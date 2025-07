·<span style="font-family:"Times New Roman", serif»>Practica la gratitud y la sonrisa<span style="font-family:"Times New Roman", serif»>: Estos hábitos pueden retrasar patologías y promover la felicidad.

<span style="font-family:"Times New Roman", serif»>El cerebro es un “milagro de la vida y de la creación” con una gran capacidad de recuperación. Es un órgano físico que debemos conocer ya que cuidarlo es esencial para vivir plenamente

<span style="font-family:"Times New Roman", serif»>En el marco del Día Mundial del Cerebro que se conmemora cada 22 de julio, expertos en el área cognitiva del <span style="font-family:"Times New Roman", serif»>Grupo Médico Santa Paula (GMSP)<span style="font-family:"Times New Roman", serif»>, lanza una advertencia crucial: hay que procurar no aislarse. Esta simple, pero poderosa recomendación, es la clave para mantener nuestro cerebro sano y activo, especialmente en un mundo que aún lidia con los efectos del COVID-19.

<span style="font-family:"Times New Roman", serif»>Los especialistas de la institución enfatizan que el vínculo social, el compartir y evitar el aislamiento no solo benefician nuestra salud cardiovascular y psicológica, sino que son esenciales para la función cognitiva. Destaca que la pandemia, con sus medidas de distanciamiento social, puso de manifiesto el impacto negativo del aislamiento en nuestras mentes. Sentencian los especialistas que <span style="font-family:"Times New Roman", serif»>cerebro<span style="font-family:"Times New Roman", serif»> que se aísla, cerebro que se deteriora; neurona que se aísla, neurona que se deteriora<span style="font-family:"Times New Roman", serif»>.

<span style="font-family:"Times New Roman", serif»>Estudios han demostrado que mantener la interacción social, tanto de forma directa o presencial como a través de la tecnología, puede ayudar a preservar e incluso mejorar el funcionamiento cognitivo. La recomendación es clara: salgan, participen, formen grupos de amigos para cualquier actividad que disfruten, desde el dominó hasta la bailoterapia, o incluso un grupo de agradecimiento semanal. Estas acciones, según los doctores, son capaces de retrasar cualquier patología.

<span style="font-family:"Times New Roman", serif»>Al respecto han señalado que: se puede querer tener momentos de soledad y silencio, pero no es recomendable convertir el aislamiento en un hábito de vida. No es lo mismo ‘vivir sólo’ que ‘sentirse sólo’. También es importante evitar cultivar relaciones tóxicas.

<span style="font-family:"Times New Roman", serif»>La “neblina cognitiva” persistente

<span style="font-family:"Times New Roman", serif»>Adicionalmente, los neurólogos advierten sobre las secuelas post-agudas del SARS-CoV-2, conocidas coloquialmente como post-COVID. Una proporción significativa de personas puede experimentar síntomas que persisten durante semanas o incluso meses después de la infección, incluso en casos leves o asintomáticos. Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran la fatiga y la disfunción cognitiva.

<span style="font-family:"Times New Roman", serif»>Las funciones cognitivas más afectadas incluyen la atención, la memoria reciente, la lentitud de pensamiento, dificultades en el lenguaje<span style="font-family:"Times New Roman", serif»> (“palabras en la punta de la lengua”), y problemas para realizar múltiples tareas o resolver problemas. Esta serie de síntomas se conoce como “neblina cognitiva”, la cual puede limitar las actividades diarias. Además, el síndrome post-COVID también se asocia con manifestaciones neuropsiquiátricas como la ansiedad, depresión y trastornos del sueño, que requieren evaluación y tratamiento oportuno. Los expertos del GMSP subrayan la preocupación por estas secuelas persistentes de afectación cerebral que, sin embargo, no han sido reflejadas en cifras de incidencia global.

<span style="font-family:"Times New Roman", serif»>El ejercicio es la receta de oro para las neuronas

<span style="font-family:"Times New Roman", serif»>Además del vínculo social, acentúan la importancia del ejercicio físico, mental y espiritual para el cuidado cerebral. Lamentablemente, un tercio de la población mundial no realiza actividad física, lo que representa un enorme riesgo para diversas patologías.

<span style="font-family:"Times New Roman", serif»>El especialista afirma que el ejercicio físico libera sustancias neurotróficas, que actúan como “abono” para la formación de nuevas neuronas y, crucialmente, estimulan la comunicación entre ellas (sinapsis). También equilibra los neurotransmisores como la dopamina, noradrenalina, serotonina y acetilcolina, lo que mejora la motivación, atención, memoria, aprendizaje, creatividad y la toma de decisiones. La liberación de endorfinas, además, promueve una sensación de placer y tiene un efecto analgésico.

<span style="font-family:"Times New Roman", serif»>Los beneficios del ejercicio para el cerebro son múltiples, incluyendo una disminución significativa del riesgo cerebrovascular y de desarrollar trastornos cognitivos como el Alzheimer. Incluso en personas con diagnóstico de Alzheimer, ejercitarse puede ralentizar la progresión de la enfermedad y mejorar la calidad de vida, tanto del paciente como del cuidador, aseguran los neurólogos.

<span style="font-family:"Times New Roman", serif»>Recomendaciones para el bienestar cerebral

·<span style="font-family:"Times New Roman", serif»>Evita el sedentarismo<span style="font-family:"Times New Roman", serif»>: Mantente activo física, mental y espiritualmente. Camina, baila, lee, escucha música, aprende algo nuevo, medita.

·<span style="font-family:"Times New Roman", serif»>Cultiva sinapsis positivas<span style="font-family:"Times New Roman", serif»>: Evita pensamientos y emociones negativas como el rencor, el pesimismo, la indiferencia, la rabia, el egoísmo, la ira, la culpa, los temores y las quejas. “Limpia tu jardín cerebral” de estas “malas hierbas”.

·<span style="font-family:"Times New Roman", serif»>Practica la gratitud y la sonrisa<span style="font-family:"Times New Roman", serif»>: Estos hábitos pueden retrasar patologías y promover la felicidad.

·<span style="font-family:"Times New Roman", serif»>No hay edad límite<span style="font-family:"Times New Roman", serif»>: Cuanto antes comiences a cuidar tu cerebro, mejor.

·<span style="font-family:"Times New Roman", serif»>Cuida tu salud general<span style="font-family:"Times New Roman", serif»>: Una adecuada nutrición y un buen descanso son fundamentales.

·<span style="font-family:"Times New Roman", serif»>Chocolate y besos<span style="font-family:"Times New Roman", serif»>: Un cuadrito de chocolate con más del 70% de cacao puede generar una explosión de neurotransmisores beneficiosa, y un beso apasionado aún más. ¡La combinación es ideal!

·<span style="font-family:"Times New Roman", serif»>Sé el arquitecto de tu cerebro<span style="font-family:"Times New Roman", serif»>: Tienes la capacidad de transformarlo y cultivar la memoria, las funciones cognitivas y virtudes como el amor, el respeto, la generosidad, la empatía y la compasión.

