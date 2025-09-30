Giancarlo Pietri Velutini es designado como presidente ejecutivo de Activo Banco Universal

Activo Banco Universal se complace en anunciar que su Junta Directiva ha designado al señor Giancarlo Pietri Velutini como su nuevo presidente ejecutivo.

La decisión se sustenta en la amplia experiencia financiera y el profundo conocimiento institucional del señor Pietri Velutini, quien ha sido parte de Activo desde su creación como entidad financiera, hace 18 años. Giancarlo Pietri ocupaba el cargo de vicepresidente de la junta directiva del banco y sus valores, visión estratégica y compromiso, lo convierten en la persona idónea para liderar a Activo en esta nueva etapa de crecimiento.

"Tenemos plena confianza en que, bajo el liderazgo de Giancarlo, continuaremos avanzando con paso firme por el camino del éxito, impulsando iniciativas innovadoras que fortalezcan nuestro crecimiento sostenible y modernicen nuestra operación", señaló Alejandro Montenegro Díaz, presidente de la Junta Directiva del banco.

Banca y tecnología

Giancarlo Pietri Velutini es egresado en Administración de Empresas, mención Banca y Finanzas de la Universidad Metropolitana, con postgrado en Massachusetts Institute Technology Sloan School of Management y formó parte del grupo fundador de Activo Banco Universal. A sus 18 años de experiencia en el sector financiero se suman sus roles directivos en Impulsa VC Envases Venezolanos, Vivca Valores, Venecapital, Club MIT Venezuela e IESA.

Su visión integra, de manera ágil y segura, la tecnología y nuevas tendencias digitales para generar un impacto positivo en los productos y servicios del banco. “Creo firmemente que nuestro futuro se basa en aprovechar el poder de la innovación, la data y la inteligencia artificial para ofrecer experiencias excepcionales a nuestros clientes, optimizar nuestros procesos y desarrollar soluciones financieras que anticipen sus necesidades”, expresó Giancarlo Pietri Velutini.

