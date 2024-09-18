Estados Unidos afirma que su objetivo es frenar el narcotrafico

Por su parte, el Comando Sur de Estados Unidos, con sede en Miami, publicó un video en X mostrando a tropas y aeronaves en operación con el mensaje:

Washington aumenta su poderío marítimo mientras el presidente Donald Trump niega planes de ataque contra el régimen de Nicolás Maduro.

EntornoInteligente.com/ Caracas, 1 de noviembre de 2025. — Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en el Mar Caribe con el despliegue del crucero lanzamisiles USS Gettysburg (CG-64), una de las naves más avanzadas de la Armada estadounidense, según confirmó el Departamento de Defensa. La medida eleva la tensión en la región, especialmente frente a las costas de Venezuela, donde Washington mantiene una vigilancia activa sobre las operaciones del régimen de Nicolás Maduro.

Incremento de poder naval en el Caribe

El USS Gettysburg, perteneciente a la clase Ticonderoga, partió desde Norfolk, Virginia, y se une al USS Lake Erie (CG-70). Además, se espera la llegada del portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno de la flota estadounidense, que navega hacia el Caribe tras abandonar el Mediterráneo.

Con esta maniobra, Estados Unidos contará con ocho buques de guerra, incluyendo seis destructores, tres embarcaciones anfibias y un submarino. Se trata del mayor despliegue naval en América Latina desde la Guerra del Golfo, de acuerdo con el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

Washington niega planes de ataque

Pese al aumento de la actividad militar, el presidente Donald Trump negó categóricamente los rumores sobre un supuesto plan de ataque contra Venezuela.

“No, no son verdad”, respondió Trump a periodistas a bordo del Air Force One, en alusión a reportes de medios estadounidenses sobre posibles bombardeos.

El mandatario reafirmó que la prioridad de su administración es la lucha contra el narcotráfico en la región, en el marco de una operación que ya ha destruido quince embarcaciones en el Pacífico y el Caribe desde septiembre.

Apoyo político en Florida y respuesta del Comando Sur

Legisladores republicanos de Florida celebraron el mensaje de firmeza contra Maduro. La congresista María Elvira Salazar escribió en la red X:

“Venezuela será libre. Maduro quería una Navidad adelantada, pero Halloween siempre llega primero”.

Por su parte, el Comando Sur de Estados Unidos, con sede en Miami, publicó un video en X mostrando a tropas y aeronaves en operación con el mensaje:

“Letales y listas. Así son las fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe para interrumpir el tráfico ilícito y proteger el territorio nacional”.

Maduro busca ayuda militar de Rusia, China e Irán

Ante el incremento de la presión norteamericana, el régimen venezolano habría solicitado asistencia militar a Rusia, según documentos citados por The Washington Post.

El dictador Nicolás Maduro pidió al presidente Vladimir Putin apoyo para modernizar radares, reparar aeronaves y adquirir misiles. Además, solicitó “mayor cooperación militar” a China e Irán para enfrentar lo que califica como “una escalada de Washington hacia Caracas”.

El USS Gettysburg, junto al inminente arribo del USS Gerald Ford, consolida un mensaje de fuerza naval estadounidense en el Caribe, enviando una clara señal de disuasión en un momento de máxima tensión geopolítica entre Estados Unidos y Venezuela.

(Con información de EFE y The Washington Post)

