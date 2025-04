Última hora del apagón en España y Portugal | Red Eléctrica asegura que el apagón es “excepcional y totalmente extraordinario” y que tardará de 6 a 10 horas en repararse

El incidente, del que aún se desconocen las causas, afecta a trenes, aviones u al transporte público | La DGT pide evitar desplazamientos innecesarios

: 28 abr 2025 – 15:56CEST

Usuarios del Metro Barcelona utilizan sus móviles para salir de la estación de Plaza de Cataluña. Albert Garcia

Un apagón masivo se ha producido este lunes en amplias zonas de España a las 12.32. Por el momento se desconocen las causas del corte eléctrico, cuyos efectos se siguen notando. La empresa Red Eléctrica está investigando los motivos del incidente, que ha afectado también a Portugal. Eduardo Prieto, director de servicios para la operación de Red Eléctrica, ha asegurado a las 14.47 que el apagón es “excepcional y totalmente extraordinario” y que tardará de 6 a 10 horas en repararse, es decir, que no se resolverá hasta la noche. El suministro se ha empezado a recuperar en el norte y el sur peninsular a las 13.33, según Red Eléctrica, que ha señalado dos horas después que el suministro ha vuelto en parte a territorios de Galicia, País Vasco y Cataluña. El apagón ha obligado a interrumpir todo el tráfico ferroviario, ha afectado al aéreo, ha provocado cortes en los transportes públicos y en muchas zonas se han apagado incluso los semáforos. La Dirección General de Tráfico (DGT) pide a la ciudadanía que evite circular “en la medida de lo posible”. El apagón está afectando también a otras infraestructuras y servicios: hay supermercados que ya alertan de que solo se aceptan pagos en efectivo, personas que han tenido que ser rescatadas de ascensores parados. Muchos hacen cola para comprar radios a pilas. También se han visto afectados los teléfonos móviles.

¿Qué se sabe de la hipótesis del ciberataque?

Desde que se produjo el apagón masivo, una de las principales especulaciones sobre el origen del apagón masivo ha sido la del ciberataque. El primero en asegurarlo con más firmeza ha sido el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, quien señaló que de acuerdo con la información que le traslada el centro de ciberseguridad autonómico “todo a punta a que un apagón de esta magnitud solo puede deberse a un ciberataque”. El presidente andaluz reconocía haber llegado a esa conclusión sin confirmación de La Moncloa u otra institución: “Solo con nuestros datos”.

Sin embargo, desde Portugal, el Centro Nacional de Ciberseguridad luso (CNCS) aseguró que hasta el momento no se han identificado evidencias que apunten a un ciberataque como explicación del apagón que también afecta a la red portuguesa. El Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), se ha limitado a asegurar que está investigando la hipótesis del ciberataque. España se ha convertido en uno de los países que más ciberataques considerados críticos por su especial gravedad reciben, con varios cientos al año. El Mando Conjunto del Ciberespacio, que depende Defensa, está también investigando el posible origen cibernético del apagón.

La preparación y ejecución de un ciberataque que apague la electricidad de dos países casi enteros es muy complejo. Requiere de una operación coordinada que logre varios objetivos de manera simultánea. Una vez ocurrido, analizar las redes para encontrar el origen del ataque tampoco es sencillo. “Los ciberataques a redes eléctricas son posibles en teoría y en la práctica, porque las infraestructuras energéticas son sistemas muy complejos, llenos de puntos vulnerables”, dice Lukasz Olejnik, experto del King’s College de Londres. “Un ataque, por ejemplo, podría ir dirigido contra transformadores o subestaciones, provocando daños en el hardware hasta que empezara a fallar. Pero coordinar un ataque así de grande y sincronizado sería extremadamente difícil”.

