Rick Scott exige la liberación de presos políticos y denuncia el incumplimiento de la Ley de Amnistía en Venezuela

El legislador por Florida calificó al sistema de detenciones en Venezuela como un mecanismo de tortura y persecución contra quienes defienden la democracia

El senador republicano fue enfático al señalar la falta de coherencia entre la legislación anunciada por las autoridades venezolanas y la realidad en los centros de reclusión | Foto: EFE/Thais Llorca

El senador republicano Rick Scott lanzó una dura advertencia al gobierno venezolano al asegurar que Estados Unidos está observando todo lo que sucede en el país. Exigió asimismo la liberación inmediata de todos los detenidos por motivos políticos y denunció que la reciente Ley de Amnistía aprobada en Venezuela no se está cumpliendo de manera efectiva.

A través de sus redes sociales, el legislador por Florida calificó al sistema de detenciones en Venezuela como un mecanismo de tortura y persecución contra quienes defienden la democracia.

Una amnistía a medias

Scott fue enfático al señalar la falta de coherencia entre la legislación anunciada por las autoridades venezolanas y la realidad en los centros de reclusión. Según el senador, a pesar de la existencia de la normativa legal, más de la mitad de los prisioneros políticos permanecen tras las rejas.

“Bajo la llamada Ley de Amnistía de Venezuela, todos los presos políticos arrestados por el despiadado régimen de Maduro deberían ser liberados, pero más de la mitad permanecen tras las rejas”, afirmó Scott.

El caso de Jorge Henrique Alayeto Bigott

Como rostro de esta denuncia, el senador destacó la situación de Jorge Henrique Alayeto Bigott, quien se encuentra privado de libertad desde el año 2017. Según Scott, el único delito de Alayeto ha sido desear la libertad de su nación, convirtiéndose en un símbolo de las detenciones arbitrarias que, asegura, siguen ocurriendo en territorio venezolano.

Respuesta a Delcy Rodríguez: “Menos palabras, más acciones”

La declaración del senador también sirvió como respuesta directa a las recientes afirmaciones de presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre una posible apertura a la cooperación con los Estados Unidos.

Scott instó a la funcionaria a demostrar dicha voluntad con hechos tangibles con la liberación inmediata de Jorge Alayeto y el resto de los detenidos.

“Estamos observando”, dijo el legislador, dejando claro que el Congreso estadounidense mantiene un monitoreo constante sobre el respeto de los derechos humanos en la región.