https://www.youtube.com/watch?v=4PIDMzm0Yho Venezuela hoy, crisis politica Venezuela, captura de Maduro, Nicolas Maduro detenido, Delcy Rodriguez gobierno interino, Ley de Amnistia Venezuela, presos politicos Venezuela, Juan Pablo Guanipa, Rick Scott Venezuela, transicion politica venezolana, derechos humanos Venezuela, Foro Penal, oposicion venezolana, ONU Venezuela, Zapatero mediador, petroleo venezolano, PDVSA futuro, presion Estados Unidos, Analisis de Entorno, noticias Venezuela 2026, politica latinoamericana, crisis regional

Venezuela atraviesa uno de los momentos más delicados de su transición política tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. El país enfrenta tensiones internas, presiones internacionales y profundas dudas sobre la credibilidad del proceso de amnistía impulsado por el gobierno interino.

Ley de Amnistía bajo cuestionamiento

La Asamblea Nacional debate hoy la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, promovida por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Sin embargo, el propio Diosdado Cabello advirtió que la medida no será absoluta y tendrá límites, restricciones y condiciones.

Organizaciones como Acceso a la Justicia y la ONU alertan sobre un conflicto de intereses, ya que la aplicación de la ley quedaría en manos del mismo sistema judicial señalado por violaciones de derechos humanos. La amnistía excluye delitos como lesa humanidad, narcotráfico y corrupción grave.

Retroceso en las liberaciones

El caso que domina la agenda es la recaptura de Juan Pablo Guanipa, detenido nuevamente horas después de haber sido excarcelado. El Ministerio Público alega incumplimiento de condiciones, mientras la oposición denuncia una detención violenta e irregular.

Este hecho generó reacciones inmediatas:

El senador estadounidense Rick Scott aseguró que Caracas rompió el trato con Washington sobre la liberación total de presos políticos.

Human Rights Watch afirmó que el gobierno venezolano está simulando una transición.

Se registraron protestas en Maracaibo exigiendo la libertad de todos los detenidos.

Panorama político e internacional

Elecciones postergadas: Jorge Rodríguez descartó elecciones presidenciales en el corto plazo, priorizando la estabilidad.

Mediación internacional: El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra en Caracas como mediador, aunque el gobierno de España se desligó oficialmente de su visita.

ONU presente: Un equipo de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos evalúa la situación de los detenidos y negocia retomar presencia permanente en el país.

Economía, petróleo y seguridad

Repunte petrolero: La producción se acerca al millón de barriles diarios gracias a la flexibilización de sanciones y la participación de empresas como Trafigura y Vitol, bajo supervisión de EE. UU.

Advertencia económica: El economista Ricardo Hausmann aseguró que sin garantías democráticas no habrá inversión sostenible.

Corrupción: Transparencia Internacional ubicó a Venezuela como el tercer país más corrupto del mundo en 2025.

Operación militar: El Comando Sur de Estados Unidos reportó ataques contra narcolanchas y el abordaje del petrolero Aquila II en el océano Índico.

Contexto regional

El impacto de la crisis venezolana se extiende a la región. Cuba enfrenta una paralización aérea por falta de combustible tras el fin del suministro venezolano, profundizando su crisis económica y energética.

Venezuela vive una transición frágil, marcada por desconfianza, presión internacional y señales contradictorias del poder. La Ley de Amnistía, lejos de cerrar el conflicto, se ha convertido en un nuevo foco de tensión política y diplomática.

Venezuela hoy, crisis politica Venezuela, captura de Maduro, Nicolas Maduro detenido, Delcy Rodriguez gobierno interino, Ley de Amnistia Venezuela, presos politicos Venezuela, Juan Pablo Guanipa, Rick Scott Venezuela, transicion politica venezolana, derechos humanos Venezuela, Foro Penal, oposicion venezolana, ONU Venezuela, Zapatero mediador, petroleo venezolano, PDVSA futuro, presion Estados Unidos, Analisis de Entorno, noticias Venezuela 2026, politica latinoamericana, crisis regional