Caleb Orr precisó que el objetivo estadounidense consiste en alcanzar una "red global de naciones afines para llevar a cabo los suministros"

Los acuerdos buscan reducir la dependencia global de China en el suministro de minerales estratégicos (Reuters)

El secretario de Estado adjunto para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales de Estados Unidos, Caleb Orr, encabezó hoy una conferencia de prensa en la que expuso los resultados de la reciente reunión Ministerial de Minerales Críticos celebrada en Washington el pasado 4 de febrero, en torno a los respectivos países de América Latina.

En la conferencia de prensa de hoy, Orr precisó que el objetivo estadounidense consiste en alcanzar una “red global de naciones afines para llevar a cabo los suministros” y confirmó la concreción de acuerdos bilaterales con varios países de la región.

El gobierno estadounidense ha comprometido más de USD 30.000 millones en cartas de interés, inversiones y préstamos para reforzar estos proyectos, en asociación con el sector privado.

Bajo este contexto, Caleb Orr repasó la situación y los avances alcanzados con distintos países de la región, destacando el papel estratégico que cada uno desempeña en la agenda de minerales críticos de Estados Unidos.

Al referirse al caso de Brasil, detalló que Estados Unidos lo considera como un socio esencial para la construcción de cadenas resilientes de minerales críticos y que la cooperación cuenta con el respaldo de la US International Development Finance Corporation (DFC), que ya financia proyectos como Sarah Verde y Clara Project en tierras raras.

Los marcos bilaterales establecen mecanismos de cooperación para enfrentar desafíos de precios, promover el desarrollo, cerrar brechas en las cadenas de suministro y facilitar el financiamiento de proyectos estratégicos.

Respecto a Venezuela, el funcionario remarcó que tiene un gran potencial y que posee reservas valiosas de petróleo y minerales críticos como bauxita, níquel, oro y tierras raras.

El níquel es un componente fundamental en la fabricación de baterías y acero inoxidable (Reuters)

A su vez, Orr explicó que la política de Estados Unidos hacia Venezuela se basa en un enfoque de tres etapas. Primero, busca estabilizar la situación del país y garantizar que los beneficios del petróleo y otros recursos lleguen realmente a la población.

En segundo lugar, apunta a respaldar la recuperación económica y el desarrollo de los minerales críticos para que estos recursos generen ingresos que favorezcan a los venezolanos. Finalmente, el objetivo es acompañar una transición que permita alcanzar estabilidad, prosperidad y fortalecer las instituciones en Venezuela.

Estados Unidos está muy atento al gobierno de transición de Venezuela, comandado por Delcy Rodriguez (Reuters)

Por otro lado, en cuanto a Ecuador, Orr indicó que en Estados Unidos están muy satisfechos con la posibilidad de alcanzar un acuerdo con ese país, que posee reservas críticas de cobre y oro.

Además, añadió: “Estamos orgullosos de poder trabajar con el gobierno y que hayan beneficios mutuos”, y confirmó la firma de un acuerdo bilateral para avanzar en proyectos externos y facilitar inversiones estadounidenses.

Según el Departamento de Estado, esta iniciativa de la firma del entendimiento representa un esfuerzo inédito para posicionar a Estados Unidos como líder en la diplomacia vinculada a minerales críticos, buscando reducir la influencia de China y garantizar el abastecimiento seguro de insumos esenciales para la economía y la seguridad nacional.

Por último, sobre el caso de Argentina, Orr señaló que el acuerdo con Buenos Aires ha generado oportunidades económicas con Estados Unidos en el área de minerales críticos y destacó el rol del liderazgo deJavier Milei en este proceso.

Bajo el liderazgo de Milei, Argentina amplió su cooperación con la administración Trump (Reuters)

Además, explicó que el alcance del acuerdo es amplio, ya que permite impulsar proyectos conjuntos y que Argentina se beneficie tanto de los precios internacionales como del crecimiento de la demanda mundial de minerales como el cobre y los recursos vinculados a la electricidad.