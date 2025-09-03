El registro es sencillo, basta con descargar en App Store o Google Play, registrar las facturas de compras realizadas en el centro comercial, acumular puntos por consumos y canjear premios de un catálogo exclusivo que incluye productos top. “Con ‘RecreoLovers’ buscamos fortalecer la conexión emocional y la lealtad de nuestros visitantes, creando un ciclo continuo de beneficios y recompensas”, afirma Marianela Berrazueta, administradora de Ciudad Comercial El Recreo. “Esta iniciativa no solo responde a la tendencia de digitalización y cercanía con el cliente, sino que nos permite innovar y es una forma de agradecer a quienes nos eligen todos los días”. Además de premiar la fidelidad, esta nueva implementación facilitará el acceso a promociones exclusivas, experiencias únicas para toda la familia, así como la participación en eventos y campañas temáticas.

Innovando en la experiencia de visita,

Ciudad Comercial El Recreo premiará la fidelidad de los visitantes con su app “RecreoLovers”

Quito, agosto de 2025.- Ciudad Comercial El Recreo da un paso adelante en la personalización de la experiencia de compra con el lanzamiento de “RecreoLovers”, su nuevo aplicativo móvil de fidelización. A través de esta plataforma, que ya está disponible para su descarga en Google Play y Apple Store, los clientes podrán acumular puntos a lo largo de sus visitas al centro comercial para realizar compras en todos sus locales con las distintas formas de pago.

El registro es sencillo, basta con descargar en App Store o Google Play, registrar las facturas de compras realizadas en el centro comercial, acumular puntos por consumos y canjear premios de un catálogo exclusivo que incluye productos top. “Con ‘RecreoLovers’ buscamos fortalecer la conexión emocional y la lealtad de nuestros visitantes, creando un ciclo continuo de beneficios y recompensas”, afirma Marianela Berrazueta, administradora de Ciudad Comercial El Recreo. “Esta iniciativa no solo responde a la tendencia de digitalización y cercanía con el cliente, sino que nos permite innovar y es una forma de agradecer a quienes nos eligen todos los días”. Además de premiar la fidelidad, esta nueva implementación facilitará el acceso a promociones exclusivas, experiencias únicas para toda la familia, así como la participación en eventos y campañas temáticas.

“RecreoLovers” brindará beneficios que transforman cada visita en una oportunidad para ganar y sorprenderse. La aplicación representa un avance en la manera en que El Recreo conecta con sus clientes, brindando una experiencia moderna, interactiva y alineada con las nuevas tendencias de consumo. Sobre Ciudad Comercial El Recreo Abrimos nuestras puertas por primera vez el 16 de diciembre de 1995 y hoy somos el centro comercial preferido de las familias del sur porque generamos experiencias únicas a través de la más amplia oferta de retail, servicios, entretenimiento y gastronomía, en un ambiente protegido, de fácil accesibilidad y donde siempre hay sorpresas y actividades; con un accionar sostenible y comprometido con nuestros stakeholders y nuestra comunidad.

Publicada por: Javier Francisco Ceballos Jimenez

Visite también