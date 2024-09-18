Estados Unidos afirma que su objetivo es frenar el narcotrafico

Por su parte, el Comando Sur de Estados Unidos, con sede en Miami, publicó un video en X mostrando a tropas y aeronaves en operación con el mensaje:
Washington aumenta su poderío marítimo mientras el presidente Donald Trump niega planes de ataque contra el régimen de Nicolás Maduro.
EntornoInteligente.com/ Caracas, 1 de noviembre de 2025. — Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en el Mar Caribe con el despliegue del crucero lanzamisiles USS Gettysburg (CG-64), una de las naves más avanzadas de la Armada estadounidense, según confirmó el Departamento de Defensa. La medida eleva la tensión en la región, especialmente frente a las costas de Venezuela, donde Washington mantiene una vigilancia activa sobre las operaciones del régimen de Nicolás Maduro.
Incremento de poder naval en el Caribe
El USS Gettysburg, perteneciente a la clase Ticonderoga, partió desde Norfolk, Virginia, y se une al USS Lake Erie (CG-70). Además, se espera la llegada del portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno de la flota estadounidense, que navega hacia el Caribe tras abandonar el Mediterráneo.
Con esta maniobra, Estados Unidos contará con ocho buques de guerra, incluyendo seis destructores, tres embarcaciones anfibias y un submarino. Se trata del mayor despliegue naval en América Latina desde la Guerra del Golfo, de acuerdo con el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).
Washington niega planes de ataque
Pese al aumento de la actividad militar, el presidente Donald Trump negó categóricamente los rumores sobre un supuesto plan de ataque contra Venezuela.
“No, no son verdad”, respondió Trump a periodistas a bordo del Air Force One, en alusión a reportes de medios estadounidenses sobre posibles bombardeos.
El mandatario reafirmó que la prioridad de su administración es la lucha contra el narcotráfico en la región, en el marco de una operación que ya ha destruido quince embarcaciones en el Pacífico y el Caribe desde septiembre.
Apoyo político en Florida y respuesta del Comando Sur
Legisladores republicanos de Florida celebraron el mensaje de firmeza contra Maduro. La congresista María Elvira Salazar escribió en la red X:
“Venezuela será libre. Maduro quería una Navidad adelantada, pero Halloween siempre llega primero”.
Por su parte, el Comando Sur de Estados Unidos, con sede en Miami, publicó un video en X mostrando a tropas y aeronaves en operación con el mensaje:
“Letales y listas. Así son las fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe para interrumpir el tráfico ilícito y proteger el territorio nacional”.
Maduro busca ayuda militar de Rusia, China e Irán
Ante el incremento de la presión norteamericana, el régimen venezolano habría solicitado asistencia militar a Rusia, según documentos citados por The Washington Post.
El dictador Nicolás Maduro pidió al presidente Vladimir Putin apoyo para modernizar radares, reparar aeronaves y adquirir misiles. Además, solicitó “mayor cooperación militar” a China e Irán para enfrentar lo que califica como “una escalada de Washington hacia Caracas”.
El USS Gettysburg, junto al inminente arribo del USS Gerald Ford, consolida un mensaje de fuerza naval estadounidense en el Caribe, enviando una clara señal de disuasión en un momento de máxima tensión geopolítica entre Estados Unidos y Venezuela.
(Con información de EFE y The Washington Post)
Más información:
Estados Unidos refuerza su poder naval frente a Venezuela<br />
USS Gettysburg se despliega en el Caribe en medio de tensiones
Donald Trump niega planes de ataque contra el regimen de Maduro<br />
Tension en el Caribe por llegada del crucero USS Gettysburg
Estados Unidos aumenta presencia militar cerca de Venezuela<br />
Armada de EE UU despliega el USS Gettysburg frente a Caracas
USS Gerald Ford se dirige al Caribe para reforzar presencia militar
Washington muestra poderio naval ante el regimen de Maduro<br />
Estados Unidos realiza mayor despliegue naval en America Latina<br />
Donald Trump refuerza operaciones navales en el Caribe
USS Gettysburg se une a la flota estadounidense en el Caribe
Venezuela en alerta por movimiento naval de Estados Unidos
Estados Unidos despliega buques de guerra frente a Venezuela<br />
Tension geopolitica en el Caribe por despliegue militar de EE UU<br />
Armada de Estados Unidos refuerza vigilancia frente a Venezuela<br />
USS Gerald Ford se suma al operativo maritimo en el Caribe
Washington niega plan de ataque pero mantiene presion
EE UU envia crucero lanzamisiles al mar Caribe
