— **Detalles del triple crimen y condena**

En 2016, Ortiz asesinó con arma blanca y fuego a dos empleadas y un cliente de un despacho de abogados en el barrio de Usera, Madrid, en un ataque motivado por celos hacia un abogado. Tras huir a Alemania y luego a Venezuela, fue arrestado en 2018 y sentenciado por las autoridades venezolanas ([El País][1], [The Guardian][2]).

Por Hernán Porras Molina / EntornoInteligente.com

En julio de 2025, el gobierno de Estados Unidos liderado por Donald Trump completó un polémico intercambio de prisioneros con Venezuela y El Salvador. Entre los diez repatriados estaba **Dahud Hanid?Ortiz**, exmarine estadounidense condenado en 2024 a 30 años de prisión en Venezuela por un **triple asesinato cometido en Madrid en 2016**. Su inclusión en el grupo de "presos políticos" generó indignación en España y cuestionamientos sobre los criterios del intercambio. ([El País][1])

—

**Detalles del triple crimen y condena**

En 2016, Ortiz asesinó con arma blanca y fuego a dos empleadas y un cliente de un despacho de abogados en el barrio de Usera, Madrid, en un ataque motivado por celos hacia un abogado. Tras huir a Alemania y luego a Venezuela, fue arrestado en 2018 y sentenciado por las autoridades venezolanas ([El País][1], [The Guardian][2]).

—

**Canje fue presentado como intercambio de presos políticos**

El acuerdo tripartito, que incluyó la liberación de 252 venezolanos detenidos en El Salvador, fue celebrado por EE.?UU. y El Salvador como una victoria diplomática. No obstante, ONG como Foro Penal y medios españoles destacaron que Ortiz **no era un preso político** y su inclusión fue un error grave ([El País][1]).

—

**Reacción en España y Europa**<br />

El caso provocó indignación entre las víctimas y las autoridades españolas e incluso alemanas, que exigieron explicaciones. El abogado sobreviviente Víctor Joel Salas calificó el hecho de decepcionante y declaró sentirse "traicionado" por EE.?UU. y Venezuela ([El País][1]).

—

**Defensa de EE.?UU. ante las críticas**

El Departamento de Estado y la administración Trump defendieron la operación, justificando que todos los estadounidenses repatriados habían denunciado torturas o detenciones arbitrarias. Sin embargo, se negaron a aclarar por qué Ortiz fue incluido en el grupo ([El País][3]).

—

**Implicaciones legales y éticas**

Este incidente ha abierto el debate sobre la ética del canje de prisioneros: ¿vale la pena liberar a un asesino condenado para rescatar a ciudadanos injustamente detenidos? El uso de este tipo de intercambios ha sido calificado como “diplomacia de rehenes”, lo que podría minar la confianza en futuras acciones de rescate ([The Guardian][2], [The New Republic][4]).

—

El rescate de Dahud?Hanid?Ortiz representa una falla importante en la gestión del intercambio de prisioneros. Aunque liberó a estadounidenses detenidos sin causa clara, también dejó libre a un violento criminal que cometió un triple asesinato en Europa. La controversia podría afectar futuras operaciones diplomáticas y resquebrajar relaciones internacionales, especialmente con España y aliados europeos.

—

* [El País](https://elpais.com/espana/madrid/2025-07-22/el-autor-de-un-triple-asesinato-en-madrid-se-cuela-en-el-grupo-de-presos-politicos-repatriados-por-estados-unidos-desde-venezuela.html?utm_source=chatgpt.com)

* [El País](https://elpais.com/espana/madrid/2025-07-23/ee-uu-defiende-la-repatriacion-del-triple-asesino-de-usera-que-se-colo-entre-los-presos-canjeados-con-venezuela-muchos-de-ellos-denunciaron-torturas.html?utm_source=chatgpt.com)

¡Haz clic para puntuar esta entrada! (Votos: 0 Promedio: 0 )

[1]: https://elpais.com/espana/madrid/2025-07-22/el-autor-de-un-triple-asesinato-en-madrid-se-cuela-en-el-grupo-de-presos-politicos-repatriados-por-estados-unidos-desde-venezuela.html?utm_source=chatgpt.com "El autor de un triple asesinato ense cuela en el grupo de presos políticos repatriados pordesde[2]: https://www.theguardian.com/world/2025/jul/23/ex-marine-released-prisoner-swap-deal?utm_source=chatgpt.com "Ex-marine convicted of killing three people released to US in prisoner swap"[3]: https://elpais.com/espana/madrid/2025-07-23/ee-uu-defiende-la-repatriacion-del-triple-asesino-de-usera-que-se-colo-entre-los-presos-canjeados-con-venezuela-muchos-de-ellos-denunciaron-torturas.html?utm_source=chatgpt.com "EE UU defiende la repatriación del asesino que se coló entre los presos canjeados con: "Muchos denunciaron torturas""[4]: https://newrepublic.com/post/198272/trump-prison-swap-vezuela-freed-american-convicted-murder?utm_source=chatgpt.com "'sWelcomed aBack to U.S."