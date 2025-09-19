Author
Arcos Dorados anuncia fecha del Gran Día 2025  a beneficio  de la niñez panameña y la formación profesional de madres adolescentes

Panam&aacute;, 19 de septiembre de 2025 – Arcos Dorados, la franquicia maestra que opera la marca McDonald’s en Latinoamérica y el Caribe, anuncia la fecha de la edición #13 del ‘Gran Día’, a celebrarse el próximo viernes 17 de octubre, en una jornada solidaria de compra con propósito a beneficio de las fundaciones: Voces Vitales y Fundación Infantil Ronald McDonald’s, disponible en todos los restaurantes McDonald's a nivel nacional. 

Este septiembre, como cada año, la empresa invita a los consumidores de todo el país a realizar una ‘compra con propósito’, ya que se estará donando el 100%  de las ventas de su icónica Big Mac para el sostenimiento de proyectos realizados por ambas fundaciones que han beneficiado a través de los años a más de      10,500  niños y sus familias, en el caso de Fundación Infantil Ronald McDonald, e impactado a más de 200 madres adolescentes que han pasado por el programa ‘Las Claras&rsquo;, en el caso de Voces Vitales.   

En 2024, con los resultados de la compra con propósito en Panam&aacute; se logró recolectar más de 180 mil dólares que fueron distribuidos para el sostenimiento de los distintos proyectos organizados por las fundaciones beneficiarias. En el caso de Voces Vitales se logró continuar aportando al futuro desarrollo de 48 madres adolescentes graduadas y en el caso de Fundación Infantil Ronald McDonald se logró respaldar la habilitación de la primera sala familiar de un hospital pediátrico en Panam&aacute;. 

La Casa Ronald, es un programa impulsado por la Fundación Infantil Ronald McDonald, que ofrece a las familias del interior del país y de difícil acceso, un hogar temporal cómodo y seguro mientras sus hijos reciben tratamientos médicos y atención prolongada en el Hospital del Niño. Por su parte Voces Vitales es una ONG que a través del programa Las Claras ofrece a madres adolescentes ayuda psicosocial, educación profesional, estimulación temprana a sus hijos y  su inserción en el mercado laboral, para que puedan salir adelante y disfrutar de un mejor futuro. 

Arcos Dorados invita a todos los panameños a unirse a esta jornada de compra con propósito, con un acto solidario que contribuye a causas y problemáticas que impactan directamente a la sociedad panameña y que en el camino beneficia a personas de manera directa e indirecta.

