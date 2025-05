Buenos días Carakistan, lunes 5 de mayo 2025

La Patilla: Denunciaron muerte de Lindomar Amaro, preso político bajo custodia del chavismo en Tocorón.

Efecto Cocuyo: Lindomar Jesús Amaro Bustamante, uno de los cientos de detenidos en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, murió ahorcado en la cárcel de Tocorón, estado Aragua, «bajo custodia del Estado», denunciaron dos ONG.

TalCual: El cuerpo del joven fue entregado la mañana de este domingo y trasladado a Cojedes donde fue enterrado en horas de la tarde.

TalCual: El Comité de Madres en Defensa de la Verdad informó sobre el presunto suicidio del joven de 27 años, Lindomar Amaro Bustamante, y el grave estado de salud de otro detenido de 26 años, Jhoandri Joel Silva, ambos detenidos desde hace nueve meses en Cojedes en el contexto de las protestas posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Lindomar Amaro, quien trabajaba como mototaxista y obrero, se encontraba recluido en el Centro Penitenciario de Tocorón y su muerte se presume ocurrió por ahorcamiento.

-María Corina Machado en X: “Este es uno de los crímenes más horrendos que este régimen ha cometido. Que nadie lo dude: esta muerte tiene UN solo responsable: Maduro.”

-El Pitazo. María Corina Machado comparte mensaje escrito en paredes 14 estados del país: «Maduro es hambre».

El mensaje se repite en Caracas y los estados Vargas, Guárico, Monagas, Carabobo, Sucre, Cojedes, Portuguesa, Aragua, Trujillo, Apure, Bolívar, Táchira y Delta Amacuro. Fotos @MariaCorinaYA vía Monitoreamos.

-El País. Henrique Capriles: “La abstención en Venezuela solo facilita las cosas a Maduro”.

El político opositor defiende en entrevista con EL PAÍS su decisión de presentarse a las elecciones parlamentarias y regionales y reflexiona sobre la estrategia para hacer frente al chavismo.

“Si yo fuera María Corina o Edmundo, convocaría a la gente de nuevo a votar. Se trata del voto como instrumento de lucha. Si María Corina y Edmundo dicen hoy “vuelvan caras”, vayan a votar, Maduro no hace las elecciones del 25 de mayo”.

Henrique Capriles en su oficina de Caracas, en una foto de archivo. Gaby Oraa (REUTERS)

-Efecto Cocuyo: Discurso de María Corina es un “plomo en el ala” para candidatos opositores, dicen consultores políticos.

-El Pitazo. Juan Requesens: «Debemos generar espacios de diálogo y encuentro para muchas cosas».

-Efecto Cocuyo. Mercedes Malavé: Nos enfrentamos a un CNE contrario a la voluntad popular, pero el voto es un derecho.

-La Patilla. «El jefe de calle debe saberle la vida a todos»: El control social del chavismo quedó en evidencia en video.

Un video publicado en la red social TikTok por Rodolfo Ramírez, militante del PSUV y actual director general de la Alcaldía del municipio Santiago Mariño, estado Aragua, ha generado una ola de indignación entre los usuarios venezolanos.

En el clip, que se volvió viral antes de ser eliminado, Ramírez afirma con total normalidad que “la tarea del jefe de calles es saber quién se mudó, quién vive aquí, quién se fue del país, quién falleció, quién está en cama, quién está enfermo, cuántos votos duros son en mi calle y cuántos son blandos”. Foto Captura de video TikTok

-Monitoreamos. Cardenal Porras: «Pietro Parolin siempre ha mostrado preocupación por la realidad venezolana».

El Cardenal Baltazar Porras y el secretario de Estado del Vaticano sostuvieron una reunión en el Vaticano antes de llevarse a cabo el cónclave para elegir al sucesor del papa Francisco.

Porras compartió en sus redes sociales que «el Cardenal Pietro Parolin siempre ha mostrado gran interés y preocupación por la realidad venezolana»

-El Pitazo: Zulia. Fuertes lluvias causan inundaciones, cierre de vías y paralizan al puente sobre el Lago.

-La Patilla. Hay policías detenidos: Al menos seis reclusos venezolanos se fugaron de un reformatorio en Perú.

-El Heraldo/La Patilla: Presidente Petro buscará que Ecopetrol compre a Monómeros.

-AP: Trump critica a la presidenta de México por rechazar envío de tropas de EEUU para combatir cárteles.

-AP: En medio de celebraciones por el 5 de Mayo, se avecina un arancel de EEUU sobre tomates mexicanos.

-AP: Perú: hallan muertos a 13 trabajadores de una mina que habían sido secuestrados.

-AFP: Nicaragua se retira de la Unesco por premio a diario opositor.

-AP: Expresidente brasileño Jair Bolsonaro sale del hospital tras recuperarse de una cirugía intestinal.

-EFE: El presidente Noboa se reúne con empresarios y migrantes ecuatorianos en Israel.

