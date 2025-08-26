¿Quiénes son el Cartel de los Soles? Es una organización criminal presuntamente conformada por altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acusada de liderar el tráfico de cocaína, combustible, oro y otros minerales desde Venezuela hacia América y Europa. Estados Unidos lo ha designado formalmente como organización terrorista. En ese marco, se ofreció una recompensa histórica de 50 millones de dólares por información que conduzca a la detención de Nicolás Maduro y Diosdado?Cabello. ([Wikipedia][1]) ### Movimientos militares de EE.UU. en el Caribe

Es una organización criminal presuntamente conformada por altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acusada de liderar el tráfico de cocaína, combustible, oro y otros minerales desde Venezuela hacia América y Europa. Estados Unidos lo ha designado formalmente como organización terrorista. En ese marco, se ofreció una recompensa histórica de 50 millones de dólares por información que conduzca a la detención de Nicolás Maduro y Diosdado?Cabello. ([Wikipedia][1])

* **Despliegue navalmilitar masivo**: EE.UU. ha enviado tres destructores de la clase Arleigh Burke (USS?Gravely, USS?Jason?Dunham y USS?Sampson), junto con submarinos, aviones de reconocimiento P?8 Poseidon, y un escuadrón anfibio compuesto por USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale y USS San Antonio, transportando más de 4,000 efectivos y 2,200 marines. ([ElHuffPost][2])

* **Propósito y capacidades**: Según el Pentágono, esta maniobra busca interrumpir las rutas del narcotráfico asociadas a cárteles designados como terroristas. No obstante, el poderío militar desplegado —misiles Tomahawk, sistema Aegis, capacidad anfibia— sugiere una estrategia más amplia que el simple combate al narcotráfico. ([ElHuffPost][2])

* **Respuesta de Venezuela**: Nicolás Maduro calificó el despliegue como una agresión ilegal y un intento de cambio de régimen. Reactivó 4,5 millones de milicianos y desplegó fuerzas militares en fronteras como señal de resistencia. ([Diario AS][3])

La designación del *Cartel de los Soles* como organización terrorista y el despliegue naval estadounidense configuran un mensaje claro y multifacético: EE.UU. busca no solo frenar el narcotráfico, sino también posicionarse estratégicamente frente al régimen de Maduro y demostrar su voluntad de intervenir si las circunstancias lo ameritan.

La presencia militar masiva cerca de la costa venezolana representa una advertencia, poniéndose en juego doctrinas de seguridad hemisférica y geopolítica tradicional (como la Doctrina Monroe). El riesgo de escalada —con repercusiones humanitarias, diplomáticas y regionales— es innegable, y los equilibrios en América Latina podrían verse profundamente alterados en los próximos días.

