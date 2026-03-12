Rafael Tudares Bracho recibió libertad plena por la amnistía

El yerno del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, solicitó la amnistía el pasado 23 de febrero, cuatro días después de la aprobación de la ley

udares Bracho fue excarcelado el pasado 22 de enero luego de pasar más de un año detenido | Foto: Runrunes

Rafael Tudares Bracho, yerno del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, recibió libertad plena en el marco de la Ley de Amnistía, promulgada en febrero pasado por la Asamblea Nacional.

“Hoy, 11 de marzo de 2026, mi esposo, Rafael Tudares Bracho, y su abogado fueron notificados de la decisión judicial mediante la cual se le concedió amnistía a Rafael“, indicó su esposa, Mariana González, en X.

En el texto, señaló que Tudares Bracho solicitó la amnistía el pasado 23 de febrero, cuatro días después de la aprobación de la ley.

González agradeció a todas las personas que la acompañaron en “el duro via crucis” que le tocó vivir a su familia y que “fueron solidarias y humanas en los momentos de mayor dolor, desesperación e incertidumbre”.

“Más temprano que tarde, tocará construir la memoria histórica que nuestra sociedad necesita en materia de derechos humanos, para que situaciones como las que hemos vivido Rafael, mijos y yo, así como miles de ciudadanos, no vuelvan a repetirse”, añadió.

Tudares Bracho fue excarcelado el pasado 22 de enero luego de pasar más de un año detenido. Su esposa denunció en repetidas ocasiones que no sabía dónde estaba detenido.

La detención de Tudares ocurrió el 7 de enero de 2025, mientras trasladaba a sus hijos al colegio, coincidiendo con el arresto del defensor de derechos humanos Carlos Correa -liberado posteriormente- y del excandidato presidencial Enrique Márquez.

Mariana González denunció también haber sido víctima de tres episodios de extorsión vinculados al proceso judicial que mantiene a su esposo privado de libertad desde hace meses.