinco países — Estados Unidos, Alemania, Israel, China y Singapur — para identificar y colaborar con startups prometedoras en todo el mundo. El ZER01NE DAY fue gratuito y abierto al público, sin necesidad de registro previo. Los visitantes se sumergieron en la creatividad y la innovación mientras participaron en programas de visitas guiadas con docentes durante el evento. – Fin – Sobre Hyundai Motor Company Establecida en 1967, Hyundai Motor Company se ha comprometido en convertirse en una marca compañera de vida en vehículos y más allá. La empresa conduce al Grupo de Hyundai Motor como una estructura innovadora de negocio con recursos que van desde el hierro fundido a autos terminados. Hyundai Motor tiene ocho bases de manufacturación, siete de diseño y varios centros técnicos alrededor del mundo obteniendo así en el 2015, 4.9 millones de vehículos vendidos a escala mundial. Con más de 110.000 empleados por todo el mundo, Hyundai Motor sigue realzando sus líneas de productos con modelos de gestión que se centran en reforzar el liderazgo en la utilización de tecnologías limpias comenzando por la elaboración de diferentes modelos como el Tucson Fuel Cell, potenciado por hidrógeno y el IONIQ, el primer modelo con cadena de tracción híbrida. Más información sobre Hyundai Ecuador y sus productos está disponible en: www.hyundai.com.ec.

Publicada por: Javier Francisco Ceballos Jiménez