Cerraron el perímetro de la Casa Blanca: una camioneta forzó barreras de seguridad
  • 11 de marzo de 2026
By Redacción
El vehículo se estrelló contra un acceso en Lafayette Square, una zona que suele estar llena de turistas y trabajadores de oficina. El conductor fue detenido y está siendo interrogado

La estatua de Andrew Jackson
La estatua de Andrew Jackson en Lafayette Square, cerca de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 11 de noviembre de 2025. (REUTERS/Chris Helgren/Foto de archivo)

Una camioneta embistió este miércoles una barricada de seguridad frente a la Casa Blanca durante la hora pico matutina, obligando al cierre temporal de varias calles del centro de Washington. El conductor fue detenido y no se reportaron heridos.

El incidente ocurrió alrededor de las 6:37 hora local en la avenida Connecticut, cerca de Lafayette Square, la plaza ubicada al norte de la residencia presidencial, según informó el Departamento de Policía Metropolitana (MPD) de Washington. 

El Servicio Secreto, responsable de la seguridad presidencial, indicó en un comunicado que estaba “investigando un vehículo sospechoso” y que el conductor “fue detenido y está siendo interrogado”.

La policía cerró varias arterias principales alrededor de la Casa Blanca, interrumpiendo el tránsito de empleados gubernamentales y trabajadores de la ciudad que se dirigían a sus oficinas durante la hora de mayor afluencia. Docenas de vehículos de emergencia con luces encendidas se apostaron en el lugar mientras turistas y residentes aguardaban la reapertura de las calles, consultando sus teléfonos para conocer las últimas novedades.

Washington se encuentra bajo medidas de seguridad reforzadas en el contexto de la guerra que libran conjuntamente Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada el 28 de febrero. 

El presidente Donald Trump se encontraba en la Casa Blanca al momento del incidente y tenía previsto partir al mediodía hacia el estado de Kentucky en el marco de su agenda de compromisos domésticos.

No estaba claro de inmediato si el incidente fue intencional o accidental, ni cuáles eran las circunstancias exactas que llevaron al conductor a impactar contra la barricada. Las investigaciones continuaban mientras las calles permanecían cerradas.

En enero pasado, un hombre fue arrestado por agentes del Servicio Secreto por supuestamente causar daños materiales y romper ventanas en la residencia en Ohio del vicepresidente estadounidense, JD Vance, que no se encontraba en el lugar.

