más de 100.000 personas ya despidieron al papa Francisco en la Basílica de San Pedro

En los alrededores de la Plaza de San Pedro se formaron largas filas para dar el último adiós a Jorge Mario Bergoglio. Los fieles podrán visitar la tumba a partir del domingo en la Basílica Santa María la Mayor en Roma

El ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi, informó el jueves por la noche que se calcula que unas 200.000 personas asistirán al funeral del Papa (REUTERS/Susana Vera)

Por segundo día consecutivo, la Basílica de San Pedro recibió a miles de fieles que dieron el último adiós al papa Francisco.

El gobierno italiano desplegó un gran operativo de seguridad en Roma para controlar la circulación de visitantes, especialmente ante la llegada de importantes figuras internacionales. Entre los asistentes confirmados se encuentran el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, el presidente de Argentina, Javier Milei, y el príncipe William de Inglaterra.

El ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi, informó el jueves por la noche que se calcula que unas 200.000 personas asistirán al funeral del Papa.

El sábado, el cuerpo de Francisco será trasladado a la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, donde se cumplirá la última voluntad del pontífice argentino: ser sepultado en una tumba austera.

Actualizado 25/04/2025 a las 14:00h.

La UEFA decreta un minuto de silencio por el Papa Francisco en sus competiciones

La UEFA ha anunciado este viernes que guardará un minuto de silencio en memoria de Su Santidad el Papa Francisco antes del saque inicial de sus partidos de sus competiciones de clubes de esta semana como de la que viene. Así, el mundo del fútbol europeo recordará la figura del Pontífice antes de las semifinales de la Youth League y de la Liga de Campeones Femenina de este fin de semana, y de las semifinales de la Liga de Campeones Masculina, la Liga Europa y la Conference League que se disputarán entre el 29 de abril al 1 de mayo. A través de EP.

13:33

150.000 fieles ya se han acercado a despedirse del Papa Francisco

El Vaticano ha informado de que ya son 150.000 las personas que han presentado sus respetos al Papa Francisco hasta este viernes. La capilla ardiente del Pontífice cerrará a las 19.00 horas, por lo que la fila tendrá que hacerlo algo antes, según lo valore Protección Civil. Previsiblemente será a las 18.00 horas. Este sábado, el cortejo fúnebre saldrá por la Puerta del Peruggino y tardará unos 30 minutos en llegar a Santa María la Mayor. Información de Javier Martínez-Brocal.

13:23

El IT-alert envía a los móviles de los italianos una notificación sobre los cortes de tráfico

IT-alert ha enviado una notificación a los teléfonos móviles de quienes se encuentran en Roma alertando de los cortes previstos con motivo de los actos por la muerte del Papa Francisco. En el mensaje, entre otros avisos, se indica que la Plaza de San Pedro cerrará a las 17.00 horas de este miércoles. También añaden un enlace con el recorrido y horarios del funeral. Está escrito en cuatro idiomas: italiano, inglés, francés y castellano.

13:05

La crítica de Francisco al capitalismo desenfrenado está en todos sus predecesores desde León XIII pero a pesar de eso fue polémica. El Pontífice teorizó sobre doctrina social con un estilo directo y poco preocupado por «la precisión del lenguaje», lo que dio pie a «confusiones», apuntan los expertos

12:27

El PP ve un «error diplomático» que Sánchez no vaya al funeral, una ausencia que abre puerta a la especulación

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha asegurado este viernes que es un «error diplomático de primer nivel» que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se ausente del funeral del Papa que se celebrará en Roma este sábado y ha reconocido que esa decisión abre la puerta a la «especulación». «Como no sabemos los motivos -de la ausencia- pues se abre la especulación. Cuando el Gobierno no es transparente y cuando el presidente del Gobierno no explica a los españoles el por qué de sus decisiones, lo razonable es que los españoles se hagan preguntas y especulemos sobre las razones», ha declarado Sémper a los periodistas delante de la sede del PP.

12:15

El Papa dejó escrito que no deseaba ser maquillado porque quería mostrar la muerte como era. A quienes se han preguntado por su moratón en la cara parece que se les olvida lo que es un cadáver.

