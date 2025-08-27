—

Las autoridades de salud de EE.?UU. confirmaron el **primer caso humano de infestación por el gusano barrenador del Nuevo Mundo**, también conocido como “gusano come carne”. Ocurrió en Maryland durante el pasado 4 de agosto, en una persona que había viajado recientemente a El Salvador, donde existe un brote activo de esta plaga. El paciente ya fue tratado y no se reportaron nuevos contagios.

—

### Detalles clave por fuente

* **AS.com** informa que el ataque parasitario, llamado miasis, ocurre cuando larvas depositan y eclosionan huevos en cortes o zonas con secreciones, alimentándose de tejido vivo. El paciente fue tratado con éxito mediante extracción manual y limpieza. Las autoridades destacan que el riesgo para la población es reducido.

* **Axios** añade que se trata del primer contagio humano relacionado con el brote centralamericano confirmado en EE.?UU. desde hace años. El CDC identificó el caso mediante telediagnóstico por imágenes.

* **People.com** precisa que, aunque la infección puede causar un dolor intenso y daño tisular, el tratamiento resultó eficaz y el riesgo colectivo sigue siendo bajo. Además, el USDA planea revivir la técnica de tierraquemada mediante moscas macho estériles como estrategia de control.

* **Infobae** (en español) destaca que la miasis reaparece tras haber sido erradicada en los años 60. Aunque el caso es aislado, sirve como recordatorio de lo frágil que puede ser la barrera sanitaria.

* **Reuters** confirma el diagnóstico del CDC el 4 de agosto y que el paciente había viajado a El Salvador. También advierte que, aunque aún no hay casos en animales, la industria ganadera está en alerta ante posibles rebrotes; se considera que si llegara a afectar ganado en Texas, el costo podría ascender a $1.800 millones.

—

* El gusano barrenador del Nuevo Mundo (Cochliomyia hominivorax) representa una plaga devastadora para ganado, que en casos raros puede infectar a humanos con consecuencias graves.

* El caso detectado en Maryland es un incidente aislado vinculado a un viaje desde una zona con brote activo. El paciente fue tratado exitosamente, sin riesgo para la población general, según los CDC.

* La reaparición de este parásito recuerda la necesidad de mantener vigilancia epidemiológica rigurosa. EE. UU. está activando estrategias como programas de liberación de moscas estériles para prevenir una reintroducción masiva.

* La industria ganadera, especialmente en estados como Texas, observa con preocupación este caso, pues un brote en animales podría generar crisis económicos considerables.

El peligro es real, pero el impacto sanitario actual es mínimo. Sin embargo, el caso sirve como alerta para reforzar la protección fronteriza, los controles veterinarios y las medidas de prevención entre viajeros y trabajadores rurales.

—

* [Diario AS](https://as.com/us/actualidad/alerta-en-estados-unidos-por-primer-caso-de-gusano-come-carne-en-humanos-que-es-sintomas-y-como-prevenir-n/?utm_source=chatgpt.com)

* [Axios](https://www.axios.com/2025/08/25/first-us-human-new-world-screwworm-case-detected-2025?utm_source=chatgpt.com)

* [People.com](https://people.com/first-human-case-flesh-eating-parasite-detected-united-states-11796646?utm_source=chatgpt.com)

