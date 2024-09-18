El mandatario confirmó que cargamentos de crudo ya navegan hacia territorio estadounidense tras la reciente flexibilización de restricciones para empresas energéticas que operan en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas a bordo del Air Force One (REUTERS/Elizabeth Frantz)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que 50 millones de barriles de petróleo están en camino hacia Houston, calificando el hecho como “fantástico” para las arcas de Venezuela.

“Nos llevamos 50 millones de barriles de petróleo. Están flotando en este momento y en barcos extremadamente grandes hacia Houston”, detalló Trump durante un mitin republicano en una planta industrial de Georgia.

Sin referirse directamente a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, Trump señaló que “está haciendo un gran trabajo” y destacó la “muy buena” relación entre ambos países.

“Hemos oído hablar sobre Venezuela… tienen mucho petróleo. Nosotros también, pero los estamos ayudando mucho”, agregó el mandatario ante sus seguidores.

El mandatario realizó estos comentarios un día después de que el Departamento del Tesoro oficializara una norma que flexibiliza las restricciones a las petroleras que operan en Venezuela. Estados Unidos les permitirá exportar crudo bajo condiciones estrictas de supervisión y reporte.

Las nuevas licencias autorizan a cinco grandes compañías —Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol— a realizar transacciones relacionadas con hidrocarburos con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y otras entidades públicas. El permiso exige que los contratos se rijan por la jurisdicción estadounidense y que los pagos a personas sancionadas por la OFAC se realicen a través de cuentas designadas por el Tesoro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega a Roma, Georgia, EEUU, el 19 de febrero de 2026 (REUTERS/Kevin Lamarque)

La implementación de estos reglamentos y leyes se produce un mes y medio después de la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas y su traslado a una prisión en Nueva York por parte de la administración Trump.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó que las ventas de petróleo venezolano gestionadas por Washington podrían superar los 10.000 millones de dólares anuales, fondos que serán destinados a iniciar la reconstrucción de Venezuela.

Wright detalló que hasta ahora se comercializaron aproximadamente 1.000 millones de dólares en crudo venezolano y que existen acuerdos firmados para vender otros 5.000 millones en los próximos meses, lo que proyecta una cifra anual superior a los 10.000 millones.

El funcionario indicó el martes pasado que este “volumen de ingresos enorme” será utilizado “para empezar a reconstruir un país y una sociedad, restablecer una prensa libre y un Gobierno representativo”.

La semana pasada, Wright sostuvo reuniones en Caracas con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para consolidar un acuerdo energético considerado “histórico” por ambas partes. El pacto estipula que el petróleo venezolano será comercializado bajo supervisión estadounidense, con el objetivo de canalizar los recursos hacia proyectos de desarrollo y reformas institucionales.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reúne con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, el 11 de febrero de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Wright destacó que el acuerdo beneficiará tanto a Venezuela como a la industria estadounidense, ya que el crudo venezolano es del tipo para el que fueron diseñadas muchas refinerías estadounidenses en la década de 1970.

Ayudará a la producción de asfalto en Estados Unidos, abaratando la construcción de carreteras”, señaló. En ese sentido, remarcó que el mecanismo permite aprovechar la infraestructura existente y contribuye al mercado interno estadounidense, asegurando un suministro estable de hidrocarburos.

Chris Wright confirmó que Washingtonmantendrá el control sobre la venta del petróleo venezolano por un periodo “indefinido”. Esto implica que Venezuela dependerá de las decisiones estadounidenses para acceder a los ingresos generados por su principal recurso de exportación.

Desde Caracas, este jueves la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que recibió “visitas internacionales” de inversionistas interesados en el sector de hidrocarburos y otras áreas.

“Estamos en un proceso, recibiendo visitas internacionales con miras a importantes inversiones en nuestro país”, señaló Rodríguez durante una visita a una comuna en el eje Caracas-La Guaira, en declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).