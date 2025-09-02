Este show bajo la producción de Johanna Moya, de La Comedia Local, promete una noche cargada de buen humor. Las entradas están disponibles en www.lacomedialocal.com

Porque los clásicos nunca pasan de moda

El show “Clásico” de Emilio Lovera se presenta el fin de semana en San Antonio de los Altos

Caracas. – Este sábado 6 de septiembre, el Teatro Vidal González se llena de humor con el show "Clásico" de Emilio Lovera. El comediante venezolano, conocido por su versatilidad y sus personajes inolvidables, promete un espectáculo que recorre lo mejor de su trayectoria, demostrando por qué se ha ganado un lugar privilegiado en el corazón del público

El icónico humorista Emilio Lovera trae al escenario su espectáculo "Clásico", una propuesta que combina humor, música, imágenes y videos que le dará al público presente un recorrido inolvidable por su destacada trayectoria.

En este espectáculo de humor Emilio Lovera ofrece una retrospectiva de su trabajo, que va desde sus inicios en radio, su participación con marcas publicitarias, hasta presentaciones más recientes en el ámbito del standup.

Los asistentes podrán disfrutar de un viaje humorístico, a través de sus personajes más icónicos y sus sketches más memorables. Es una oportunidad única para conectar con la evolución y el talento inagotable de uno de los comediantes más influyentes de Venezuela y Latinoamérica.

Este show bajo la producción de Johanna Moya, de La Comedia Local, promete una noche cargada de buen humor. Las entradas están disponibles en www.lacomedialocal.com

