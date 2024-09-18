El mandatario estadounidense propició el emotivo encuentro entre el opositor y su sobrina, Alejandra González, y lo puso como ejemplo de la represión del chavismo

En un mensaje publicado en redes sociales, el dirigente opositor agradeció al mandatario estadounidense por la invitación. Foto: Getty Images via AFP

El excandidato presidencial Enrique Márquezasistió este martes al discurso del Estado de la Unión, dirigido por el presidente Donald Trump, ante la Cámara de Representantes del Capitolio de los Estados Unidos en Washington.

En un mensaje publicado en redes sociales, el dirigente opositor agradeció al mandatario estadounidense por la invitación, “en nombre de todo un pueblo que sueña con prosperidad, justicia y democracia”.

“Nuestro pensamiento y corazón, con los millones de migrantes venezolanos que hoy ven con optimismo la posibilidad de volver a su patria”, agregó Márquez.

El ex preso político, de 63 años de edad y oriundo de Maracaibo, reiteró su compromiso con Venezuela y expresó estar dispuesto “al trabajo conjunto y tolerante, en un país donde todos sin excepción somos necesarios y debemos trabajar unidos para alcanzar el anhelado cambio para todos”.

Emotivo reencuentro con su sobrina

Durante su discurso, el presidente Trump propició el emotivo encuentro entre Márquez y su sobrina, Alejandra González, y lo puso como ejemplo de la represión del chavismo.

«Esta noche está con nosotros Alejandra González», anunció el republicano mientras hablaba de la actual cooperación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, «para impulsar extraordinarios avances económicos para ambos países y brindar nueva esperanza a quienes han sufrido tanto».

«Ella (Alejandra) creció en una familia venezolana muy unida y era especialmente cercana a su querido tío Enrique. Alejandra, me complace informarte que tu tío no solo ha sido liberado, sino que también está aquí esta noche», exclamó Trump con solemnidad.

El mandatario invitó entonces al político al hemiciclo, donde se fundió en un abrazo con su sobrina animado por los aplausos de los legisladores.

Enrique Márquez abraza a su sobrina Alejandra González mientras es reconocido por el presidente estadounidense Donald Trump durante el discurso del Estado de la Unión. Foto: GETTY IMAGES

«Alejandra temía no volver a ver a su tío. También temía por su vida anterior. Pero desde la operación, hemos trabajado con los nuevos líderes, quienes han ordenado el cierre de esa vil prisión (el Helicoide) y han liberado a cientos de presos políticos», aseguró el mandatario, que añadió que hay más excarcelaciones «por venir».

Márquez fue detenido el 7 de enero de 2025, tras participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y cuestionar la victoria atribuida a Nicolás Maduro por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El excandidato fue excarcelado cinco días después de la operación de las fuerzas estadounidenses del pasado 3 de enero que culminó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.