Gonzalo Himiob detalló que 32 presos políticos recibieron libertad plena este domingo, 15 el sábado y otros 7 el viernes

El excarcelado y dirigente político de Vente Venezuela, Lewis Jose Mendoza (c) abraza a su madre y a su esposa este domingo, al ser liberado del comando de Policía Nacional Bolivariana de la Yaguara, en Caracas (venezuela). Foto: EFE/ Ronald Pena R

Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG Foro Penal, confirmó que 54 presos políticos han sido liberados desde el pasado viernes hasta este domingo tras la promulgación de la ley de amnistía.

En un mensaje publicado en X, detalló que 32 presos políticos recibieron libertad plena este domingo, 15 el sábado y otros 7 el viernes, día en que también confirmaron una excarcelación con medidas cautelares que no está cubierta por la amnistía.

Foro Penal diferencia liberaciones plenas de excarcelaciones, ya que en estas últimas los beneficiados salen de prisión, pero con libertad condicional y medidas cautelares, como la prohibición de salida del país o régimen de presentación periódica ante tribunales.

El partido Vente Venezuela confirmó por su parte la liberación de varios coordinadores estadales de esa agrupación política y algunos se sumaron a la vigilia que mantienen familiares y activistas en las afueras de El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) indicó en X que familiares de detenidos reportaron liberaciones en la cárcel de mujeres Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y las prisiones Yare, El Rodeo I y II, las cuatro ubicadas en el estado Miranda.

Ley de amnistía

La Asamblea Nacional aprobó el pasado jueves por unanimidad una ley de amnistía general que debe llevar a la liberación de cientos de presos políticos.

Foro Penal estimó el viernes que al menos 400 presos políticos podrían estar excluidos de la Ley de Amnistía, mientras que contabiliza más de 600 detenidos por estos motivos que siguen encarcelados.

El gobierno niega que en Venezuela haya personas detenidas por motivos políticos y asegura que cometieron delitos, una afirmación rechazada por la dirigencia opositora y varias ONG.