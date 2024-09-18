Caracas (EFE).- El diputado opositor Henrique Capriles dijo este jueves que la ley de amnistía debe cerrar «definitivamente» el capítulo de la «persecución y la represión» en Venezuela, un pronunciamiento que se da horas antes de que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) discuta la aprobación de este proyecto, destinado para algunos presos políticos.

En su cuenta de X, el también dos veces candidato a la Presidencia abogó porque la ley sirva para «reparar a las víctimas, no para revictimizarlas» y, añadió, tiene que ser «justa, amplia y pensada en función de la paz y el respeto a los ciudadanos».

Además, apostó porque la ley establezca las bases de la «convivencia democrática, el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento absoluto» de la Constitución.

Incluir a quienes se fueron

«¡Libertad y amnistía para todos los presos políticos sin excepciones!», manifestó Capriles, cuando en Venezuela hay 644 presos políticos, según la ONG Foro Penal, aunque el Gobierno niega que haya personas detenidas por estos motivos.

Asimismo, subrayó que la ley de amnistía tiene que incluir a quienes se fueron de Venezuela «como consecuencia de la persecución».

El opositor Henrique Capriles, en una fotografía de archivo. EFE/ Ronald Peña R

Por su parte, el diputado Tomás Guanipa aseguró que el bloque parlamentario Libertad, del que forma parte al igual que Capriles, se esfuerza para que la ley de amnistía sea «verdaderamente amplia» para que así «logren salir todos los presos políticos».

La discusión de la ley de amnistía en Venezuela

El Parlamento, controlado por el chavismo, retoma este jueves la discusión de la ley de amnistía propuesta por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en medio de huelgas de familiares, quienes exigen que el Gobierno conceda la liberación a sus parientes presos políticos.

El Legislativo aprobó hace dos semanas la propuesta en primera discusión y luego sostuvo reuniones con sectores de la sociedad civil, entre ellos ONG y familiares de presos políticos, para conversar sobre el borrador de la ley, que deberá ser aprobado este jueves por segunda vez para quedar sancionado.

La AN aplazó la semana pasada el segundo y último debate necesario para la aprobación de la ley -criticada por varias ONG al considerar que tiene «contradicciones» y otros problemas- luego de haber diferencias por un artículo que exige a los beneficiados presentarse ante tribunales.

La amnistía, tal como está planteada, cubre casos desde 1999, lo que abarca los 27 años de Gobiernos del chavismo, pero la limita a diez períodos específicos de coyunturas políticas, lo que dejaría por fuera a varias personas que se consideran presos políticos