-AP: Manifestantes en Haití exigen nuevo gobierno y más seguridad ante creciente ira por las pandillas.

-EFE: Delegación china llega a Argentina para fomentar inversiones, en medio de guerra comercial.

-EFE: Un proyectil impacta por primera vez en el aeropuerto de Tel Aviv desde inicio de la guerra.

Vista de la zona del aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv. EFE/Servicio De Emergencias Israelí Magen David Adom (MDA)

-AFP: EEUU bombardea Yemen, Israel amenaza a Irán y los hutíes por ataque a aeropuerto.

-AP: Hamás entrega a Líbano a militante sospechoso de lanzar cohetes a Israel.

-Bloomberg: Israel se prepara para aumentar la presión sobre Gaza antes de la visita de Trump.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, visitará el Estado judío antes de la gira presidencial y se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, según informó Axios el domingo.

-AP: Irán presenta nuevo misil balístico de combustible sólido, informa la televisión estatal.

-AFP: Zelenski dice que no cree que Rusia vaya a respetar la tregua de tres días.

-EFE: Zelenski llega a Praga para reunirse con el presidente checo, Petr Pavel.

El presidente checo Petr Pavel (izq.) da la bienvenida al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky (der.) al Castillo de Praga en Praga, República Checa. EFE/EPA/MARTIN DIVISEK

-ANSA: Trump advierte que «quizás la paz en Ucrania es imposible».

«Demasiado odio entre Putin y Zelensky’.

Jefe del Kremlin: «Puedo ganar sin bomba atómica».

-AP: En nueva entrevista, Trump dice que no sabe si apoya los derechos al debido proceso.

Preguntado en la entrevista si tanto los ciudadanos estadounidenses como los no ciudadanos merecen el debido proceso como se establece en la 5ta Enmienda de la Constitución, Trump no fue concluyente.

“No lo sé. No soy, no soy abogado. No lo sé”, dijo Trump cuando el entrevistador lo presionó.

-El País: Trump cree que no sería necesaria una acción militar para anexionar Canadá, pero no lo descarta con Groenlandia.

El mandatario afirma en una entrevista que no contempla presentarse a un tercer mandato.

-Bloomberg: El plan del primer ministro Carney para manejar a Trump: mantener la calma, encontrar nuevos amigos.

-EFE: Trump ordena reabrir la cárcel de máxima seguridad de Alcatraz, cerrada desde 1963.

La cárcel, que será «ampliada sustancialmente», albergará a «los delincuentes más despiadados y violentos de Estados Unidos», escribió Trump en su plataforma Truth Social.

En su mensaje, el presidente también sugirió que los inmigrantes indocumentados podrían ser enviados a Alcatraz cuando se reabra.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el domingo que ordenó la modernización y reapertura de la prisión de Alcatraz, la famosa cárcel federal ubicada en una pequeña isla en California, cerrada hace seis décadas. Foto AFP.

-AP: Cinco guardias de prisión en Virginia heridos por reclusos acusados de ser miembros de MS-13.

-EFE: Trump descarta otro mandato y apoya a JD Vance y Marco Rubio como sus sustitutos.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, que ha tenido su mirada puesta en un tercer mandato, en 2028, aunque la Constitución lo prohíbe, descartó este domingo esa idea y respaldó a su vicepresidente, JD Vance, y al secretario de Estado, Marco Rubio, como posibles candidatos a sustituirlo.

Fotografía del presidente de EE.UU., Donald Trump, junto al vicepresidente JD Vance (c), y el secretario de Estado, Marco Rubio. EFE/EPA/ Yuri Gripas

-El País: Rubio se impone como el hombre de confianza del presidente en política exterior.

-EFE: Demócratas advierten preocupaciones por el doble rol de Marco Rubio en el Gobierno Trump.

-El País: La gira de despedida de Musk de la Casa Blanca: “El DOGE seguirá sin mí”.

-El País: Cinco millones de niños estadounidenses viven bajo la amenaza de la deportación de sus padres.

-EFE: Investigan el hundimiento de un yate de lujo en Miami con 32 personas, todas rescatadas.

-AFP: Misa celebra «intensa vida pastoral» de Francisco en noveno y último día de duelo.

El Vaticano cerró el domingo los nueve días de duelo decretados por el papa Francisco con una misa en honor a la «intensa vida pastoral» del pontífice argentino.

Su sucesor será electo en un cónclave que inicia el miércoles en la Capilla Sixtina.

Cardenales asisten a la Octava Misa Novendial en memoria del difunto Papa Francisco, en la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. EFE/EPA/ANGELO CARCONI

-AFP: Obispos filipinos defienden a cardenal Tagle tras críticas de ONG de lucha contra abusos sexuales.

-El País. La víctima de abusos que denunció al cardenal Cipriani, al verlo en Roma: “El mensaje es que se murió el Papa y regresa la fiesta”.

El Vaticano sigue guardando silencio en la polémica del exarzobispo de Lima, a quien Francisco castigó en 2019 con la prohibición de apariciones públicas y vestir símbolos de su cargo, pero que participa en los actos previos al cónclave.

