Petro condiciona corredor humanitario para venezolanos desde Ecuador

Petro condiciona corredor humanitario para venezolanos desde Ecuador
  • 12 de marzo de 2026
27 segundos ago
El pronunciamiento del mandatario colombiano fue una respuesta a declaraciones hechas por su homólogo ecuatoriano durante su visita a Santiago de Chile para asistir a la investidura de José Antonio Kast

Petro condiciona corredor humanitario para venezolanos desde Ecuador

Noboa aseguró que la creación de un corredor humanitario para el retorno de migrantes en situación irregular solo sería viable si existe cooperación de Colombia y Venezuela | EFE

El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este miércoles que su país está dispuesto a colaborar en la creación de un corredor humanitario para trasladar a migrantes venezolanos desde Ecuador hasta Venezuela, pero condicionó esa cooperación al “respeto” del mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, a Colombia.

“La colaboración para hacer el corredor humanitario para llevar a la población venezolana ubicada en Ecuador hasta Venezuela está disponible y depende del respeto a Colombia por parte del presidente de Ecuador”, escribió Petro en su cuenta de X.

El pronunciamiento del mandatario colombiano fue una respuesta a declaraciones hechas por Noboa durante su visita a Santiago de Chile para asistir a la investidura del nuevo presidente de ese país, José Antonio Kast.

Noboa aseguró que la creación de un corredor humanitario para el retorno de migrantes en situación irregular solo sería viable si existe cooperación de Colombia y Venezuela.

“Uno puede tener un corredor humanitario, pero si es que le cierran la puerta en un punto en el norte, no sirve de nada hacer todo el esfuerzo en ese corredor. Tiene que haber cooperación de parte de Colombia y de parte de Venezuela”, dijo Noboa.

El presidente ecuatoriano también afirmó que su gobierno ha solicitado al de Petro el traslado de cerca de 3.000 presos colombianos y venezolanos que se encuentran en cárceles ecuatorianas, en medio de una crisis de hacinamiento carcelario, y señaló que esos acuerdos aún no se han concretado.

Las declaraciones se producen en medio de tensiones diplomáticas entre ambos países por temas de seguridad, migración y comercio, que en los últimos meses han derivado incluso en medidas arancelarias y recriminaciones públicas entre Quito y Bogotá.

Ecuador acoge a unos 445.000 migrantes y refugiados venezolanos, según datos de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), iniciativa coordinada por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

