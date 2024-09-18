Según informó el diputado chavista Jorge Arreaza, quien lidera el control de la aplicación de la normativa, 4.151 aprehendidos recibieron algún beneficio en la última semana. Foro Penal presentó un nuevo balance y reportó 568 detenciones políticas

El pastor Richard Puentes abraza a su hija y a su esposa tras su liberación del centro de detención de Rodeo, el 23 de febrero de 2026 (REUTERS/Gaby Oraa)

En la primera semana de vigencia de la Ley de Amnistía, 217 personas fueron liberadas de prisión en Venezuela, según informó este jueves Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión parlamentaria a cargo de la aplicación de la normativa.

A través de un mensaje en X, el diputado detalló que, en total, 4.151 detenidos por el régimen recibieron algún beneficio: 217 que estaban privadas de libertad y otras 3.934 que permanecían bajo medidas cautelares, como restricciones para salir del país y obligación de presentarse ante los tribunales.

Arreaza indicó que hasta este jueves las autoridades habían recibido 7.461 solicitudes de amnistía, aunque el proceso de revisión y aprobación continúa en desarrollo. Por el momento, no se ha publicado una lista oficial de personas beneficiadas.

La ONG Foro Penal, que lleva el registro de presos políticos, contabilizaba 109 liberaciones de detenidos en centros penitenciarios entre el viernes de la semana pasada y el martes.

La ley fue aprobada por el Parlamento de mayoría chavista y está dirigida a casos de presos políticos desde 1999 hasta 2026, aunque su alcance se limita a 13 hechos ocurridos en igual número de años, dejando fuera otros periodos y los casos vinculados a operaciones militares.

Jorge Arreaza habla durante una sesión ordinaria para discutir la ley de amnistía en la Asamblea Nacional, en Caracas, Venezuela, el 5 de febrero de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Además, se creó una comisión especial para supervisar la aplicación de la norma y revisar situaciones no contempladas, tarea que también asumirá el Programa para la Convivencia y la Paz, puesto en marcha en enero por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El texto legal establece que los tribunales deben resolver las solicitudes de amnistía en un plazo máximo de 15 días. Sin embargo, el sindicato de prensa venezolano denunció esta semana que algunos tribunales rechazaron recibir solicitudes, y varios expresos políticos señalaron demoras en los trámites. Frente a estas denuncias, Arreaza afirmó que las cortes están trabajando de forma continua para avanzar con los expedientes.

“Podemos decir que el trabajo no terminó con la aprobación de la ley por unanimidad sino que, al contrario, fue un punto de partida y que esta Asamblea Nacional está activada para la convivencia democrática”, sostuvo el legislador en el Parlamento.

Por su parte, familiares de presos políticos mantienen vigilias frente a distintas cárceles del país para reclamar la liberación de todos los encarcelados. El régimen venezolano niega la existencia de presos políticos y sostiene que los detenidos enfrentan cargos por delitos comunes.

Reinaldo Morillo abraza a su esposa Grecia Arana tras su liberación del centro de detención de Rodeo (REUTERS/Gaby Oraa)

Foro Penal informó el jueves que mantiene el registro de 568 personas detenidas por el régimen, tras las últimas excarcelaciones que se realizaron en el marco del proceso de liberaciones iniciado en enero y la ley aprobada.

A través de un mensaje en X, la organización detalló que entre los más de 500 detenidos figuran 52 personas de nacionalidad extranjera y 182 militares. “Cifras consolidadas al día de hoy”, señaló el vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, en otra publicación.

Himiob explicó que el conteo actual también incluye algunos casos antiguos que, hasta hace pocas semanas, estuvieron en “revisión” para determinar si correspondía su reconocimiento como presos políticos.