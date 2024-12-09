En mercados emergentes y segmentos más económicos, este tipo de propuestas tiene un valor especial. Los compradores buscan cada vez más valor a largo plazo, y un equipo que resista el trajín diario no solo evita reparaciones costosas, sino que reduce la necesidad de reemplazos frecuentes, con beneficios económicos y ambientales. Según Allstate Protection Plans, los estadounidenses han gastado más de 149 mil millones de dólares en reparaciones y reemplazos de smartphones desde su introducción, una cifra que refleja la magnitud del problema y en Colombia, una encuesta de SerColombiano en 2025 mostró que el 30 % de los encuestados indicó que la resistencia al agua y al polvo es un factor importante al momento de elegir un nuevo celular.

El 30 % de los colombianos prioriza la resistencia al elegir su celular: HONOR 400 Smart responde con certificación SGS e IP

La durabilidad certificada llega al segmento de entrada, respondiendo a que el 40% de los usuarios prioriza la resistencia al elegir un nuevo smartphone, y entregando valor a largo plazo para quienes buscan dispositivos confiables y accesibles.

El HONOR 400 Smart integra certificación SGS de 5 estrellas y resistencia IP65, características antes reservadas a gamas premium, ofreciendo mayor protección estructural, sellado contra agua y polvo, y desempeño en condiciones extremas.

Un producto que no necesita fundas ni protección extra, un dispositivo que rompe con el paradigma de que la resistencia es un privilegio exclusivo de los teléfonos premium.

La molestia cotidiana que implica un equipo averiado ha convertido la durabilidad en un criterio cada vez más relevante para la decisión de compra. No se trata sólo de evitar un gasto inesperado: para muchos consumidores, un teléfono resistente significa prolongar su vida útil, reducir su impacto ambiental y contar con un dispositivo confiable en el día a día.image.png

De hecho, estudios de YouGov muestran que el 40 % de los usuarios en mercados desarrollados sitúa la durabilidad entre las principales prioridades al evaluar un nuevo smartphone.

En este contexto, el movimiento que algunas marcas están haciendo para llevar certificaciones de resistencia a equipos de precio accesible marca un antes y un después. Ya no se trata solo de añadir fundas protectoras o refuerzos superficiales, sino de integrar pruebas externas y sellos internacionales que validan cómo se comporta un dispositivo en condiciones reales de uso. Entre estos sellos, la certificación SGS de 5 estrellas y la clasificación IP son dos de los más reconocidos por consumidores y medios especializados.

Y es precisamente en este punto donde HONOR se destaca con el lanzamiento del HONOR 400 Smart, un dispositivo que rompe con el paradigma de que la resistencia es un privilegio exclusivo de los teléfonos premium. Este modelo integra características estructurales avanzadas y certificaciones que tradicionalmente solo se veían en gamas superiores, convirtiéndose en una opción robusta y confiable dentro del segmento de entrada.

El HONOR 400 Smart está equipado con protección SGS de 5 estrellas contra caídas, capaz de resistir impactos superiores a los 2 m, y cuenta con resistencia al agua IP65, lo que le permite enfrentar condiciones exigentes sin comprometer su funcionamiento. Su estructura incorpora esquinas reforzadas, una arquitectura de amortiguación tipo “chaleco antibalas” y una distribución descentralizada de fuerzas, diseñada para minimizar daños en accidentes comunes.

Además, su resistencia no se limita a golpes o salpicaduras. Este modelo está diseñado para operar en temperaturas extremas que van de –20 °C a 55 °C, lo que lo convierte en un aliado confiable en climas fríos, calurosos o impredecibles. Esta combinación de factores permite que un usuario típico —que probablemente no renueva su smartphone cada año— cuente con un equipo preparado para acompañarlo durante más tiempo sin deterioro prematuro.

En la práctica, que un smartphone de entrada cuente con SGS e IP65 significa tres cosas muy concretas para el usuario:

Menor probabilidad de fallo tras caídas y golpes cotidianos.

Mayor seguridad frente a lluvia, salpicaduras y ambientes polvorientos.

Reducción en los costos de reparación, especialmente en pantallas o componentes afectados por líquidos.

A esto se suma que el HONOR 400 Smart incorpora una batería de 6.500 mAh de doble celda, con vida útil de hasta 5 años, carga rápida de 35 W y rendimiento estable incluso en condiciones extremas. Esta batería, combinada con la resistencia estructural certificada, refuerza la propuesta de un dispositivo confiable para el uso diario, incluso en contextos intensivos.

Como explica Kenet Segura, PR Manager de HONOR Colombia: “Democratizar la resistencia certificada es ofrecer tranquilidad real. Para muchos consumidores, especialmente en mercados donde la reparación es costosa o poco accesible, tener un smartphone que haya pasado pruebas independientes deja de ser un lujo y se convierte en una necesidad práctica.”

Este enfoque, resistencia verificada + accesibilidad, no solo responde a las tendencias de consumo actuales, sino que posiciona al HONOR 400 Smart como una alternativa sólida para quienes buscan dispositivos duraderos sin pagar precios premium.

