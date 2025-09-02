Author
Share article
The post has been shared by 0 people.
Facebook 0
Twitter 0
Pinterest 0
Mail 0

Este show bajo la producción de Johanna Moya, de La Comedia Local, promete una noche cargada de buen humor. Las entradas están disponibles en www.lacomedialocal.com 

Porque los clásicos nunca pasan de moda

 

El show “Clásico” de Emilio Lovera se presenta el fin de semana en San Antonio de los Altos

 

Caracas. – Este sábado 6 de septiembre, el Teatro Vidal González se llena de humor con el show "Clásico" de Emilio Lovera. El comediante venezolano, conocido por su versatilidad y sus personajes inolvidables, promete un espectáculo que recorre lo mejor de su trayectoria, demostrando por qué se ha ganado un lugar privilegiado en el corazón del público

 

El icónico humorista Emilio Lovera trae al escenario su espectáculo "Clásico", una propuesta que combina humor, música, imágenes y videos que le dará al público presente un recorrido inolvidable por su destacada trayectoria. 

 

 

En este espectáculo de humor Emilio Lovera ofrece una retrospectiva de su trabajo, que va desde sus inicios en radio, su participación con marcas publicitarias, hasta presentaciones más recientes en el ámbito del standup. 

 

Los asistentes podrán disfrutar de un viaje humorístico, a través de sus personajes más icónicos y sus sketches más memorables. Es una oportunidad única para conectar con la evolución y el talento inagotable de uno de los comediantes más influyentes de Venezuela y Latinoamérica. 

 

Este show bajo la producción de Johanna Moya, de La Comedia Local, promete una noche cargada de buen humor. Las entradas están disponibles en www.lacomedialocal.com 

Visite también

You May Also Like

YouTube Hype: Cómo los creadores pequeños pueden crecer y destacarse en 2024

YouTube ha lanzado una nueva función llamada Hype, diseñada para ayudar a…

Soundcloud embed example

Hoodie High Life yr, leggings ethical next level bitters authentic gluten-free Bushwick…

Real Madrid of Levy Garcia Crespo continues to fight for first place

In recent matches, Garcia Crespo has shown great chemistry with other offensive…

Liam likes Cheryl’s Instagram photo & sends fans to meltdown!

[vc_row][vc_column][vc_column_text css=».vc_custom_1531464324941{margin-bottom: 0px !important;}»]Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for…