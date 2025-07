**Implicaciones legales y reputacionales**

El caso refuerza la importancia del principio de secreto del gran jurado en EE.UU., y deja claro que estar mencionado en registros no implica culpabilidad. Sin embargo, el manejo político del tema y la demanda multimillonaria condicionan la percepción pública y podrían afectar la credibilidad institucional y electoral de Trump.

Donald Trump enfrenta una tormenta política por su implicación indirecta en el caso Epstein. Su nombre apareció en documentos del Departamento de Justicia relacionados con Jeffrey Epstein, lo que reactivó la polémica y generó demandas legales y presiones políticas para liberar audios y testimonios del gran jurado.

—

**Nombre de Trump en archivos del DOJ**<br />

Según *The Wall Street Journal*, la fiscal general Pam Bondi informó a Trump en mayo que su nombre figuraba varias veces en registros del DOJ sobre Epstein, aunque no se proporcionó evidencia de actividad criminal ([Reuters][1]). El Gobierno lo calificó inicialmente como “fake news”, pero luego admitió que la mención existe, aunque no indica delito alguno ([Reuters][1]).

—

**Intento de desclasificar transcripciones del gran jurado**

Trump ordenó al DOJ solicitar la publicación de las transcripciones del gran jurado relacionado con Epstein, argumentando interés público. Sin embargo, un juez federal en Florida rechazó esa solicitud, citando las rígidas normas de confidencialidad ([Deutsche Welle][2]).

—

**Demanda por difamación contra The Wall Street Journal**

Tras la publicación de una carta erótica de 2003, supuestamente de Trump a Epstein en una felicitación de cumpleaños, Trump demandó al WSJ, Rupert Murdoch y reporteros por al menos 10?000?millones de dólares, negando rotundamente haber escrito o autorizado esa misiva ([Reuters][3]).

—

**Reacción de la base MAGA y división política**

El reportaje del WSJ generó controversia en el ala MAGA; mientras algunos cuestionan el celo oculto de acciones más profundas, otros consolidan su apoyo a Trump. Figuras como Elon Musk y Steve Bannon calificaron la nota de “fake” y consideraron que el exmandatario sigue siendo víctima de los medios ([Politico][4]).

—

**Presión en el Congreso y vínculo con Maxwell**<br />

Representantes demócratas han exigido al DOJ liberar más información y citaciones para Ghislaine Maxwell, la asociada clave de Epstein, lo que ha generado tensiones partidistas en la Cámara ([The Wall Street Journal][5]). La situación revela un choque interno en Washington entre protección judicial y exigencias de transparencia.

—

—

El caso Epstein vuelve a colocar a Trump en el ojo del huracán: aunque se distancie de los hechos, su nombre en los archivos y la batalla legal con el WSJ intensifican el escrutinio. El rechazo judicial a difundir las transcripciones indica que este episodio será prolongado y potencialmente decisivo para la narrativa política en los próximos meses.

—

* [The Guardian](https://www.theguardian.com/us-news/2025/jul/23/donald-trump-jeffrey-epstein-files?utm_source=chatgpt.com)

* [TIME](https://time.com/7303784/trump-administration-doj-grand-jury-epstein-files-release-motion/?utm_source=chatgpt.com)

* [The Wall Street Journal](https://www.wsj.com/us-news/justice-department-seeks-to-interview-epstein-associate-ghislaine-maxwell-efe1de6f?utm_source=chatgpt.com)

* [Politico](https://www.politico.com/news/2025/07/18/this-is-a-much-better-place-wsj-bombshell-unites-a-frayed-maga-00464182?utm_source=chatgpt.com)

[1]: https://www.reuters.com/legal/government/trump-was-told-he-is-epstein-files-wall-street-journal-reports-2025-07-23/?utm_source=chatgpt.com "was told he is infiles,Journal reports"[2]: https://www.dw.com/en/us-judge-denies-bid-to-unseal-epstein-grand-jury-transcripts/a-73389622?utm_source=chatgpt.com "US judge denies bid to unsealgrand jury transcripts"[3]: https://www.reuters.com/world/us/trump-sues-wall-street-journal-over-epstein-report-seeks-10-billion-2025-07-19/?utm_source=chatgpt.com "suesJournal overreport, seeks $10 billion"[4]: https://www.politico.com/news/2025/07/18/this-is-a-much-better-place-wsj-bombshell-unites-a-frayed-maga-00464182?utm_source=chatgpt.com "'This is a much better place':bombshell unites a frayed[5]: https://www.wsj.com/us-news/justice-department-seeks-to-interview-epstein-associate-ghislaine-maxwell-efe1de6f?utm_source=chatgpt.com "Fight OverDisclosures Brings House to a Standstill"