Hegseth afirma que la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista abrirá “nuevas opciones” para Estados Unidos

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este jueves que la inminente designación del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera otorgará al gobierno del presidente Donald Trump un conjunto ampliado de herramientas estratégicas para enfrentar a los grupos vinculados al narcoterrorismo en Venezuela y la región.

Durante una entrevista con medios en el Pentágono, Hegseth explicó que la medida, que el Departamento de Estado prevé formalizar el 24 de noviembre, permitirá activar “una serie de nuevas opciones” para combatir a la red criminal presuntamente encabezada por el dictador venezolano Nicolás Maduro.

“El terror designation nos da más herramientas y más opciones para que el presidente Trump deje claro que nuestro hemisferio no será controlado por narco-terroristas, ni por carteles, ni por regímenes ilegítimos que intentan proyectarse hacia el pueblo estadounidense”, afirmó Hegseth. “Aquí planificamos mejor que cualquier otra organización en el mundo”.

La designación convertiría al Cártel de los Soles en la novena organización criminal incluida como FTO (Foreign Terrorist Organization) bajo la Orden Ejecutiva 14157 desde febrero de este año.

“Nada está fuera de la mesa”: EEUU mantiene abiertas todas las opciones frente al régimen de Maduro

Hegseth enfatizó que Washington no descarta ningún curso de acción respecto al cartel venezolano, aunque aclaró que “nada está automáticamente sobre la mesa”.

Consultado sobre si Estados Unidos podría ampliar sus operaciones más allá de los ataques marítimos ejecutados desde septiembre en el Caribe y el Pacífico Oriental, el secretario evitó aportar detalles:



“Sería inapropiado discutir planes que involucren territorio venezolano. Tenemos múltiples opciones y nos aseguraremos de contar con la autoridad necesaria para proteger al pueblo estadounidense”.

Desde septiembre, el Comando Sur ha ejecutado al menos 20 ataques letales contra embarcaciones de narcoterroristas identificados mediante inteligencia, en el marco de la Operación Southern Spear.

México también bajo la mira por actividad de carteles

Además del caso venezolano, Hegseth señaló que la administración Trump mantiene una preocupación creciente por el avance de los carteles mexicanos.

“Creemos que México debe ser más agresivo en enfrentar ese problema”, dijo. “En algunas áreas lo han hecho, pero en otras, el envenenamiento del pueblo estadounidense continúa. Y el presidente ha sido claro: eso se va a detener”.

Hegseth advierte que Estados Unidos tiene dos décadas de experiencia en ataques contra narco-terroristas

El secretario recordó que las Fuerzas Armadas estadounidenses han perfeccionado su capacidad de alcance y neutralización de grupos terroristas en zonas de conflicto como Irak, Siria y Afganistán.

“Nuestro aparato es el mejor del mundo. Si es necesario aplicar esa presión en nuestro propio hemisferio, nadie lo hará mejor que Estados Unidos, ya sea en tierra o en el mar”, sostuvo.

Finalmente, lanzó una advertencia directa a los narcotraficantes que operan por vía marítima:



“No se suban a un bote, porque va a terminar mal para ustedes”.