En España hasta ahora no ha habido ningún indicio de que algo así es lo que haya ocurrido. Los únicos precedentes con éxito hasta ahora ocurrieron en Ucrania en 2015 y 2016, con Rusia como culpable. “Otros casos fueron simplemente demostraciones, intentos fallidos o simples rumores”, dice Olejnik, incluido otro ataque contra Ucrania en 2022. Toda la visibilidad necesaria la tienen los equipos oficiales encargados de investigar si realmente ha habido un ataque: “Se pueden imaginar otros escenarios, pero ahora no sirve de mucho especular: simplemente no tenemos los datos suficientes”, añade Olejnik. “No existe un ‘síntoma claro’ que permita decir con certeza que un apagón así se debe a un ciberataque. Todo lo que hemos visto hasta ahora también podría explicarse por causas normales, no malintencionadas. Por eso es importante investigar y evitar caer en rumores o en desinformación”.

’Business as usual’ en Gran Canaria

En el Puerto de Mogán, uno de los lugares más turísticos del sur de Gran Canaria, los turistas toman el sol, se bañan y beben cócteles totalmente ajenos a lo que ocurre en la Península. Lo mismo los trabajadores. “No tenía ni idea. ¿Un apagón, en serio?”, comenta Javier, camarero de uno de los numerosos bares de este lugar. María, que vende artículos de playa en un local al lado de este bar, tarda un rato en procesar la noticia. “¿Pero en toda la península?”.

Informa Daniela Gutiérrez. Los autobuses, taxis y demás vehículos esperan parados en la rotonda a la espera de que los agentes de movilidad les den el paso. La gente hace fotos y camina en dirección Atocha, pero nadie sabe a dónde va ni qué línea de autobús podrían tomar, ya que algunas funcionan y otra no. El flujo de personas solo va en esa dirección, no en la contraria, pero reina el desconcierto. “Sigamos hasta allá a ver si podemos tomar un taxi”, dice una turista con su familia. Algunos esperan en la estación de autobús con la esperanza de que alguno pase. Otra turista, dice que va caminando con sus padres “a donde va todo el mundo”, pero no tiene ni idea de qué va a hacer cuando llegue a ese punto. Mientras tanto, los agentes de movilidad van diciendo a la multitud: “Comprar agua. Esto durará unas horas”.

Miriam Palomares, a la izquierda, sentada en la Estación de Joaquín Sorolla, en Valencia. / A. H.

Miriam Palomares, viajera: “No he podido alquilar un coche para volver a Madrid en la web por culpa del apagón, en el local me han pedido el triple”

Miriam Palomares, de 42 años, de Madrid, está sentada mirando el móvil junto a dos amigas en la estación de AVE de Joaquín Sorolla, en Valencia. Ha estado en Valencia por un evento de trabajo. Esta mañana ha ido a alquilar un coche para volver a su ciudad por ese medio, ya que los trenes no funcionan. “En la web de la empresa el precio era 140 euros, pero no he podido pagar por culpa del apagón, cuando he ido presencialmente a la empresa me han pedido el triple”, explica.

Los hospitales gallegos también salvan el apagón con generadores

Por Silvia R. Pontevedra. Los hospitales gallegos y algunos centros de salud y puntos de atención continuada salvan el apagón de luz con generadores, pero en el momento del corte del suministro eléctrico hubo situaciones de pacientes atrapados en ascensores y el personal sanitario no ha podido recurrir, en toda la mañana, a una herramienta básica, el Ianus, el sistema en línea de la historia clínica electrónica, fundamental para poder atender a los pacientes en las consultas. Tampoco se han podido ver radiografías, ni resultados de análisis, ni pedir nuevas pruebas. No se pueden hacer recetas más que en papel, la línea fija telefónica ha fallado y las anotaciones sobre las consultas se están haciendo a mano. Según explica el Sergas, los hospitales cuentan aparte con baterías autónomas en algunos quirófanos y áreas de críticos. En algunos ambulatorios, sin embargo, como el de la calle Cuba, en Vigo, los médicos aseguraban que la falta de acceso a las historias y a las pruebas médicas imposibilitó gran parte de las consultas del día: “Alguna picadura, alguna herida, algún cuadro de fiebre, pero poco más, y recetas en papel”, contaban los sanitarios.

