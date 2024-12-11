Author
“ELEVANDO JUNTOS EL TURISMO POR PANAMÁ”: COPA AIRLINES REÚNE A ACTORES DEL SECTOR TURISMO EN JORNADA DE FORMACIÓN GRATUITA

? El Foro de Capacitación Turística reunió cerca de 500 participantes entre estudiantes,
pequeñas y medianas empresas, gremios, autoridades e instituciones públicas del sector
turismo
? Representantes de Copa Airlines, autoridades, y expertos compartieron información y
herramientas prácticas sobre servicio, promoción, digitalización y gestión turística
? El evento fue posible gracias al apoyo de VISA, Magic Dreams, Global Brands, y el
respaldo institucional de ATP, PROMTUR, AMPYME y CAMTUR<br />
Ciudad de Panam&aacute;, 8 de octubre de 2025 – Copa Airlines (NYSE: CPA),
subsidiaria de Copa Holdings, S. A. y miembro de la red global de aerolíneas Star<br />
Alliance, con el respaldo de la Autoridad de Turismo de Panam&aacute; (ATP) y el Fondo<br />
de Promoción Turística Internacional de Panam&aacute; (PROMTUR), realizó el Foro de
Capacitación Turística “Elevando juntos el turismo por Panam&aacute;. El evento
reunió cerca de 500 participantes entre estudiantes, pequeñas y medianas
empresas, gremios, autoridades e instituciones públicas, en un espacio gratuito de
aprendizaje y conocimiento diseñado para fortalecer a los emprendedores
turísticos panameños, brindándoles herramientas prácticas y experiencias que
impulsen el crecimiento de sus negocios y contribuyan al desarrollo del turismo en
el país.
“En Copa Airlines buscamos aportar al desarrollo de capacidades en
servicio, gestión y promoción turística, con el objetivo de posicionar a Panam&aacute;
como un país competitivo y hospitalario. Con este foro brindamos un espacio de
formación donde compartimos herramientas prácticas con quienes son parte
esencial de la experiencia que vive cada turista. Impulsar el turismo significa más
ingresos para el país, más oportunidades para los emprendedores y más empleos
para las comunidades. Por eso, continuamos generando iniciativas que fortalezcan
al sector y contribuyan al bienestar de las comunidades donde operamos”, afirmó
Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines durante su intervención en
el foro.
La jornada contó con ponencias de representantes de Copa Airlines,
quienes compartieron el modelo de servicio de la Aerolínea como un ejemplo
práctico de brindar experiencia al cliente, consistencia y excelencia operativa. Así
mismo, contó con la participación de expositores expertos en marketing y gestión
turística, quienes expusieron conocimientos prácticos y casos de éxito relevantes

para fortalecer la competitividad del sector en Panam&aacute;. Durante la jornada, se
abordaron temas desde las necesidades de los viajeros que visitan Panam&aacute;, hasta
la implementación estratégica de plataformas digitales para la atracción de nuevos
clientes, pasando por los retos para continuar fortaleciendo el crecimiento del
sector.
El Foro de Capacitación Turística “Elevando juntos el turismo por
Panam&aacute;” fue posible gracias al patrocinio de VISA, Magic Dreams, Global Brands
y contó además con el respaldo institucional de la Autoridad de la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa (AMPYME) y la Cámara Nacional de Turismo de Panam&aacute;
(CAMTUR).
Copa Airlines, además de conectar al país con más de 85 destinos del
continente americano, se posiciona como un aliado estratégico en la formación,
innovación y desarrollo del sector turístico de Panam&aacute;. A través de iniciativas
como este foro, la Aerolínea contribuye al desarrollo de capacidades y el
fortalecimiento del turismo como un motor para el crecimiento económico y social
del país.

