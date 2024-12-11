? El Foro de Capacitación Turística reunió cerca de 500 participantes entre estudiantes,

pequeñas y medianas empresas, gremios, autoridades e instituciones públicas del sector

turismo

? Representantes de Copa Airlines, autoridades, y expertos compartieron información y

herramientas prácticas sobre servicio, promoción, digitalización y gestión turística

? El evento fue posible gracias al apoyo de VISA, Magic Dreams, Global Brands, y el

respaldo institucional de ATP, PROMTUR, AMPYME y CAMTUR<br />

Ciudad de Panamá, 8 de octubre de 2025 – Copa Airlines (NYSE: CPA),

subsidiaria de Copa Holdings, S. A. y miembro de la red global de aerolíneas Star<br />

Alliance, con el respaldo de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y el Fondo<br />

de Promoción Turística Internacional de Panamá (PROMTUR), realizó el Foro de

Capacitación Turística “Elevando juntos el turismo por Panamá. El evento

reunió cerca de 500 participantes entre estudiantes, pequeñas y medianas

empresas, gremios, autoridades e instituciones públicas, en un espacio gratuito de

aprendizaje y conocimiento diseñado para fortalecer a los emprendedores

turísticos panameños, brindándoles herramientas prácticas y experiencias que

impulsen el crecimiento de sus negocios y contribuyan al desarrollo del turismo en

el país.

“En Copa Airlines buscamos aportar al desarrollo de capacidades en

servicio, gestión y promoción turística, con el objetivo de posicionar a Panamá

como un país competitivo y hospitalario. Con este foro brindamos un espacio de

formación donde compartimos herramientas prácticas con quienes son parte

esencial de la experiencia que vive cada turista. Impulsar el turismo significa más

ingresos para el país, más oportunidades para los emprendedores y más empleos

para las comunidades. Por eso, continuamos generando iniciativas que fortalezcan

al sector y contribuyan al bienestar de las comunidades donde operamos”, afirmó

Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines durante su intervención en

el foro.

La jornada contó con ponencias de representantes de Copa Airlines,

quienes compartieron el modelo de servicio de la Aerolínea como un ejemplo

práctico de brindar experiencia al cliente, consistencia y excelencia operativa. Así

mismo, contó con la participación de expositores expertos en marketing y gestión

turística, quienes expusieron conocimientos prácticos y casos de éxito relevantes

“ELEVANDO JUNTOS EL TURISMO POR PANAMÁ”: COPA AIRLINES REÚNE A ACTORES DEL SECTOR TURISMO EN JORNADA DE FORMACIÓN GRATUITA

