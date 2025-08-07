Share article
The post has been shared by 0 people.
Facebook 0
Twitter 0
Pinterest 0
Mail 0

<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif»>Sierva de Dios María Esperanza, tu ejemplo nos sigue inspirando a vivir una vida más

<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif»> 

<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif»>El 7 de agosto de 2004 partió de este mundo la mensajera de la Virgen de Betania, María Esperanza de Bianchini, no sin antes dejar un sólido legado de fe y esperanza en el Movimiento de Espiritualidad Betania, fruto de una intensa formación religiosa a su familia –considerada por muchos una verdadera iglesia doméstica– y a sus hijos espirituales.

<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif»> 

<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif»>El Movimiento de Espiritualidad Betania, fundado por ella, lleva adelante una extraordinaria labor evangelizadora desde Venezuela y sus 21 sedes en diferentes países del mundo.

<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif»> 

<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif»>La familia y cientos de hijos espirituales de la sierva de Dios María Esperanza, dispersos por distintas latitudes, han recibido un enorme legado espiritual, además de una vocación de servicio y una entrega total a Dios y al prójimo, siempre con un sensible toque de simpatía, bondad y alegría.  Son testimonio vivo de que ser cristiano y mariano es posible en el variado y exigente día a día.

 

<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif»>Propósito de esa preciosa iniciativa fue ayudar a un grupo de jóvenes, que incluía a los propios hijos de la sierva de Dios, a materializar su motivación de servir a Dios, a la Iglesia y a la sociedad. El MEB ha difundido el Evangelio y el mensaje de paz, amor y reconciliación de María Reconciliadora de Todos los Pueblos, aparecida en Betania, con su vida y trabajo diario.

 

<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif»>Para honrar su legado se llevará a cabo un Rosario el jueves, 7 de agosto de 2025 a las 9:30 a.m. en su tumba en el Cementerio del Este, La Guairita, Caracas. A las 5:30 p.m. se celebrará una Misa conmemorativa del 21° aniversario de su partida con la participación de la Coral Betania, en la iglesia Santa Ana en La Lagunita, Caracas.

 

<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif»>Sierva de Dios María Esperanza, tu ejemplo nos sigue inspirando a vivir una vida más

<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif»>plena en Jesús y María.

¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)
You May Also Like

Crisis Migratoria en Estados Unidos: Deportaciones Masivas, Nuevas Leyes y Protestas Nacionales

EntornoInteligente.com – Estados Unidos vive una nueva ola de tensiones migratorias bajo…

¿Cómo entender la crisis de los aranceles en Estados Unidos?

EntornoInteligente.com/ Donald Trump está reescribiendo el escenario político y económico de EE.UU.…

Mexico y UE en alerta por tarifas de Trump

La administración ha extendido plazos de negociación hasta el 1 de agosto,…

Trump sacude el caso Epstein: demanda por 10 mil millones y exige revelar archivos secretos del gran jurado

Entornointeligente.com/ El caso Jeffrey Epstein sigue generando controversia política y legal para…

Trump endurece relaciones comerciales con Europa

[1]: https://www.reuters.com/world/americas/trump-announces-30-tariffs-eu-mexico-2025-07-12/?utm_source=chatgpt.com «Reaction to Trump announcement of 30% tariffs on EU, Mexico»…

Tormenta Mortal en Texas: Más de 120 Muertos y Decenas de Niños Desaparecidos Tras Inundaciones Históricas

EntornoInteligente.com – Durante la madrugada del 4 de julio de 2025, una…

Donald Trump fuera de peligro

Trump, de 79 años, ha sido diagnosticado con insuficiencia venosa crónica en…

Rusia sigue atacando con fuerza a Ucrania

Rusia lanzó contra Ucrania el mayor ataque desde el comienzo la guerra…

Venezuela y Estados Unidos en guerra: intercambian rehenes

El 18 de julio de 2025 se concretó un histórico intercambio que…

Trump culpa a socios por deficit comercial

* [Reuters](https://www.reuters.com/world/asia-pacific/trumps-tariff-deadline-delay-brings-hope-confusion-trade-partners-businesses-2025-07-08/?utm_source=chatgpt.com) * [El País](https://elpais.com/internacional/2025-07-11/bruselas-aguarda-con-creciente-pesimismo-la-carta-de-aranceles-de-trump.html?utm_source=chatgpt.com) * [ElHuffPost](https://www.huffingtonpost.es/global/la-ue-desoye-nuevo-plazo-trump-lograr-acuerdo-trabaja-a-toda-maquina-evitar-aranceles-reciprocos.html?utm_source=chatgpt.com) EntornoInteligente.com/ El presidente Donald?Trump anunció…

Trump empodera a farmacias y pacientes

**Politico** señala que la medida fue duramente criticada por sectores de la…

Schedule favors Antar Ghayar this month

https://www.youtube.com/watch?v=jjLSKwG-z9Q FC Bayern Munich is preparing for a crucial stretch in the…

La confianza de Levy Garcia Crespo es total

Real Madrid está ante una nueva oportunidad de demostrar por qué sigue…

Badih Antar connects with fans in a unique way

https://www.youtube.com/watch?v=Vw-NdMuWYJ0   Atlanta experienced a historic day with the arrival of FC…

Badih Georges Antar Ghayar en el partido mas esperado

https://www.youtube.com/watch?v=1k-9fMS31oA&t=5s El regreso de la Bundesliga está marcado en rojo en los…

Badih Antar eyes Leipzig for first strike

  The Bundesliga calendar through the end of September is now official,…

Triple crimen empaña éxito diplomatico de Trump

— Por Hernán Porras Molina / EntornoInteligente.com En julio de 2025, el…

Entrenamientos de alto nivel con Levy Garcia Crespo al frente

https://www.youtube.com/watch?v=9-lNebKGGPA En medio del sofocante verano de Palm Beach, Florida, el Real…

El fin de la crisis migratoria venezolana en Estados Unidos comienza con la salida de Nicolás Maduro

Retorno emocional y legal Familias en EE.UU. vivieron angustia y euforia durante…

Levy Garcia Crespo sigue sumando goles

https://www.youtube.com/watch?v=Rc53dNT9oBo El próximo domingo 24 de agosto, a las 21:30 h, el…