11:31

Celáa cree que «causaría gran perplejidad a creyentes y no» volver a «una Iglesia más cerrada» con el nuevo Papa

La embajadora de España en el Vaticano, Isabel Celaá, ha opinado este viernes que «causaría gran perplejidad a propios y extraños, a creyentes y no», que se pudiera volver «a una Iglesia más cerrada» con quien salga elegido como nuevo papa tras la muerte de Francisco. Así lo ha manifestado la embajadora española en declaraciones a Canal Sur Radio la víspera de que se celebre en la Ciudad del Vaticano el funeral. Isabel Celaá ha defendido el legado que deja este último pontífice, en cuestiones como la de «la sinodalidad, es decir, una Iglesia abierta y en contacto con los problemas del mundo, de un mundo que avanza y una Iglesia que está abierta y que avanza también», ha abundado.

11:15

Decenas de miles de personas se agolpan en la Basílica para dar el último adiós al Papa

Decenas de miles de personas se agolpan en la Basílica de San Pedro del Vaticano durante toda la noche y la mañana del viernes en el último día para despedir al Papa Francisco antes de su funeral el sábado. La basílica permaneció abierta durante la mayor parte de la noche, y sólo cerró sus puertas durante tres horas, entre las 2.30 y las 5.30 de la madrugada. El viernes por la mañana, tras la reapertura de la basílica, las colas se extendían hasta la mitad del bulevar principal que conduce al Vaticano a través de Roma.

Foto: Reuters

11:00

El cardenal Puljić participará finalmente en el Cónclave

El arzobispo emérito de Bosnia, el cardenal Vinko Puljić, viajará finalmente a Roma para participar en el Cónclave tras recibir el dictamen positivo de su médico. «Como el certificado médico llegó el 24 de abril, por falta de tiempo, no podrá asistir a la misa funeral y al entierro del Papa Francisco, pero irá a la Ciudad Eterna la próxima semana y se unirá al Colegio Cardenalicio en las congregaciones generales, y después en la elección del 267º Obispo de Roma», anuncian en un comunicado.

11:00

El obispo de Bilbao aboga por que el nuevo Pontífice «tenga un mensaje de diálogo y encuentro»

El obispo de Bilbao, Joseba Segura, ha considerado que es «muy importante» que el nuevo Papa sea «una persona que realmente tenga un mensaje de diálogo, de encuentro» y que aborde «problemas complejos», como hizo Francisco especialmente con la migración. Para el obispo vizcaíno, según ha explicado en declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, «no hay dos papás diferentes, lo mismo que no hay dos personas que podamos decir que son iguales» y, así, puede haber «elementos del estilo, de la personalidad de una persona que sean similares a otra».

09:55

El camarlengo sellará este viernes, a las 20 horas, el ataúd de Francisco

El cardenal camarlengo, Kevin Farrell, presidirá este viernes a las 20 horas la ceremonia de clausura del ataúd del papa, según marca la normativa eclesial y conforme a las indicaciones del maestro de celebraciones litúrgicas pontificias. Este rito se debe realizar antes de la misa exequial, convocada por el Colegio Cardenalicio para mañana sábado a las 10 horas en el Vaticano. La oficina de prensa de la Santa Sede explicó que en el acto participarán otros cardenales y representantes canónicos de la basílica vaticana y familiares del papa difunto. Esta ceremonia incluye en el rito la lectura del ‘rogitum’ que se firma por algunos de los presentes.

09:20

Trump se sentará en el funeral junto a las delegaciones de Emiratos y de Jordania

El presidente de Estados Unidos, cuya presencia en Roma atraerá varios focos dada la coyuntura internacional actual, tomará asiento en la despedida de Francisco entre las delegaciones árabes de Emiratos y Jordania, según ha podido confirmar ABC.

09:00

El Vaticano afina los detalles finales del funeral de Francisco

La organización del funeral del papa Francisco entra en su etapa final este viernes, último día de capilla ardiente a la que se esperan que asistan miles de fieles. Presidentes y monarcas de todo el mundo estarán presentes el sábado en las exequias del primer pontífice latinoamericano, fallecido hace cuatro días a los 88 años. Al menos 90.000 personas recorrieron la nave central de la imponente basílica de San Pedro para despedirse unos segundos de Francisco en los primeros dos días de capilla ardiente.

08:33

Más de 128.000 personas visitaron hasta ahora la capilla ardiente de Francisco

Más de 128.000 personas han asistido a la capilla ardiente del Papa Francisco en la basílica de San Pedro, según ha informó el Vaticano.

