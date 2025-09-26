De manera transversal a ambas marcas, la inteligencia artificial presente en los frigoríficos y en la app hOn potencia la conservación de alimentos mediante funciones inteligentes y proactivas. Entre ellas destacan herramientas como Temperatura Proactiva, que ajusta automáticamente el frío en función del clima y los hábitos de consumo; el Localizador Inteligente de Alimentos, que indica el lugar óptimo para cada producto; o la monitorización en tiempo real, con alertas ante posibles apagones. Estas soluciones facilitan el almacenamiento correcto y optimizan la frescura de cada alimento.

Menos desperdicio, más frescura: cómo la IA y las tecnologías de Haier te ayudan a evitar el desperdicio de alimentos

Madrid, 26 de septiembre de 2025. – Cada año, los hogares españoles desperdician cientos de kilos de alimentos por un problema común: la dificultad de conservar los alimentos el tiempo suficiente sin que pierdan los nutrientes, el sabor o textura y la frescura.

En el marco del Día Internacional contra el Desperdicio de Alimentos, Grupo Haier, con sus marcas Candy y Haier, referentes en innovación y eficiencia dentro del sector de los electrodomésticos, acercan soluciones para ayudar a las familias a conservar los productos frescos por más tiempo reduciendo significativamente el desperdicio de alimentos.

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2024 se desperdiciaron 1.125 millones de kilos de comida, lo que equivale al 3,7?% del total de alimentos y bebidas adquiridos para consumo doméstico. La mayor parte, un 77,6?%, corresponde a productos que se tiran tal cual se compraron, sin haber sido utilizados. Además, entre los alimentos más desperdiciados de encuentra la fruta (32,4?%) y las verduras y hortalizas (13,8?%)[i]

El frigorífico que piensa por ti

Cuidar los alimentos no es solo una cuestión de temperatura, sino de cómo se reparte el frío y se adapta a lo que guardamos dentro. Por ello, Haier y Candy han desarrollado tecnologías avanzadas para optimizar la frescura y duración de los productos. Como, por ejemplo, las Fresher Techs incluidas en los frigoríficos de Haier.

Entre las innovaciones más destacadas se encuentran My Zone, un cajón donde puedes adaptar la temperatura según el tipo de producto, como lácteos, carnes o pescados. También encontramos Humidity Zone, un cajón equipado con una membrana de fibra vegetal que mantiene un nivel óptimo de humedad del 90%. De este modo, mantiene las frutas y verduras frescas dos veces más tiempo.

Finalmente, NutriBank es un cajón de superenfriamiento que gracias a su campo magnético mantiene temperaturas cercanas a los 0º sin llegar a la congelación. Esto ralentiza el crecimiento bacteriano y la descomposición natural de los alimentos, preservando el sabor, textura y nutrientes hasta 10 días.

En suma, algunos frigoríficos Haier incorporan en sus estantes Fresher Sensors, que son sensores que van por balda detectando donde se necesita más frio y lo distribuyen de manera uniforme. Esto permite que los alimentos alcancen su temperatura ideal un 30% más rápido, manteniendo mejor vitaminas y frescura, y optimizando el consumo energético hasta en un 12%.

Por otro lado, encontramos las soluciones de Candy como Circle Fresh, con una tecnología de flujo de aire lateral que asegura una temperatura y humedad homogéneas en cada estante y rincón del frigorífico. De esta forma es capaz de mantener los alimentos frescos hasta un 40% más de tiempo, reduciendo desperdicio.

Además, el cajón Fresh 0°C Area, se adapta a las necesidades de almacenamiento: cuando se configura a 0°C es ideal para carne y pescado, mientras que cuando está apagado, puede utilizarse como un cajón adicional.

La inteligencia artificial que cuida tus alimentos y tu hogar

De manera transversal a ambas marcas, la inteligencia artificial presente en los frigoríficos y en la app hOn potencia la conservación de alimentos mediante funciones inteligentes y proactivas. Entre ellas destacan herramientas como Temperatura Proactiva, que ajusta automáticamente el frío en función del clima y los hábitos de consumo; el Localizador Inteligente de Alimentos, que indica el lugar óptimo para cada producto; o la monitorización en tiempo real, con alertas ante posibles apagones. Estas soluciones facilitan el almacenamiento correcto y optimizan la frescura de cada alimento.

Gracias a estas tecnologías, según el Informe de Sostenibilidad 2024 de Haier Europe, se puede reducir hasta 65 kilos de desperdicio de alimentos por hogar al año, contribuyendo así a un uso más responsable de los recursos y a la sostenibilidad del hogar.

Un aliado cotidiano en la cocina

“En Haier creemos que la innovación no solo debe ser tecnológica, sino también útil y cercana. Nuestras soluciones están pensadas para resolver un problema real del día a día: ayudar a las familias a conservar mejor sus alimentos, ahorrar y vivir de manera más sostenible”, señala Leonardo Borregas, Business Manager Cooling de Haier Smarthome Iberia.

Estas soluciones permiten conservar los alimentos frescos por más tiempo, reduciendo viajes al supermercado, desperdicio y gasto, y preservando sabor y nutrientes. En línea con este enfoque sostenible, Haier Europe se ha aliado con AWorld, la plataforma de Naciones Unidas y la Comisión Europea para el Pacto por el Clima, integrando sus retos y contenidos educativos en la app hOn para fomentar hábitos responsables y un uso más eficiente de los recursos.

[i] Fuente: MAP, Consumo alimentario en España Informe anual del consumo alimentario en España 2024

Sobre HAIER

Haier es la marca de electrodomésticos dedicada a los consumidores que buscan experiencias premium. Tecnología avanzada, diseño superior y experiencias a medida son los tres pilares de Haier, que ofrece una amplia gama de productos conectados y soluciones de grandes electrodomésticos de lavado, refrigeración, cocción y aire acondicionado, así como pequeños electrodomésticos y una amplia gama de Smart TV. La marca Haier forma parte del Haier Smart Home Group, y ocupa el primer puesto en el ranking mundial de grandes electrodomésticos (*Fuente: Euromonitor International Limited; Consumer Appliances 2025, % de cuota de unidades, datos de ventas en volumen en 2024) www.haier-europe.com

Sobre CANDY

Candy es una marca italiana que desde hace más de 70 años ofrece productos que combinan innovación, accesibilidad y facilidad de uso con un diseño italiano y el objetivo de satisfacer las necesidades de sus consumidores y acompañarlos en su día a día con soluciones inteligentes. Candy forma parte de la historia industrial italiana desde 1945, cuando lanzó el "Modello 50", la primera lavadora doméstica. Firmemente posicionada entre las principales marcas europeas en la industria de electrodomésticos, Candy ofrece en la actualidad una gama completa de electrodomésticos con soluciones asequibles e inteligentes de cocción, lavado y almacenamiento. Candy acumula una larga experiencia, éxitos e innovaciones funcionales e inteligentes. Basándose en su conocimiento de los consumidores, en 2014 Candy desarrolló simply-Fi, la primera gama completa de dispositivos Wi-Fi que también se pueden administrar de forma remota a través de su aplicación dedicada. En la actualidad, Candy continúa presentando nuevas ideas, soluciones y productos brillantes, inteligentes y fáciles de usar, con un posicionamiento accesible y un toque constante de estilo italiano, que te acompañan en tu día a día para mejorarlo. https://www.candy-home.com/es_ES/

