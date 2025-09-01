

Hoy, con “Si tú la vieras”, Dorcaz reafirma su ambición de conquistar nuevos

géneros y consolidarse como “El príncipe de la cumbia”, llevando su música desde

Argentina hacia México y más allá.

Fede Dorcaz lanza “Si tú la vieras, una cumbia argentina con sabor latino

El cantante anticipa nuevas colaboraciones y confirma su participación en los Premios Juventud en Panamá

Fede Dorcaz, conocido como “El Príncipe”, presenta su nuevo sencillo “Si tú la

vieras”, un tema que fusiona la tradición de la cumbia argentina con la frescura de

su propuesta actual en México.

El lanzamiento marca un paso importante en su evolución artística y anticipa una

etapa de mayor proyección internacional.

“Es una cumbia argentina, con puro sonido y toda la letra me inspiré en algo que

salía de mis raíces”, asegura Dorcaz. Con referencias cotidianas, el artista recrea en

esta canción la nostalgia de su país natal, al tiempo que conecta con el público

mexicano a través de un sonido bailable, fresco y contemporáneo.

El cantante adelanta que este lanzamiento será el primero de varios estrenos que

marcarán el cierre de año. A mediados de septiembre presentará “Perro

arrepentido”, colaboración con la cantante costarricense Shantty, y ya prepara otras

dos canciones que profundizan en su faceta más rítmica y versátil.

“Quiero que escuchen cosas distintas para que vean que también puedo ser versátil,

que no solo hago baladas”, explica Dorcaz. Este proceso creativo se suma a su

participación confirmada en los Premios Juventud 2025, que se celebrarán el 25 de

septiembre en Panamá. Será su segunda presencia en la gala, donde espera que

su trabajo lo lleve a futuras nominaciones.

Fede Dorcaz inició su camino musical en 2017 con el sencillo “Kuliyuki”. En 2024

lanzó su álbum Instinto, grabado en Los Ángeles junto al equipo de producción de

los Backstreet Boys. El disco incluye temas como “Cara bonita” (con más de 1.2

millones de visualizaciones) y “La decisión”, en la que mostró su capacidad para

mezclar nostalgia ochentera con letras profundas y sonidos modernos.

Posteriormente presentó un EP romántico “instinto” que reforzó su faceta de

cantautor sensible.



Hoy, con “Si tú la vieras”, Dorcaz reafirma su ambición de conquistar nuevos

géneros y consolidarse como “El príncipe de la cumbia”, llevando su música desde

Argentina hacia México y más allá.