08:30

Israel lamenta la muerte del Papa Francisco cuatro días después de su fallecimiento

La oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha lamentado este jueves la muerte del Papa Francisco cuatro días después de que el Pontífice falleciera a los 88 años en su residencia de la Casa Santa Marta del Vaticano. «El Estado de Israel expresa sus más sinceras condolencias a la Iglesia Católica y a la comunidad católica mundial por el fallecimiento del Papa Francisco. Que descanse en paz», ha resaltado en un breve mensaje en redes sociales la oficina del primer ministro. El presidente de Israel, Isaac Herzog, sí se pronunció el pasado lunes ante el fallecimiento del Papa Francisco, si bien el Gobierno israelí, que mantiene unas tensas relaciones con la Santa Sede desde los ataques del 7 de octubre de 2023, se había mantenido en silencio hasta este jueves.

08:00

La primera dama y la canciller representarán a Colombia en el funeral del papa Francisco

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no asistirá el sábado al funeral del papa Francisco y delegó la representación del país en su esposa, Verónica Alcocer, y en la canciller, Laura Sarabia, informó este jueves el Gobierno. «Viajan la primera dama, la canciller y el embajador ante la santa sede, Alberto Ospina», señaló la Cancillería. Según el Ministerio colombiano de Relaciones Exteriores, una delegación de la embajada del país suramericano ante la Santa Sede acudió ayer a la basílica de San Pedro, donde está expuesto el féretro del pontífice, para rendirle homenaje.

07:30

Maduro dice que el papa Francisco defendió al pueblo venezolano de «la agresión» de EE.UU.

Nicolás Maduro, quien juró en enero para un tercer mandato de seis años en Venezuela tras su cuestionada reelección en 2024, aseguró este jueves que el papa Francisco, quien falleció el pasado lunes a los 88 años de edad, defendió al pueblo del país caribeño de la agresión» de Estados Unidos. «El papa fue uno de los primeros líderes del mundo que salió a criticar, a cuestionar el bloqueo y las medidas de sanciones contra el pueblo de Venezuela, y pidió una y varias veces que el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica levantara todas las sanciones contra Venezuela», aseguró.

06:30

Nadie quiere que el Papa muera ni tampoco se postula como papable, pero uno de los mayores secretos inconfesables de cualquier cardenal es tener la oportunidad de participar en un cónclave. En pontificados largos, como el de Juan Pablo II, muchos cumplieron los 80 años antes de que llegara el momento y tuvieron que conformarse con las reuniones previas. Ahora, en el Cónclave que elegirá al sucesor de Francisco, algunos, como el español Osoro, podrán participar por apenas unos días, mientras que dos africanos podrán entrar en la capilla Sixtina gracias a que el pasado año se modificó su fecha de nacimiento y ‘rejuvenecieron’ unos meses.Informa José Ramón Navarro-Pareja.

04:30

Francisco dejó una marca que no se borra, tanto en la Iglesia como en el mundo. Hay figuras que no necesitan hacer ruido para marcar una época. Jorge Mario Bergoglio, el Papa venido «del fin del mundo», lo hizo con gestos sencillos y palabras claras, que calaron más hondo que muchos discursos. Desde el primer momento, Francisco rompió esquemas. No quiso tronos ni títulos grandilocuentes ni los viejos símbolos del poder vaticano. Eligió, en cambio, andar entre la gente, mirar a los ojos, hablar como uno más. Y eso, en una institución como la Iglesia católica, fue casi revolucionario.Informa Ángel Gómez Fuentes.

03:30

El rostro del Papa no muestra ya signo alguno de vida. Desde esta perspectiva incierta, si uno consiguiera mirarlo durante más de cinco segundos podría llegar a pensar que quizá nunca la hubo y que todo lo que recuerda es un espejismo, aquella bendición de Pascua, sus palabras sordas, el más bello canto del cisne. Tal es la lejanía que apenas recordamos la luz yendo a morir en su rostro. También es cierto que para pasar más de cinco segundos sin moverse delante de Francisco usted debería vérselas con la Guardia Suiza, que es quien se encarga de que nadie pueda detenerse delante de él, ni siquiera para comenzar una tímida y brevísima plegaria.Lee el texto completo de José F. Peláez.

