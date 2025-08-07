<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif»>Sierva de Dios María Esperanza, tu ejemplo nos sigue inspirando a vivir una vida más

El 7 de agosto de 2004 partió de este mundo la mensajera de la Virgen de Betania, María Esperanza de Bianchini, no sin antes dejar un sólido legado de fe y esperanza en el Movimiento de Espiritualidad Betania, fruto de una intensa formación religiosa a su familia –considerada por muchos una verdadera iglesia doméstica– y a sus hijos espirituales.

El Movimiento de Espiritualidad Betania, fundado por ella, lleva adelante una extraordinaria labor evangelizadora desde Venezuela y sus 21 sedes en diferentes países del mundo.

La familia y cientos de hijos espirituales de la sierva de Dios María Esperanza, dispersos por distintas latitudes, han recibido un enorme legado espiritual, además de una vocación de servicio y una entrega total a Dios y al prójimo, siempre con un sensible toque de simpatía, bondad y alegría. Son testimonio vivo de que ser cristiano y mariano es posible en el variado y exigente día a día.

Propósito de esa preciosa iniciativa fue ayudar a un grupo de jóvenes, que incluía a los propios hijos de la sierva de Dios, a materializar su motivación de servir a Dios, a la Iglesia y a la sociedad. El MEB ha difundido el Evangelio y el mensaje de paz, amor y reconciliación de María Reconciliadora de Todos los Pueblos, aparecida en Betania, con su vida y trabajo diario.

Para honrar su legado se llevará a cabo un Rosario el jueves, 7 de agosto de 2025 a las 9:30 a.m. en su tumba en el Cementerio del Este, La Guairita, Caracas. A las 5:30 p.m. se celebrará una Misa conmemorativa del 21° aniversario de su partida con la participación de la Coral Betania, en la iglesia Santa Ana en La Lagunita, Caracas.

plena en Jesús y María.