El cardenal peruano Juan Luis Cipriani, durante la visita a la tumba del papa Francisco, con el resto de los purpurados, el pasado 27 de abril. Guglielmo Mangiapane/REUTERS

-EFE: La ultraderechista AfD cuestiona la memoria histórica de la II Guerra Mundial en Alemania.

Alemania, que ha dedicado décadas a cultivar la memoria histórica, cuenta ahora con la ultraderechista AfD como segunda fuerza del país y primera de la oposición, un partido desde el que se han cuestionado aspectos de la tradicional visión crítica y condenatoria de los crímenes del nazismo.

-AP: A 80 años de la liberación, Holanda conmemora a víctimas de la guerra.

La ceremonia en honor a los caídos en las guerras, con la presencia del rey Guillermo Alejandro y la reina Maxima en Ámsterdam, Holanda, el 4 de mayo del 2025. AP foto/Peter Dejong

-AFP: El gobierno de España dice que tardará «muchos días» en conocer las causas del apagón.

-El País. Sara Aagesen: “Señalar a las renovables me parece irresponsable y simplista. España será verde o no será”.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, el viernes en su despacho. Claudio Álvarez

-Bloomberg: Trump señala su disposición a rebajar los aranceles a China “en algún momento”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también elogió algunas declaraciones que China hizo recientemente como “positivas”.

-The New York Times: Los aranceles a Temu y Shein generarán pérdidas a gigantes tecnológicos.

Para Meta, Alphabet y otras plataformas, la eliminación de la exención arancelaria para los productos baratos ya está disminuyendo los ingresos de publicidad.

-EFE: Trump anuncia aranceles del 100% a las películas producidas en el extranjero.

-Bloomberg: Trump dice que daría otra prórroga a TikTok si fuera necesario.

-Bloomberg: Los CEO celebran el cierre de la racha alcista del 5.500.000% de Buffett.

El famoso inversionista generó una rentabilidad de más del 5.500.000% sobre las acciones de Berkshire al convertir una empresa textil que antes estaba en crisis en la compañía más valiosa del mundo, sin ser ni un gigante tecnológico ni un productor estatal de petróleo.

En el proceso, se convirtió en el raro inversionista que caló en la conciencia pública gracias a su sabiduría popular y sus ocurrencias.

-Reuters: Petróleo cae más de 3% tras reporte de que OPEP+ acelerará aumento de la producción.

-Bloomberg: Trump descarta despedir a Powell mientras le presiona para que baje los tipos.

Se espera ampliamente que los funcionarios de la Fed mantengan los tipos estables cuando se reúnan en Washington el martes y el miércoles.

-Reuters: Japón dice que no planea amenazar con venta bonos del Tesoro en negociaciones comerciales con EEUU.

-Bloomberg: ‘Thunderbolts*’ de Disney se estrena con US$76 millones en EE.UU. y Canadá.

El rendimiento de ‘Thunderbolts*’ el fin de semana de estreno fue similar al de Capitán América: Un Mundo Feliz

-EFE: Brasil desmantela una red que planeaba un atentado con bomba en el concierto de Lady Gaga.

Fotografía área del macroconcierto que realizó la cantante y compositora estadounidense Lady Gaga en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ Andre Coelho

-AP: Oscar Piastri logra en Miami su 3ra. victoria consecutiva en F1, 4to. triunfo del año para el líder.

Oscar Piastri, piloto australiano de McLaren, cruza la meta para ganar el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami, el domingo 4 de mayo de 2025, en Miami Gardens. Florida. (Shawn Thew/Pool Photo vía AP)

-AP: Frustración de Ferrari crece mientras Hamilton y Leclerc sufren en el Gran Premio de Miami.

-AP: La FIA estudia el límite de costos en F1 y evalúa la propuesta de McLaren sobre pagar por quejas.

-AP: Mitchell rompe récord de Jordan con 8 juegos inaugurales de playoffs seguidos con más de 30 puntos.

El escolta de los Cavaliers de Cleveland, Donovan Mitchell (45), hace un gesto a la multitud durante el Juego 1 de las semifinales de la Conferencia Este de los playoffs de baloncesto de la NBA contra los Pacers de Indiana, el domingo 4 de mayo de 2025, en Cleveland. AP Foto/Sue Ogrocki

-AP: Bayern Múnich se corona campeón de la Bundesliga y Kane gana su primer título.

-AP: Mbappé marca dos veces y Madrid gana para estar a 4 puntos del Barça antes del ‘Clásico’.

Kylian Mbappé del Real Madrid celebra con Jude Bellingham tras anotar el segundo gol de su equipo en el encuentro ante el Celta de Vigo el domingo 4 de mayo del 2025. AP Foto/Jose Breton/Associated Press

-El Nuevo Herald: Con su goleada en casa, el Inter Miami de Messi alivia sus traumas y trata de iniciar un nuevo momento.