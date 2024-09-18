Los estudios, publicados por las reconocidas revistas Nature Health y British Medical Journal destacan que las bolsas de nicotina oral reducen el consumo diario de cigarrillos y con ello la exposición a niveles de carcinógenos asociados al tabaquismo. Dos nuevas investigaciones confirman que las bolsas de nicotina oral pueden ayudar a reducir el consumo de cigarrillos tradicionales de manera significativa. De acuerdo con el estudio “Prevalencia, seguridad y papel de las bolsitas de nicotina en el abandono del tabaco entre los fumadores”, publicado por la reconocida revista Nature Health, en el que participaron 657 fumadores, el 21,2 % de los participantes había probado las bolsitas de nicotina, y el 18,4 % de entiende que estos productos pueden ayudar a dejar de fumar. Entre los que habían utilizado bolsitas de nicotina, el 41,0 % afirmó haber dejado de fumar con éxito, mientras que el 38,1 % lo había conseguido parcialmente.

Dos nuevas investigaciones confirman que las bolsas de nicotina oral pueden ayudar a reducir el consumo de cigarrillos tradicionales de manera significativa. De acuerdo con el estudio “Prevalencia, seguridad y papel de las bolsitas de nicotina en el abandono del tabaco entre los fumadores”, publicado por la reconocida revista Nature Health, en el que participaron 657 fumadores, el 21,2 % de los participantes había probado las bolsitas de nicotina, y el 18,4 % de entiende que estos productos pueden ayudar a dejar de fumar. Entre los que habían utilizado bolsitas de nicotina, el 41,0 % afirmó haber dejado de fumar con éxito, mientras que el 38,1 % lo había conseguido parcialmente.

En este estudio descriptivo sobre la prevalencia y los efectos secundarios de las bolsitas de nicotina, los informes de los propios usuarios respaldaron el uso de las bolsitas de nicotina como ayuda para dejar de fumar, en consonancia con las tendencias mundiales.

Este estudio coincide con una reciente investigación de la Universidad de Yale (Connecticut, Estados Unidos) que reafirma que las bolsas de nicotina ayudan a reducir significativamente el consumo de cigarrillos. La investigación, realizada con 30 voluntarios adultos consumidores de cigarrillos y publicada en la revista British Medical Journal, reveló que las bolsas de nicotina oral reducen el consumo diario de cigarrillos y con ello los niveles de carcinógenos asociados al tabaquismo. Los participantes, que fueron divididos en dos grupos y que durante cuatro semanas utilizaron bolsas de diferente concentración de nicotina (3mg y 6mg), mostraron una disminución notable de NNAL, de un carcinógeno específico del tabaco. Además de la reducción de la exposición al daño, de los 30 participantes iniciales, 29 completaron la investigación, demostrando una alta adherencia al tratamiento.

El estudio concluye que “los resultados proporcionan un respaldo preliminar al uso de bolsitas de nicotina como sustituto de los cigarrillos”. También señala que, en comparación con las bolsitas con menor concentración de nicotina (3mg), las bolsitas con mayor concentración de nicotina (6mg) pueden tener un mayor impacto en el comportamiento de los fumadores, y los adultos que fuman pueden estar más dispuestos a utilizarlas.

Publicada por: Sean Levy Garcia Crespo