El apagón causa el caos en el tráfico del centro de Madrid

El tráfico en Madrid capital está siendo caótico por la falta de semáforos. Atasco en la Castellana, colapso en la M-30 y en la Plaza de Colón… Así está la situación, a pesar de que la Dirección General de Tráfico ha pedido por redes sociales a la ciudadanía que eviten circular “en la medida de lo posible”.

José Manuel Abad LiñánJuana Viúdez

La Guardia Civil activa una célula de seguimiento

La Guardia Civil ha activado “una célula de seguimiento integrada por personal de diferentes unidades”, señala una fuente del instituto armado. En la Dirección General de la Guardia Civil, en Guzmán el Bueno (Madrid), se funciona con “relativa normalidad” gracias a generadores eléctricos, pero numerosos cuarteles se han quedado sin red, señala otra fuente del cuerpo. En las instalaciones se está a la espera de lo que se decida en el gabinete de crisis. “No nos movemos de aquí hasta que Interior nos diga”, asegura el mismo agente.

Red Eléctrica avanza en la recuperación de la tensión tras el masivo apagón

Red Eléctrica sigue actualizando la información sobre el proceso de recuperación de la tensión tras el masivo apagón en la España peninsular y Portugal. “En estos momentos, se ha conseguido recuperar tensión en subestaciones de varias zonas del norte, sur y oeste peninsular”, apunta a través de las redes sociales este organismo. “Seguimos trabajando con todos los recursos para lograr la reposición del suministro lo antes posible en la totalidad del territorio”, un proceso que tardará entre seis y diez horas, como ha informado sobre las 14.30 un alto cargo de Red Eléctrica. “El objetivo principal de los trabajos en esta fase de la reposición es aportar tensión a los grupos de generación”, ha añadido.

Por el momento, el servicio se va recuperando poco a poco en Euskadi, según el Gobierno vasco, en zonas de Galicia, informa Silvia R. Pontevedra, y en zonas de Cataluña, según informa Endesa. Esta llegando la electricidad a la corona metropolitana de Barcelona (Barcelonès, Garraf, Alt Penedès, Baix Llobregat, Vallès Occidental y Maresme, informa Rebeca Carranco)

Una cola a la puerta de un bazar de Madrid que recuerda a la pandemia

Una decena de madrileños hace cola en la puerta de un bazar, una imagen habitual en los meses del confinamiento cuando el número de personas en interiores era restringido. El cierre de supermercados, como el cercano Carrefour de Quevedo, dejan a los ciudadanos con pocas opciones para comprar.

Un coche particular, emisora pública de radio en la calle Alcalá

En una bocacalle de Alcalá, la calle más larga de Madrid, un vecino ha abierto las puertas de su coche y ha puesto la radio a todo volumen para que los viandantes puedan escuchar las noticias. A su alrededor, la gente camina alternando el paso con miradas furtivas a unos móviles que en esta zona, el distrito de Ciudad Lineal, no reciben señal. Los semáforos están sin luz al menos desde la plaza de Manuel Becerra hasta bien entrado en el distrito de Ciudad Lineal, con la única excepción de la avenida Hermanos García Noblejas, y los coches circulan despacio para dejar cruzar con menos riesgo a los numerosos peatones. «Esto es como Filomena, pero con calor», comenta en tono jocoso un joven en una terraza de un bar que, como todo el resto de comercios, se ha quedado a oscuras. No es posible encontrar un taxi libre, lamenta una mujer que acompaña a un hombre de avanzada edad en el borde de la acera. Una mujer de edad pregunta a la puerta de un supermercado Carrefour, en el que hay una cola de unas 25 personas esperando entrar, si se puede pagar con tarjeta y una encargada le dice que no. Del local salen varias personas con packs de agua embotellada. Las largas filas también son la norma en las paradas de autobuses, repletas de ciudadanos. Todos los autobuses circulan llenos de gente y las aceras de la vía están atestadas de gente. La empleada de una cafetería que acaba de entrar a su trabajo le pregunta en tono angustiado a otra trabajadora si ya habrá metro cuando le toque salir, ya de noche. Un electricista comenta jocoso a otros compañeros: «Los españoles no están acostumbrados a un apagón de verdad. Si vivieran en Perú…».

