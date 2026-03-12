808 Brickell Av. Miami, FL, 33100

El puente Tienditas estará cerrado este jueves y viernes por cumbre presidencial

  12 de marzo de 2026
La medida responde a la reunión programada para el viernes en el tramo binacional entre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro

puente Tienditas

La circulación de vehículos que conecta a Tienditas con Villa del Rosario se retomará el sábado a las 6:00 am | Foto: EFE

Con motivo de un encuentro de alto nivel entre los gobiernos de Venezuela y Colombia, el puente Internacional Atanasio Girardot (Tienditas) permanecerá cerrado al tránsito de vehículos durante este jueves 12 y viernes 13 de marzo.

La medida responde a la reunión programada para el viernes en este tramo binacional entre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Debido a la magnitud del evento, se ha desplegado un operativo especial de seguridad en ambos lados de la frontera.

Restablecimiento del paso y vías alternas

Fuentes consultadas por Diario La Naciónconfirmaron que la circulación de vehículos que conecta a Tienditas con Villa del Rosario se retomará el sábado a las 6:00 am. Se recomienda a los usuarios habituales de esta ruta tomar las previsiones necesarias para evitar contratiempos.

Para garantizar el flujo fronterizo, los demás pasos internacionales operarán de la siguiente manera:

  • Puentes Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Unión:permanecerán operativos en su horario habitual de 6:00 am a 9:00 pm.
  • Transporte de carga pesada: el gremio aduanero ya coordina el desvío de los vehículos de carga hacia los puentes de Ureña y San Antonio del Táchira para evitar la paralización del comercio binacional.

Un encuentro estratégico en la frontera

Se espera que la reunión entre Rodríguez y Petro aborde temas clave de la agenda binacional en el propio puente Tienditas, símbolo de la reapertura fronteriza. El despliegue de seguridad será notable en las próximas 48 horas, por lo que se pide a la ciudadanía colaborar con las autoridades en los puntos de control.

