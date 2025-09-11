El Pitazo: Juez rechaza apelación del Gobierno de EEUU y mantiene vigente el TPS para venezolanos.

Adelys Ferro explicó que la decisión judicial obliga a las autoridades a mantener vigente el beneficio migratorio y los permisos de trabajo.

-Fox/La Patilla: Secretario de Guerra de EEUU lanzó dura amenaza al Cartel de los Soles: «Los trataremos como Al-Qaeda».

El secretario de Guerra mencionó de manera explícita al Cártel de los Soles y al Tren de Aragua, organizaciones a las que vinculó con operaciones de narcotráfico en la región.

-Fox/EFE: Hegseth, secretario de Guerra: «Desde hace mucho tiempo» Estados Unidos sabe que «Maduro está involucrado en el narcotráfico».

El secretario de Guerra dijo que la operación en el Caribe incluye 15 buques de guerra y cerca de 7 mil militares estadounidenses.

«Maduro tiene decisiones que tomar (…) estamos preparados para usar nuestro poder para destruir a los narcoterroristas que están enviando drogas a Estados Unidos», señaló Hegseth en una entrevista con la cadena Fox.

-El Comercio (Perú). La tensión entre EE UU y Venezuela: “La fuerza desplegada por Trump tiene capacidad para una intervención contra Maduro, pero no una ocupación”.

-El Pitazo (especial): ¿Qué se sabe del despliegue naval de Francia en el Caribe?

Francia busca resguardar sus territorios en ultramar, especialmente Guadalupe y Martinica, puntos estratégicos en la región, vulnerables a ser utilizados como corredores de tránsito por parte de narcotraficantes.

-Efecto Cocuyo: Gobernadora de Puerto Rico a Maduro: Sus amenazas retratan el carácter pandillero de su régimen.

Jenniffer González publicó un comunicado en sus redes sociales, este 10 de septiembre, en el que señaló a Maduro de “dictador” y “narcotraficante”.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, respondió al líder chavista Nicolás Maduro, quien este martes la retó a ponerse al frente de la supuesta invasión que denuncia pretende Estados Unidos en Venezuela.

-La Patilla. “Estamos preparados para cualquier guerra prolongada”: La nueva advertencia de Diosdado Cabello a EEUU.

-Tal Cual (especial): Los viejos F-16 venezolanos convertidos en mensajeros de Maduro frente a EEUU.

-The New York Times: Expertos cuestionan legalidad de bombardeo de Estados Unidos a lancha en el Caribe.

Funcionarios, que solicitaron el anonimato, revelaron que la embarcación venezolana cambió de rumbo y parecía estar dando la vuelta antes de que se iniciara el ataque.

Muchos especialistas jurídicos dicen que de ser así se socavaría aún más el argumento del gobierno de haber actuado en defensa propia.

-Tal Cual. Caso «narcolancha»: en redes debaten sobre identidades y autoridades cambian la narrativa.

Las autoridades no han anunciado una investigación sobre la muerte de 11 venezolanos que, según Estados Unidos, transportaban droga hacia Trinidad para el Tren de Aragua.

Uno de los supuestos ocupantes de la «narcolancha» fue identificado como Reybis José Gómez Oliveros, de 25 años y residente de San Juan de Unare. Familiares desmienten que otro hombre, cuya foto circuló en medios, haya fallecido en ese hecho.

-El País: Caso narco lancha. Petro, Colombia, sospecha que el ataque de Estados Unidos a la lancha se produjo en aguas de Trinidad y Tobago y le pide recuperar los cadáveres.

La primera ministra de ese país dice que no piensa hacerlo y felicita a Washington por su lucha antidrogas.

-Tal Cual. Díaz Ayuso, alcaldesa de Madrid, se reúne con González Urrutia: «Les apoyaremos hasta que Venezuela sea libre».

El Nacional: La presidenta de la Comunidad de Madrid también conversó con representantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela.

-El Nacional. María Corina Machado en la Conferencia Irán 2025: «Se avecinan tiempos brillantes».

“La liberación de Venezuela tendrá repercusiones globales y servirá de catalizador para otras sociedades como el valiente pueblo de Irán”, expresó la líder de opositora.

-La Patilla: «De la CPI lo que hemos recibido es represión», denunciaron huelguistas venezolanos en La Haya.

-EFE. ONG: activista Jesús Armas cumple 9 meses «detenido injustamente y aislado».

Armas, quien es miembro del partido Primero Justicia, fue detenido en Caracas el 10 de diciembre del año pasado.

-Efecto Cocuyo: ONG recuerda irregularidades de encarcelamiento de Rocío San Miguel.

-Monitoreamos: OVP alerta que depresión y torturas psicológicas llevan a intentar suicidarse a presos políticos en la cárcel de Tocorón.

-Monitoreamos. Guerra interna en la Justicia chavista: detenidos varios operadores judiciales vinculados a Tarek William Saab.

Tal Cual. MP avanza una «operación anticorrupción» en Carabobo: hay 14 fiscales detenidos.

La Patilla: Tarek William Saab oficializó nueva purga chavista tras terremoto en tribunales y fiscalías.

-Transparencia Venezuela/El Nacional: Trata de personas en Venezuela: redes criminales generan más de 2.600 millones de dólares al año.

-Tal Cual: Publican base de datos sobre desaparecidos en frontera marítima con el Caribe neerlandés.

Centenares de migrantes venezolanos se lanzan al mar buscando un mejor futuro, en una odisea llena de peligros que ha dejado a familias rotas por la desaparición de sus seres queridos. Reporteros de Venezuela, Curazao y Aruba unen esfuerzos para contar las historias de una frontera tan riesgosa como olvidada.

-El Pitazo: Venezolano deportado a El Salvador en marzo denuncia en la ONU violaciones de derechos humanos.

Arturo Suárez denunció crímenes de secuestro, tortura y desaparición forzada, y pidió al organismo internacional presionar al Gobierno de Estados Unidos para frenar la aplicación de la Ley de Enemigos extranjeros contra los venezolanos que permanecen en el país norteamericano.

-Newsday/La Patilla: Trinidad y Tobago deportará a 200 venezolanos que se encuentran en sus cárceles.

-EFE. 259 venezolanos deportados de Estados Unidos llegan a Caracas: 7 son niños.

-Reuters: Tribunal de EEUU se inclina a denegar moción para descalificar oferta de Elliott por Citgo.

-La Patilla: El dólar se ubicará en 157,72 bolívares, lo que representa un incremento de 0,86% frente a los 156,37 bolívares del día anterior.

-El Pitazo. Ministerio paga bono de regreso a clases a los docentes: el monto molesta a los maestros.

-Efecto Cocuyo: Pocos docentes han acatado llamado ministerial de reincorporación temprana a las aulas.

-EFE: Corpoelec asegura que fallas eléctricas de este 10 de septiembre fueron causadas por un sabotaje.

-La Patilla: Ganaderos de Apure se organizan contra bandas que han robado más de 20 mil animales.

-Reuters: Federación Venezolana de Fútbol despide a «Bocha» Batista como DT de su selección.

EFE: El argentino Batista dice que su salida es lo mejor para que Venezuela siga su camino.

-El Nacional: Fernando «Bocha» Batista, el técnico que cobra una cifra millonaria y le falló a todo un país.