Venezuela responde al despliegue naval de Estados Unidos
Donald Trump ratifica politica antidrogas en el Caribe
Flota estadounidense alcanza maximo despliegue en 25 anos
CSIS confirma expansion militar de Estados Unidos en el Caribe
Estados Unidos refuerza estrategia de disuasion frente a Maduro<br />
USS Gettysburg lidera nuevo operativo naval en la region
Donald Trump supervisa operaciones desde el Air Force One
Tension internacional por maniobras navales en el Caribe
Estados Unidos fortalece su Comando Sur frente a Venezuela<br />
USS Gerald Ford simbolo del poder naval estadounidense
Trump insiste en combatir el narcotrafico desde el Caribe
Flota de Estados Unidos suma ocho buques frente a Venezuela<br />
Maduro busca apoyo militar de Rusia ante presion de EE UU<br />
Washington despliega fuerza naval historica en el Caribe
Comando Sur publica video con mensaje de fuerza
Maria Elvira Salazar celebra operacion contra el regimen de Maduro<br />
Flota estadounidense en alerta frente a costas venezolanas
Estados Unidos refuerza su presencia maritima frente a Caracas
USS Gettysburg llega al Caribe en mision de disuasion
Estados Unidos despliega buques para frenar narcotrafico
Armada de EE UU aumenta operaciones cerca de Venezuela<br />
Donald Trump descarta ataques pero mantiene presion
Tension crece por despliegue del USS Gerald Ford
Venezuela acusa a Estados Unidos de provocar escalada militar
Trump y el Comando Sur coordinan estrategia en el Caribe
USS Gettysburg refuerza seguridad en el mar Caribe
Estados Unidos despliega submarino y destructores en la region
Washington niega rumores sobre bombardeos en Venezuela<br />
Maduro pide ayuda militar a Putin y Xi Jinping<br />
Estados Unidos intensifica presencia frente al regimen de Maduro<br />
CSIS alerta sobre expansion militar sin precedentes
Trump reitera compromiso con lucha antidrogas
USS Gerald Ford se aproxima a aguas caribenias
Estados Unidos fortalece su posicion estrategica en el Caribe
Legisladores de Florida respaldan medidas contra Maduro<br />
Estados Unidos envia mensaje de fuerza al regimen venezolano
Maduro busca respaldo de Iran ante presion de EE UU<br />
Armada de EE UU incrementa su flota en el Caribe
Washington refuerza vigilancia maritima contra el narcotrafico
USS Gettysburg marca nueva fase de presion militar
Estados Unidos amplifica presencia en el mar Caribe
Donald Trump ordena operacion naval de disuasion
Flota estadounidense monitorea movimientos en Venezuela<br />
Rusia evalua asistencia militar a Caracas
China e Iran respaldan a Maduro frente a Washington
Estados Unidos refuerza su dominio maritimo en el Caribe
USS Gerald Ford listo para operaciones en America Latina<br />
Estados Unidos realiza mayor despliegue desde la Guerra del Golfo<br />
Washington mantiene presion diplomatica y militar
Trump insiste en operacion antidrogas internacional
Armada estadounidense exhibe poderio frente a Venezuela<br />
Maduro denuncia amenazas y pide ayuda extranjera
Tension crece entre Caracas y Washington por movimientos navales
Estados Unidos y su flota avanzan hacia el Caribe
USS Gettysburg representa disuasion ante el regimen venezolano
Donald Trump refuerza defensa maritima regional
Estados Unidos mantiene estrategia de presion sobre Venezuela<br />
Washington busca contener narcotrafico en el Caribe
Armada estadounidense despliega ocho buques en operacion
Estados Unidos reitera que no hay planes de ataque
Flota estadounidense rodea el Caribe en mision estrategica
CSIS analiza despliegue militar mas grande en decadas
Washington intensifica presion sobre el regimen de Maduro<br />
Estados Unidos afirma que su objetivo es frenar el narcotrafico
USS Gerald Ford simboliza el poder maritimo de EE UU<br />
Trump dirige operacion naval desde la Casa Blanca<br />
Estados Unidos envia mensaje contundente a Caracas
Maduro solicita apoyo militar a Putin en plena crisis
Rusia y China se acercan a Venezuela en plena tension
Estados Unidos mantiene liderazgo naval global
USS Gettysburg fortalece operacion del Comando Sur
Armada estadounidense despliega fuerzas letales en el Caribe
Washington refuerza estrategia geopolitica frente a Caracas
Estados Unidos busca disuadir amenazas en el Caribe
USS Gerald Ford se posiciona cerca de costas venezolanas
Donald Trump descarta intervencion pero mantiene alerta
Maduro denuncia provocacion militar estadounidense
Estados Unidos refuerza su poder maritimo en la region
USS Gettysburg aumenta presion sobre el regimen de Maduro<br />
Tension regional por despliegue de flota estadounidense
Washington muestra fuerza militar ante regimen venezolano
Estados Unidos consolida control estrategico del Caribe