A las 12.33 gran parte de España se quedó sin luz, en un apagón masivo que afecta a toda la península. Analizamos con datos en tiempo real el corte eléctrico y el rastro digital de sus consecuencias.

Puedes consultar aquí todos los datos

Escenas que recuerdan a la pandemia en Madrid

Una decena de madrileños hace cola en la puerta de un bazar, una imagen habitual en los meses del confinamiento cuando el número de personas en interiores era restringido. El cierre de supermercados, como el cercano Carrefour de Quevedo, deja a los ciudadanos con pocas opciones para comprar.

El personal de Adif informa con un megáfono que la estación de Chamartín no reanudara su actividad al menos hasta las 18.00

Cientos de personas que tenían que coger un tren este lunes esperan a las afueras de la estación madrileña, algunos desde hace ya tres horas, cuando fue desalojada por la caída de suministro eléctrico. Los pasajeros aguardan desconcertados, ya que los trabajadores de Adif a la entrada de la estación de alta velocidad no tienen información sobre si después de las 18 horas se retomara la circulación de trenes. Tampoco es posible salir de Chamartín si no es a pie, o en algunos de los escasísimos taxis que aparecen. Conseguir comida o agua solo es posible si se dispone de efectivo en la única cafetería todavía abierta, La Pausa, a la entrada de la estación, donde las existencias se agotan a toda velocidad.

Los turistas siguen acercándose a los monumentos de Barcelona

La actividad turística se mantiene pese al apagón eléctrico y de red móvil. La plaza de la Catedral de Barcelona, entre los espacios más concurridos por los visitantes extranjeros. Pese a que la Catedral se encuentra cerrada y ha cancelado la venta de entradas y las reservas, según informan en taquilla, decenas de turistas siguen acercándose por si hay alguna posibilidad de acceder al templo.

Colas larguísimas para subir a un autobús urbano en Madrid

En la glorieta del Reina Sofía, cientos de personas esperan que llegue un autobús. Cristina y Miguel Ángel, trabajadores en una empresa de mantenimiento de la zona de Atocha, llevan una hora de pie en la calzada sin que el bus 463 que comunica con Getafe haga acto de presencia. Cristina es la cuarta persona que hereda un cartón del suelo donde alguien escribió el nombre de este municipio del Sur de la Comunidad. Lo levanta bien alto, como si hiciera autoestop, mientras delante de ella pasan de largo los vehículos. Atocha, el centro de Madrid, es un caos, nada tiene sentido. Los viandantes cruzan por la carretera, los semáforos están apagados. Nadie sabe dónde está el punto de partida para el destino de todas estas personas. “¿Para ir a Parla? ¿A Villaverde?”, pregunta una madre embarazada. La misión es unánime: huir de la ciudad. “Yo me voy andando», dice Mariano Larra, de 61 años, oficinista. «¿Pero dónde vives, Mariano?», le pregunta una compañera. «En Alcorcón. Me da igual», se despide Larra.

Cientos de viajeros colapsan las afuera de la estación de Atocha en Madrid

Cientos de personas que pretendían coger un tren se mantienen a las afueras de la estación de Atocha sin respuestas ni soluciones. “No sabemos nada, solo que es un apagón masivo”, ha dicho Luis, un turista mexicano que planeaba salir de Madrid rumbo a Barcelona a las 3 de la tarde de este lunes junto a dos de sus amigos. La estación se mantiene totalmente cerrada.

Tráfico fluido pese a la falta de semáforos en un distrito de Madrid

En el distrito de Hortaleza de Madrid, los coches se mueven con fluidez pese a la ausencia de semáforos. Escenas caóticas a las puertas de un Mercadona, donde hay coches mal aparcados que llenan los maleteros de comida. En un colegio, cola de padres para recoger antes de tiempo a los niños, ante el previsible caos de la hora punta. Los peatones esperan pacientes para cruzar avenidas convertidas en autopistas por la ausencia de semáforos. Y la policía se afana por cortar carriles de rotondas para intentar ordenar el tráfico.

