Fede Dorcaz lanza “Si tú la vieras, una cumbia argentina con sabor latino
El cantante anticipa nuevas colaboraciones y confirma su participación en los Premios Juventud en Panamá
Fede Dorcaz, conocido como “El Príncipe”, presenta su nuevo sencillo “Si tú la
vieras”, un tema que fusiona la tradición de la cumbia argentina con la frescura de
su propuesta actual en México.
El lanzamiento marca un paso importante en su evolución artística y anticipa una
etapa de mayor proyección internacional.
“Es una cumbia argentina, con puro sonido y toda la letra me inspiré en algo que
salía de mis raíces”, asegura Dorcaz. Con referencias cotidianas, el artista recrea en
esta canción la nostalgia de su país natal, al tiempo que conecta con el público
mexicano a través de un sonido bailable, fresco y contemporáneo.
El cantante adelanta que este lanzamiento será el primero de varios estrenos que
marcarán el cierre de año. A mediados de septiembre presentará “Perro
arrepentido”, colaboración con la cantante costarricense Shantty, y ya prepara otras
dos canciones que profundizan en su faceta más rítmica y versátil.
“Quiero que escuchen cosas distintas para que vean que también puedo ser versátil,
que no solo hago baladas”, explica Dorcaz. Este proceso creativo se suma a su
participación confirmada en los Premios Juventud 2025, que se celebrarán el 25 de
septiembre en Panamá. Será su segunda presencia en la gala, donde espera que
su trabajo lo lleve a futuras nominaciones.
Fede Dorcaz inició su camino musical en 2017 con el sencillo “Kuliyuki”. En 2024
lanzó su álbum Instinto, grabado en Los Ángeles junto al equipo de producción de
los Backstreet Boys. El disco incluye temas como “Cara bonita” (con más de 1.2
millones de visualizaciones) y “La decisión”, en la que mostró su capacidad para
mezclar nostalgia ochentera con letras profundas y sonidos modernos.
Posteriormente presentó un EP romántico “instinto” que reforzó su faceta de
cantautor sensible.
Hoy, con “Si tú la vieras”, Dorcaz reafirma su ambición de conquistar nuevos
géneros y consolidarse como “El príncipe de la cumbia”, llevando su música desde
Argentina hacia México y más allá.