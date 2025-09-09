Según New York Post, el modelo esperado iPhone Air se presenta como el iPhone más delgado, de apenas 5,6 mm de grosor, con marco de titanio. Su precio de lanzamiento es de 999 USD, ubicado entre el modelo base y el iPhone 17 Pro (1 099 USD por 256 GB).

EntornoInteligente.com/ El 9 de septiembre de 2025, Apple presentó la nueva línea de iPhone 17, incluyendo los modelos estándar, Air, Pro y Pro Max. En un evento que redefinió expectativas, la marca lanzó el iPhone más delgado de su historia —el iPhone Air— mientras mejoraba prestaciones clave como pantalla, cámaras, chips y conectividad, con precios que parten desde 799 USD y disponibilidad a partir del 19 de septiembre.

Según The Verge, el iPhone 17 base incorpora una pantalla OLED de 6,3 pulgadas con tecnología ProMotion de 120 Hz, protegida por Ceramic Shield 2 y con brillo máximo de hasta 3 000 nits. Incluye una cámara dual Fusion de 48 MP, cámara frontal de 18 MP, chip A19 (3 nm) y conectividad avanzada con Wi-Fi 7 y Bluetooth 6. El precio inicial es de 799 USD para la versión de 256 GB.

Según New York Post, el modelo esperado iPhone Air se presenta como el iPhone más delgado, de apenas 5,6 mm de grosor, con marco de titanio. Su precio de lanzamiento es de 999 USD, ubicado entre el modelo base y el iPhone 17 Pro (1 099 USD por 256 GB).

The Guardian destaca además que el iPhone Air incorpora una pantalla de 6,5 pulgadas, construcción en "spacecraft titanium" y promete una resistencia notable. Se ofrecerá en varios colores, y contará con funciones avanzadas como grabación simultánea con las cámaras frontal y trasera.

El País subraya que junto al iPhone Air, la gama incluye los modelos Pro y Pro Max con mejoras sustanciales en diseño, rendimiento y cámaras (48 MP, zoom, batería, chip A19). También se anunciaron nuevos AirPods Pro 3 con traducción en tiempo real y los Apple Watch Series 11 y Ultra 3 con funciones de salud y conectividad satelital.

La noticia desde Los40 detalla que el iPhone 17 Air sustituye al antiguo modelo Plus. Los iPhone 17 estándar ofrecen pantallas super Retina XDR de 6,3 pulgadas, mientras que los Pro y Pro Max cuentan con estructura unibody de aluminio forjado, chip A19 Pro (3 nm), y sensores de cámara Fusion de 48 MP con zoom óptico de hasta 16 x.

—

Apple eleva el estándar con su nueva línea iPhone 17. Ahora la pantalla base logra 120 Hz con reducción de fragilidad, una mejora notable en experiencia visual y durabilidad.

El iPhone Air rompe récords de delgadez con solo 5,6 mm y materiales premium como titanio. Su precio de 999 USD es competitivo en ese segmento.

Los modelos Pro suben la vara con mayor rendimiento, batería, cámaras de alta resolución y zoom sin precedentes, dirigidos a usuarios creativos y profesionales.

La conectividad evoluciona con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y presencia de celulares solo con eSIM, marcando un cambio generacional.

En el mercado global, el iPhone 17 sigue siendo costo superior; por ejemplo, en India el Pro Max con 2 TB supera los 2 lakh de rupias, reflejando su posicionamiento premium.

