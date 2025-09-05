Reacciones y posibles escenarios futuros

El 4 de septiembre de 2025, dos aviones de combate F-16 de la Fuerza Aérea Venezolana realizaron un sobrevuelo cercano al destructor estadounidense USS Jason Dunham en aguas internacionales del Caribe. El Pentágono calificó esta acción como una “demostración de fuerza” y una maniobra “altamente provocadora” destinada a interferir con sus operaciones antinarcóticos, en medio de crecientes tensiones con Venezuela.

* Según *El País*, el Pentágono describió el sobrevuelo como una maniobra provocadora para entorpecer sus campañas contra el narcotráfico, responsabilizando directamente al régimen de Maduro por esta intervención militar en aguas internacionales.

([El País][1])

* Según *Cadena SER*, el Departamento de Defensa estadounidense advirtió a Caracas que no obstaculice sus operaciones antinarcóticos y antiterroristas, en el contexto de una escalada tras un ataque reciente contra una embarcación venezolana vinculada con el Tren de Aragua, que dejó 11 muertos.

([Cadena SER][2])

* De acuerdo con *Huffington Post*, en respuesta al incidente, Nicolás Maduro ordenó la activación de millones de milicianos y reservistas, reforzando un discurso de defensa nacional frente a lo que calificó como amenazas exteriores.

([ElHuffPost][3])

—

* **Estados Unidos** respondió con contundencia, denunciando la maniobra como una intromisión explícita en sus operaciones militares y reiterando su intención de mantener fuerte presencia en el Caribe.

* **Venezuela**, por su parte, justificó el sobrevuelo como una defensa legítima de su soberanía frente a lo que entiende como un agresivo despliegue militar estadounidense.

**Escenarios futuros potenciales:**

| Escenario | Descripción |

| ——————————— | ——————————————————————————————————————————— |

| **Escalada militar** | Esta acción podría ser el preludio de maniobras militares más agresivas en la región, elevando el riesgo de choques accidentales. |

| **Diplomacia tensa** | Las tensiones podrían derivar en negociaciones limitadas o condenas internacionales sin resolución real. |

| **Unión nacional venezolana** | La narrativa del gobierno de defensa frente a amenaza externa puede fortalecer su legitimidad interna. |

| **Refuerzo de presencia militar** | EE. UU. podría incrementar el despliegue de buques y aviones en respuesta a futuras provocaciones. |

Este incidente apunta a una fase más conflictiva en las relaciones entre Washington y Caracas, donde cada movimiento —militar o diplomático— podría construir o fracturar un equilibrio regional cada vez más precario.

