Por Hernán Porras Molina / @misterconsciencia/ EntornoInteligente.com/ La Franja de Gaza enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes. Con más de **58?000 muertos**, en su mayoría civiles, la población sufre hambre extrema, desplazamiento masivo y colapso institucional, mientras las negociaciones de tregua se estancan y el acceso a ayuda sigue bloqueado por Israel y Hamás. ([El País][1])

**1. Víctimas civiles y ataques cerca de ayuda humanitaria**

Las autoridades sanitarias de Gaza reportan más de **58?000 fallecidos**, mientras que al menos **875 personas murieron en seis semanas** cerca de puntos de distribución de ayuda. En un solo día, **67 personas fueron abatidas esperando ayuda de la ONU**. El ejército israelí admitió daños colaterales tras disparar a aglomeraciones durante operaciones de limpieza. ([Reuters][2])

**2. Hambruna y malnutrición masiva**

Gaza sufre una **crisis de inanición de origen humano**. Desde marzo 2025, con el cierre total de rutas de suministro, los precios de alimentos subieron un 1?400?%. Más de **113 personas han muerto de hambre**, incluyendo al menos 81 niños, y se registran decenas de miles de casos de malnutrición aguda. ([Wikipedia][3])

**3. Retirada de delegaciones y estancamiento diplomático**

Estados Unidos e Israel retiraron a sus equipos de negociación en Doha, acusando a Hamás de no actuar de buena fe. La propuesta incluía una tregua de 60 días, excarcelación de prisioneros y reparto de ayuda, pero colapsó por desacuerdos sobre la presencia militar israelí y la distribución humanitaria. ([AP News][4])

**4. Ofensivas militares y nuevos focos de violencia**

Israel desplegó tanques en distritos de **Deir al-Balah**, con bombardeos que dejaron al menos **130 muertos en 24 horas**, incluidos niños; se cree que los tanques buscaban rescatar rehenes. El hospital de la OMS fue atacado, lo que generó quejas de la ONU por violaciones al derecho internacional. ([Reuters][5])

**5. Destrucción de infraestructura y colapso institucional**

A consecuencia del conflicto, más del **70?% de los edificios en Gaza están dañados o destruidos**, y gran parte de su sistema de agua, saneamiento y electricidad ha colapsado. Cierran hospitales, escuelas, y el invierno previo dejó miles de desplazados sin refugio adecuado. ([Wikipedia][6])

**6. Fragmentación social y vacíos de poder**

Hamas ha perdido control sobre aproximadamente el **80?% del territorio** gazaense. Se han formado fuerzas armadas locales que desafían su autoridad ante el deterioro del orden público, según fuentes dentro del mismo grupo. Gaza se encuentra en una fase de "desintegración social dirigida" y vacíos de poder. ([Wikipedia][7])

Gaza vive una catástrofe multidimensional: guerra, hambre, desvío institucional y quiebre social. Aunque hubo intentos diplomáticos, el fracaso negociador y la falta de acceso humanitario mantienen al territorio en estado crítico. La reconstrucción y el acceso pleno a asistencia siguen bloqueados. Solo una salida política consensuada, con mediación internacional efectiva, puede evitar el colapso total y restaurar derechos mínimos a la población.