Alarma en A Coruña por el humo negro de la refinería de Repsol

Los vecinos de a Coruña han vivido momentos de alarma porque, tras el apagón, se produjo una gran humareda negra en las chimeneas de la refinería de Repsol. La profesora Lourdes Rodríguez relata cómo los niños de su centro escolar, en el municipio de Oleiros, se agolparon en las ventanas para contemplar el impresionante humo denso y oscuro. Desde la refinería se ha tranquilizado a la población explicando que ese humo es precisamente la señal de que han entrado en funcionamiento el sistema automático de seguridad.

Nueva convocatoria del gabinete de crisis catalán

El president de la Generalitat de Cataluñam Salvador Illa, ha anulado toda la agenda que tenía prevista para esta tarde y ha vuelto a convocar a las 17.00 horas al gabinete de crisis, compuesto por cinco consejeros, los Mossos, Protección Civil, los servicios de emergencia y la Agencia de Ciberguridad de Catalunya. El Parlament ha cancelado también todos los actos y las comisiones que tenía programados para este lunes.

En Huesca se recupera la luz

“Ya no estreno mi kit de emergencia”. Con esta ironía comentaba el actor Kike Lera la vuelta de la electricidad a la ciudad de Huesca, mientras enseñaba un selfie junto a una bombona de camping gas. El comentario de que por fin regresaba la luz a la ciudad, sobre las 15.10 de la tarde se ha extendido en redes sociales y en los chats en los que hasta ese momento solo se compartía la preocupación por no tener luz, si ir a recoger a los críos al cole, no poder teletrabajar o cómo prepararse para las próximas horas. En municipios más al norte de la capital oscense, como Jaca, la normalidad se había recuperado bastante antes.

Extremadura también pide activar el nivel 3 de emergencias

Extremadura se suma a Madrid y pide también el plan 3 de Emergencia que supone sacar al Ejército a las calles. “Una emergencia nacional, como la que estamos experimentando, requiere coordinación del Estado. Por ello, desde la Comunidad Autónoma de Extremadura, solicitamos al Gobierno de España que active el plan 3 de emergencia. Es preciso una respuesta de país coordinada”, ha escrito en X María Guardiola, presidenta extremeña.

Ribera: “No hay indicios de que sea por algo intencionado”

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha señalado en Bruselas que, por ahora, lo más importante es “un mensaje de paciencia” a la población. También ha añadido que, después de estar en contacto con las autoridades españolas y portuguesas, no “hay indicios de que haya sido provocado”.

El hospital de La Paz entra en modo ahorro

El Hospital La Paz, uno de los más grandes de Madrid, ha puesto en marcha un plan de ahorro de electricidad, apagando luces innecesarias, por ejemplo, en pasillos y despachos, y suspendiendo hasta mañana la actividad asistencial programada no urgente. La Paz se alimenta ahora con cinco generadores de gasóil y dispone de otros tres de reserva. La autonomía a pleno rendimiento de esos generadores principales es de 12 horas. El hospital ya ha pedido camiones cisterna con más combustible por si el corte de suministro se prolonga.

Iberdrola pide paciencia

En un post en X, la compañía eléctrica Iberdola ha tratado de trasladar calma a los usuarios afectados por el apagón. “Iberdrola, con todos sus recursos disponibles a disposición de Red Eléctrica de España para, de acuerdo con los protocolos establecidos, contribuir a la recuperación total del servicio a la mayor brevedad posible”, apuntó en el texto.

Colas de hasta 17 kilómetros en los accesos a Barcelona

Las carreteras de acceso a Barcelona sufren colas de hasta 17 kilómetros. El tráfico en las principales arterias de entrada a la capital catalana es a primera hora de la tarde notablemente denso. El Servicio Catalán de Tráfico avisa de retenciones de 17 kilómetros en la B-10 (la ronda litoral) desde Santa Coloma de Gramenet; 11 kilómetros en la B-23 (acceso por la Diagonal) entre Molins de Rei y Barcelona; y casi 8 en la B-20 (ronda de Dalt) desde el Nus de la Trinitat.

