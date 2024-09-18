Washington (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, propició este martes durante su discurso del Estado de la Unión el emotivo encuentro entre el excandidato presidencial de Venezuela Enrique Márquez, excarcelado cinco días después de la captura de Nicolás Maduro, y su sobrina, Alejandra González, y lo puso como ejemplo de la represión del chavismo.

Márquez, de 63 años y oriundo de Maracaibo, apareció por sorpresa en el Capitolio en el transcurso del pronunciamiento de Trumpante la sesión conjunta del Congreso, donde alabó nuevamente el operativo estadounidense que el pasado 3 de enero derrocó al expresidente venezolano Nicolás Maduro, que aguarda ahora juicio federal en Nueva York por narcoterrorismo y conspiración.

«Esta noche está con nosotros Alejandra González», anunció Trump mientras hablaba de la actual cooperación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, «para impulsar extraordinarios avances económicos para ambos países y brindar nueva esperanza a quienes han sufrido tanto».El presidente de EE.UU., Donald Trump, durante su discurso del Estado de la Unión, este marets. EFE/ Will Oliver

«Ella (Alejandra) creció en una familia venezolana muy unida y era especialmente cercana a su querido tío Enrique. Alejandra, me complace informarte que tu tío no solo ha sido liberado, sino que también está aquí esta noche», exclamó Trump con solemnidad.

Excarcelación tras la captura de Maduro

El mandatario invitó entonces al político al hemiciclo, donde se fundió en un abrazo con su sobrina animado por los aplausos de los legisladores.

«Alejandra temía no volver a ver a su tío. También temía por su vida anterior. Pero desde la operación, hemos trabajado con los nuevos líderes, quienes han ordenado el cierre de esa vil prisión (el Helicoide) y han liberado a cientos de presos políticos», aseguró el mandatario, que añadió que hay más excarcelaciones «por venir».

Márquez resultó detenido el 7 de enero de 2025, tras participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y cuestionar la victoria atribuida a Nicolás Maduro por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Al excandidato se le excarceló cinco días después de la operación de las fuerzas estadounidenses del pasado 3 de enero que culminó con la captura y arresto de Maduro.

Márquez, ingeniero de formación, precisamente fue también vicepresidente del CNE entre 2021 y 2023 y hace más de dos décadas que comenzó a labrarse una carrera política centrada en plantar cara al chavismo en su Zulia natal.

Según organizaciones de derechos humanos venezolanas, unas 400 personas (en torno a la mitad de las que Caracas asegura que han sido excarceladas desde diciembre) han sido liberadas recientemente.