02:30

Incluso en sus últimos días, Francisco mantuvo interés en la situación de Venezuela. Poco antes de su fallecimiento, realizó anuncios significativos que generaron celebración entre los católicos venezolanos, como la canonización de José Gregorio Hernández, popularmente conocido en el país como «el Santo de los pobres», y la aprobación del mismo proceso para la madre Carmen Rendiles. Sin embargo, en temas políticos, Francisco será recordado por muchos por ofrecer discursos considerados débiles y llamamientos a la paz que no lograron permear el torbellino de la crisis política y social. Informa Ymarú Rojas.

01:31

El sobrino del Papa Franciso viaja a Roma desde Argentina por donación privada

Uno de los sobrinos del Papa Francisco, Mauro Bergoglio, ha viajado desde Argentina a Roma para estar presente en las exequias de su tío gracias a una donación privada en medio de un enredo protocolar del gobierno de Javier Milei. «Jamás pedí un favor, a mí me lo ofrecieron y la verdad es que lo acepté porque era la única posibilidad que tenía para despedirlo», ha dicho el hijo del fallecido Oscar Bergoglio, hermano de Francisco.

00:30

Vigilia, misa y caminata: así despedirán los argentinos al papa el sábado

Los argentinos darán el sábado un último adiós al papa Francisco con una misa en la Catedral Metropolitana, una vigilia desde la noche anterior y peregrinaciones a lugares emblemáticos del Pontífice en su tierra natal, adonde nunca volvió tras asumir su papado.

23:31

Saboreó las mieles del éxito televisivo a finales de la década de los 90 al convertirse en uno de los personajes habituales de programas como ‘Moros y cristianos’ y ‘Crónicas marcianas’, en una época en la que la pequeña pantalla española se llenó de figuras como Paco Porras, Leonardo Dantés o Loly Álvarez capitaneados por Javier Sardá. El padre Apeles llegó incluso a gozar de su propio programa en Telecinco para dar voz a los espectadores. Sin embargo, hace años abandonó esa vida y cambió los focos por los adoquines de Roma y el Vaticano para dedicarse a la vida religiosa. En la ciudad eterna, lamenta la muerte del Papa Francisco y se decanta por el cardenal de Budapest como favorito como sucesor de Pedro. Informa África Albalá.

22:31

Dentro de las diócesis que van a estar representadas, tanto en las congregaciones generales como en el cónclave, Madrid representa un caso único en toda la Iglesia. Situación que se puede calificar como una anomalía o como una singularidad histórica y que se explica por el interés y fijación que el Papa Francisco tenía con España. Los tres últimos arzobispos, que son cardenales, ya en Roma, estarán presentes en las congregaciones generales con perspectivas complementarias que podrían sintetizar muy bien los grupos de voto. Dos de ellos entrarán en el cónclave, aunque con sensibilidades diversas. Lee la opinión completa de José Francisco Serrano Oceja.

21:31

El cardenal ucraniano Mykola Bychok es el miembro más joven del colegio cardenalicio y será también el votante de menos edad del Cónclave que elegirá nuevo Papa a lo largo de las próximas semanas. Bychok es obispo eparquial de los Santos Pedro y Pablo de Melbourne de los Ucranianos (Australia) y nació el 13 de febrero de 1980 en Ternopil, Ucrania.

21:00

La humildad que caracterizó en vida al Papa será también el distintivo de su sepultura. El diseño de la tumba que acogerá el cuerpo del Santo Padre el próximo sábado en la Basílica de Santa María la Mayor ha sido revelado este jueves: realizada en mármol de Liguria y con la sola inscripción ‘Franciscus’, además de la reproducción de su cruz pectoral.

20:29

El cardenal Aquilino Bocos apuesta por un Papa Francisco II

El cardenal claretiano español Aquilino Bocos, presente en Roma a pesar de que no participará en el cónclave por superar los 80 años, apuesta por un Papa Francisco II. No descarta ninguna opción, como un Sumo Pontífice asiático o africano, porque hay purpurados representando «muchísimas naciones».

19:58

Más de 90.000 personas han visitado la basílica

Desde ayer por la mañana a las 11.00 hasta las 19.00 de esta tarde, más de 90.000 personas han visitado la Basílica de San Pedro para rendir homenaje al Papa Francisco, según ha informado el Vaticano.