En la AP-7 y la C-58 también se circula con retenciones durante una decena de kilómetros en dirección Barcelona.

La red interurbana de Barcelona presenta complicaciones en el centro de la ciudad aunque no son de gravedad. El SCT pide a la ciudadanía evitar desplazamientos “innecesarios”.

Dos horas atrapadas en un ascensor en Barcelona: “Me he puesto a llorar”

Un grupo de seis personas, cinco estudiantes y una profesora, han quedado atrapados durante dos horas en un ascensor en la Escuela de Diseño y Artes Visuales LCI de Barcelona. La campana de emergencia estaba fuera de servicio, por lo que han tenido que contactar con la gente de fuera a voces. Algunos de los estudiantes atrapados han sufrido ataques de ansiedad debido a la claustrofobia y la falta de aire. “Me he puesto a llorar”, cuenta Clara. No ha sido el único ascensor afectado, pues el de al lado también se ha parado a una altura similar y los dos alumnos que han quedado atrapados en el interior han empezado a gritar y dar golpes. Cuando algunos profesores de fuera se han percatado de la situación, han intentado, sin éxito, contactar con los servicios de emergencia. Aunque por protocolo no podían actuar (ya que si la luz volviese de golpe podría producirse una avería en las puertas), finalmente, un grupo de profesores ha hecho uso de un objeto metálico para forzar las puertas del ascensor y liberar a las seis personas atrapadas.

El Gobierno vasco destaca que Euskadi vuelve “poco a poco” a recuperar la normalidad

El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha afirmado esta tarde que el País Vasco va recuperando “poco a poco” la normalidad tras el apagón ocurrido este mediodía en todo el país. Ha destacado que Euskadi “está volviendo a recuperarse” de las incidencias ocasionadas por este corte masivo del suministro eléctrico, cuyas principales incidencias se han registrado en las vías de transportes y en las comunicaciones.

Zupiria ha señalado que el teléfono de emergencias 112 no se ha interrumpido en ningún momento y ha estado atendiendo a las “múltiples” llamadas de la ciudadanía, sobre todo en aquellos casos en los que algunas personas se han quedado atrapadas en ascensores. El consejero vasco ha pedido que solo se haga uso de este teléfono de urgencias cuando exista una situación de necesidad.

También ha solicitado a la población que en la medida de lo posible no se haga uso del vehículo privado porque en algunas zonas de la comunidad no han vuelto a funcionar los semáforos. Zupiria y el lehendakari Imanol Pradales asisten esta tarde a la mesa de crisis para analizar la situación junto a los mandos de la Ertzaintza y de Protección Civil.

Francia ofrece ayuda eléctrica a España

Los equipos del operador francés de la red eléctrica de alta tensión, RTE, han indicado que están movilizados para brindar asistencia al operador de la red española. Ya han restablecido 700 MW de consumo a través de Francia. RTE precisó en un comunicado que está «en capacidad de aumentar su ayuda a España hasta 950 MW en cuanto la red ibérica tenga la capacidad técnica para recibirlo». En el País Vasco francés, donde también había habido cortes, la electricidad ha sido ya restablecida.

Colas interminables a las afueras del aeropuerto de Barajas para tomar un taxi ante el corte en el Metro

Cientos de pasajeros que han llegado en las últimas dos horas al aeropuerto de Barajas se forman en colas interminables para abordar un taxi, ante el corte en la red del metro de Madrid. En la boca de los túneles, el personal informa a los viajeros que tanto el metro, como los trenes y la red de cercanías están cortados. “Ya les podrían decir en el avión que ha habido un apagón en todo el país”, comentan entre los empleados del metro. Aunque algunos optan por los buses de transporte público, la mayoría se forma en la cola para el taxi. “Solo pago en efectivo”, advierte el personal a los viajeros, ante la caída en los sistemas electrónicos de pago.

