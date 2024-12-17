Protestas laborales y emergencia en estaciones de servicio

Venezuela profundiza crisis institucional mientras avanza transición y crece tensión social

Caracas, 27 de febrero de 2026. Venezuela atraviesa una etapa de alta complejidad institucional tras la detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos, el ascenso de Delcy Rodríguez como presidenta encargada y una serie de cambios en la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo que han generado fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos.

La transición política avanza en medio de una nueva Ley de Amnistía, protestas laborales y una crisis en el sector energético que agrava el panorama económico.

Reestructuración institucional bajo cuestionamiento

Quince organizaciones no gubernamentales exigieron que la salida de Tarek William Saab de la Fiscalía General y de Alfredo Ruiz de la Defensoría del Pueblo no se traduzca en impunidad.

Las ONG denuncian que durante sus gestiones se documentaron ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas. Además, alertan que la designación de Larry Daniel Devoe como fiscal general encargado y Saab Halabi como defensor del pueblo encargado no respetó los mecanismos de sucesión establecidos en las leyes orgánicas.

El debate se centra en si estos cambios representan una verdadera reforma institucional o una continuidad administrativa.

Ley de Amnistía: avances y controversias

El oficialismo reporta la liberación de 217 presos políticos durante la primera semana de vigencia de la Ley de Amnistía. Sin embargo, la organización Foro Penal sostiene que todavía permanecen 568 personas detenidas por motivos políticos, incluidos 182 militares.

Mientras el gobierno presenta la norma como un paso hacia la reconciliación nacional, activistas independientes denuncian retrasos judiciales, exclusiones y falta de transparencia en la aplicación del beneficio.

Maduro y el bloqueo de fondos para su defensa

Desde Nueva York, la defensa de Nicolás Maduro solicitó la desestimación de los cargos por narcotráfico y corrupción, argumentando que la Oficina de Control de Activos Extranjeros bloqueó la licencia que permitiría pagar sus honorarios legales.

El equipo jurídico sostiene que la medida vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso, mientras el Departamento del Tesoro mantiene las restricciones financieras.

Nuevo acercamiento con Estados Unidos

La relación bilateral experimenta un giro significativo. Delcy Rodríguez calificó al presidente Donald Trump como “socio y amigo”, en un contexto donde Washington ha flexibilizado sanciones petroleras bajo estricta supervisión.

El secretario de Estado Marco Rubio reiteró ante la Caricom que Venezuela deberá celebrar elecciones libres y democráticas como condición para consolidar la transición política.

En paralelo, Estados Unidos permitió licencias para la venta de petróleo venezolano al sector privado en Cuba, con control de los ingresos en cuentas supervisadas por el Tesoro.

Crisis laboral y emergencia en gasolineras

El malestar social aumenta.

Decenas de sindicatos protestaron frente al Ministerio del Trabajo exigiendo un aumento salarial, tras casi cuatro años con el salario mínimo congelado en 130 bolívares mensuales, equivalentes a pocos centavos de dólar.

Simultáneamente, la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios de Gasolineras declaró el sector en emergencia económica. Los operadores denuncian márgenes de apenas un centavo por litro, caída drástica en ventas y un esquema de precios fragmentado que hace inviable el negocio.

Panorama económico incierto

El Banco Central de Venezuela vendió casi seis toneladas de oro en el segundo semestre del año pasado para compensar la falta de divisas derivada de restricciones petroleras anteriores.

Aunque encuestas recientes indican que un sector de la población espera mejoras económicas en los próximos meses, la corrupción, la pobreza y la crisis de servicios siguen siendo los principales desafíos estructurales.

Venezuela enfrenta una crisis institucional tras la detención de Maduro, mientras avanza la Ley de Amnistía, se reestructura la Fiscalía y crecen protestas laborales y tensiones económicas.