19:30

Cuando se despidió a Juan Pablo II en 2005, entonces el anterior presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, acompañó a los Reyes en una comitiva donde figuró también su ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y el entonces líder de la oposición, Mariano Rajoy. Y no era el Pontífice polaco, ni de lejos, alguien tan venerado por el PSOE como lo ha sido ahora Francisco. Y no es Zapatero, precisamente, alguien que goce de poco afecto en Moncloa. Veinte años después, de la comitiva se cae Sánchez y también el jefe de la diplomacia José Manuel Albares, sin que se hayan dado razones expresas para ello, más allá de que España estará representada por los Reyes, lo que en 2005 no impidió la presencia del jefe del Gobierno. Por Angie Calero y Mariano Alonso.

18:30

De ser una de las personas más cercanas a Francisco a perder todo su estatus y quedar relegado a un segundo plano tras ser condenado por malversación. Sin embargo, ahora Angelo Becciu quiere que cambie la situación y ha pedido al resto de cardenales que le admitan en el cónclave. Un tema de José Ramón Navarro-Pareja.

18:08

Biden también asistirá al funeral

El expresidente de Estados Unidos Joe Biden asistirá al funeral del Papa Francisco el próximo sábado, aunque no formará parte de la delegación de Trump.

18:01

El Vaticano, capital de la Santa Sede, residencia del Papa, custodia una de las colecciones de arte más importantes e impresionantes de la historia… Todo entre los muros del país más pequeño del mundo, en el corazón de la ciudad eterna, con una frontera que puede recorrerse al completo en un agradable paseo de apenas 40 minutos. ¿Pero cómo acabaría esta nación «encerrada» dentro de la capital de Italia?

16:31

«Dios es argentino». Con este aviso, que casi suena a eslogan, la periodista Verónica Roselló se enteró, gracias a un amigo, que el cura Bergoglio acababa de ser elegido nuevo Obispo de Roma. Era la noche del 13 de marzo de 2013 y Verónica, natural de la provincia argentina de La Rioja, con 23 años de residencia en Mallorca, de inmediato llamó a su abuela Benita, quien en tiempos crió a ocho hijos mientras se ganaba la vida entre fogones. «Tu amigo es Papa», le largó la nieta. Y la anciana, siempre dispuesta, le respondió: «Me voy a Roma a llevarle unas empanadas, a saber qué le dan allí de comer». Fieles o no, compatriotas del Papa Francisco reflexionan sobre el impacto de «una figura gigantesca» a la que no todos en su patria supieron o quisieron comprender. Un reportaje de Isabel Gutiérrez Rico.

16:16

En mármol de Liguria y con la inscripción ‘Franciscus’: así será la tumba del Papa

La humildad que caracterizó en vida al Papa será también el distintivo de su sepultura. El diseño de la tumba que acogerá el cuerpo del Santo Padre el próximo sábado en la Basílica de Santa María la Mayor ha sido revelado este jueves: ha sido realizada en mármol de Liguria y con la sola inscripción ‘Franciscus’.

16:00

Roma está sumida estos días en la efervescencia de las grandes ocasiones. Se espera que el funeral del Papa Francisco atraiga al menos a 250.000 fieles, aunque la cifra podría alcanzar el medio millón. Y como siempre ocurre en estos casos, el bullicio incluye un despliegue de seguridad sensacional. Solo en la zona del Vaticano patrullan más de dos mil agentes italianos que se suman a la Guardia Suiza Pontificia y la gendarmería vaticana. Y entre los uniformados, los medios internacionales se han fijado en ciertos militares que portan unos fusiles gruesos que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Informa Xavier Vilaltella.

15:47

Al menos 130 delegaciones confirmadas

La Oficina de Protocolo de la Secretaría de Estado informa de que actualmente hay 130 delegaciones confirmadas para el funeral del Papa Francisco el sábado por la mañana, entre ellas unos 50 Jefes de Estado y 10 soberanos reinantes. Informa el corresponsal en el Vaticano, Javier Martínez-Brocal.

15:02

Yolanda Díaz reivindica a Francisco: «Referente para la humanidad y embajador del trabajo decente»

«Quiero citarlo. Él escribió que el trabajo es con derechos o es esclavo. Perdemos un referente para la humanidad, pero creo que perdemos algo más. Era el embajador del trabajo decente en el conjunto del mundo», ha expresado la vicepresidenta segunda del Gobierno durante su intervención en el Congreso de CCOO Industria un día antes de viajar a Roma para el funeral del Pontífice. Declaraciones recogidas por EP.

15:01