Andalucía suspende la actividad lectiva presencial de la tarde

La Consejería andaluza de Desarrollo Educativo a decidido suspender la actividad lectiva presencial en los centros educativos de la comunidad prevista para la tarde. El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha enviado las comunicaciones a los equipos directivos y profesorado de los centros y a las familias. La Consejería ha pedido al profesorado que atienda al alumnado hasta que puedan recogerlo los tutores legales o llegue el transporte escolar, dados los problemas de tráfico.

Mientras tanto, los comedores escolares han servido menús, pero de manera improvisada, según confirman a este diario las presidentas de las principales federaciones de Ampas andaluzas -CEAPA y COAMPA-. Aunque muchos padres y madres han acudido a recoger a los alumnos al mediodía, el servicio no se puede suspender porque hay familias que no pueden recoger a sus hijos hasta las 16. Al no haber manera de calentar la comida, lo que se está sirviendo son platos fríos. Es el caso del CEIP Prácticas, en Sevilla, donde a los estudiantes les están dando ensalada y yogur, explica Marina Jiménez, presidenta de COAMPA, la confederación andaluza de asociaciones de madres y padres del alumnado por la educación pública.

Suspendidas las consultas y cirugías ordinarias del hospital Doce de Octubre de Madrid

Desde el hospital Doce de Octubre de Madrid informan de que se han suspendido todas las actividades ordinarias. Es decir, tanto las consultas como las cirugías previstas para esta tarde se han cancelado. El centro está funcionando con grupos electrógenos y fuentes del hospital aseguran que el centro está funcionando con normalidad, con aire acondicionado y ascensores en funcionamiento, lo que está permitiendo cierta tranquilidad entre los pacientes y familiares. Dos administrativas explicaban a EL PAÍS que de momento la gente llega tranquila y entiende la situación. “Las cirugías urgentes y extraordinarias se llevarán a cabo”, aseguran fuentes de prensa del hospital.

El ambiente a la entrada del recinto hospitalario parece a las 14.45 horas de este lunes el de cualquier otro día, si no fuera porque hay decenas de personas tratando de contactar con sus familias, ver cómo están sus hijos o preguntando cómo volverán a sus casas si no hay metro y los autobuses van llenos. Un hombre que acompaña a su padre que está ingresado por un problema renal trata de buscar una cafetería para comer, pues la del hospital ha cerrado. “El caos está fuera. Dentro ni nos hemos enterado”, cuenta Carmen, que acompaña a su padre a buscar el coche que les acaban de dar el alta.

Desalojadas las atracciones del parque Port Aventura (Tarragona)

El parque de atracciones PortAventura World ha desalojado sus atracciones, aunque permanece abierto, tal y como informa EFE, horas después de que comenzara el apagón eléctrico. “En el contexto de un apagón generalizado ajeno a nuestras instalaciones, PortAventura World ha experimentado una interrupción del suministro eléctrico y, como medida preventiva y siguiendo los protocolos de seguridad establecidos, hemos procedido al desalojo de algunas atracciones”, la dirección del parque de Salu y Vila-seca (Tarragona) informa en un comunicado.

Ascensores con generador y una radio con pilas en Alicante

La casualidad ha querido que nadie se haya quedado atrapado en los diez ascensores de un edificio conocido como La Colmena, de 22 pisos y 506 viviendas, situado en el barrio de San Blas de Alicante, junto a la estación de tren. “Disponemos de un servicio de generadores para cuatro de los ascensores, la luz de la escalera y el bombeo de agua”, explica Jero, portero de la finca.

En la misma calle, Bono Guarner, el propietario de la tienda Lo Retro Mola, Israel Albert, ha sacado un radiocasete que funciona a pilas para que los vecinos se informaran. “La compré hace poco para ponerla a la venta”, afirma, “pero en cuanto se ha ido la luz, la he sacado a la calle y tenía a todo el mundo arremolinado. Es la única manera de informarse de todo”, zanja.

El Gobierno convoca el Consejo de Seguridad Nacional

El Gobierno ha convocado a las 15.00 el Consejo de Seguridad Nacional, el órgano al que corresponde asistir al Presidente del Gobierno en la dirección de la política de Seguridad Nacional y del Sistema de Seguridad Nacional, según confirman fuentes gubernamentales.