Un video publicado en las redes sociales muestra el momento en el que el dirigente abraza nuevamente a su esposa Aura Silva, a sus dos hijas y otros familiares

Freddy Superlano fue arrestado el 30 de julio de 2024, dos días después de las elecciones presidenciales del 28 de julio| Foto Archivo

El dirigente de Voluntad Popular Freddy Superlano fue excarcelado luego de permanecer más de 18 meses privado de libertad, tras haber sido detenido en 2024 en el contexto de la represión poselectoral.

La información fue confirmada por el propio opositor a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, en el que anunció su reencuentro con su familia.

«Hoy he sido excarcelado, luego de 18 meses de injusto encarcelamiento, pude reunirme con mi familia; continuemos orando y pidiendo a Dios para que todos los presos políticos sean liberados en las próximas horas», expresó Superlano en el mensaje difundido en redes sociales.

En el video aparece junto a su esposa, Aurora Silva de Superlano, quien durante todo el tiempo de detención denunció públicamente las condiciones de reclusión y exigió su liberación. Además, las imágenes muestran el momento en el que el dirigente se reencuentra con sus dos hijas, su mascota y otros familiares.

Detención de Freddy Superlano

Superlano fue arrestado el 30 de julio de 2024, dos días después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuyos resultados fueron desconocidos por la oposición mayoritaria, que dio como ganador a Edmundo González Urrutia.

Su detención se produjo en el contexto de la represión posterior a esos comicios. Posteriormente, el Ministerio Público lo vinculó con la divulgación de actas electorales que el chavismo calificó como irregulares.

Fue diputado de la Asamblea Nacional electa en 2015 y candidato a la Gobernación de Barinas en 2021, comicios que ganó por un estrecho margen, aunque el resultado fue posteriormente anulado por el Tribunal Supremo de Justicia bajo el argumento de una inhabilitación administrativa.

El exdiputado permaneció recluido principalmente en el Internado Judicial Rodeo I, en el estado Miranda.

Nuevas excarcelaciones de presos políticos

La ONG Foro Penal incluyó a Freddy Superlano en su registro de al menos 35 excarcelaciones verificadas hasta las 7:00 pm del 8 de febrero. La lista abarca dirigentes políticos, sindicalistas y ciudadanos detenidos en centros como El Rodeo I, El Helicoide, La Crisálida y sedes policiales regionales.

Estas liberaciones forman parte de un proceso iniciado en enero de 2026, tras el arresto de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un operativo militar estadounidense ocurrido el 3 de enero en Caracas.