Entornointeligente.com/ Alejandro Sanz regresa a Ecuador con dos conciertos inolvidables Ecuador, septiembre de 2025.- Tras arrasar con éxito en sus primeras fechas en México, Alejandro Sanz suma nuevas ciudades en su gira “¿Y AHORA QUÉ?”. La gira llega a Ecuador y se presentará el 19 de febrero en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito y el 21 de febrero en el Estadio Modelo de Guayaquil. En este recorrido, Sanz fusionará sus grandes clásicos con lo más reciente de su repertorio, con canciones que han enamorado al mundo entero y que han convertido cada uno de sus shows en experiencias memorables. Output, empresa organizadora anunció que, la preventa exclusiva de entradas estará disponible los días 15 y 16 de septiembre a las 10am para clientes de Banco Pichincha y de la aplicación DeUna además para las compras mediante la app tendrán un reembolso del 20%, mientras que la venta general comenzará a partir de las 10am del 17 de septiembre a través de todos los canales físicos y digitales de Ticketshow. Alejandro Sanz, uno de los artistas más influyentes de la música en español, promete hacer vibrar a Quito y Guayaquil con un espectáculo lleno de romanticismo, energía y el carisma que lo caracteriza. Los valores de las entradas son: Quito: General: $30 VIP: $60 Fan: $80 Palco: $100 Cancha: $130 Output box: $170 Sanz box: $220

Publicada por: Javier Francisco Ceballos Jiménez

