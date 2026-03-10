808 Brickell Av. Miami, FL, 33100

Trump se despide de Miami visitando El Arepazo, un icónico restaurante venezolano

Home - Breaking - Trump se despide de Miami visitando El Arepazo, un icónico restaurante venezolano
Trump se despide de Miami visitando El Arepazo, un icónico restaurante venezolano
Breaking
Mundo
Política
  • 10 de marzo de 2026
By Redacción - 2 minutos ago
0 1 1 minute read

Washington (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, se despidió de Florida este lunes visitando el icónico restaurante venezolano El Arepazo, donde compartió brevemente con los dueños del establecimiento y un grupo de exiliados.

El mandatario visitó El Arepazo, luego de una conferencia de prensa en El Doral donde justificó sus acciones militares en Oriente Medio previo a volver a Washington DC en el Air Force One.

Trump ingresó al establecimiento, saludó a los clientes y preguntó: ¿quién es de Venezuela?, venimos a conseguir comida para el AF1″, de acuerdo con la prensa local.

Uno de los administradores del local agradeció al republicano por su visita y decenas de personas presentes lo despidieron con cánticos de «¡USA!, ¡USA!».

Trump El Arepazo
Ciudadanos venezolanos sostienen una bandera de su país esperando la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al restaurante venezolano El Arepazo este lunes, en Doral, aproximadamente a 14-15 millas de Miami (Estados Unidos). EFE/Alberto Boal

La historia de El Arepazo, el restaurante que visitó Trump

El Arepazo abrió sus puertas en 2004 y se considera un punto de encuentro de la comunidad venezolana establecida en Florida.

Mientras que previo a su vuelta a la Casa Blanca, Trump dijo, en una rueda de prensa, que su campaña militar en Irán podrá ser llamada «un tremendo éxito» independientemente a que decida dejarla donde está o «ir más allá».

Trump El Arepazo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda durante su llegada al restaurante venezolano El Arepazo este lunes, en Doral, aproximadamente a 14-15 millas de Miami (Estados Unidos). EFE/Alberto Boal

El líder republicano rechazó dar una fecha concreta del fin de la guerra en Irán, que comenzó hace más de una semana, ante cuestionamientos de los medios porque él declaró este lunes que la ofensiva está «prácticamente terminada», mientras su secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha dicho que es «solo el principio».

Además, a la pregunta sobre su posición sobre el liderazgo en el Estado Islámico, puso de ejemplo el Gobierno de transición de Delcy Rodríguez en Venezuela, haciendo alusión a que le gustaría replicar esta fórmula.

Tags:

You can share this post!

administrator

Related Articles

Breaking

El Parlamento venezolano aprueba en primer debate la ley de minas tras la licencia de EE.UU.

  • 10 de marzo de 2026
Breaking

Delcy Rodríguez dice que Venezuela quiere construir relaciones a «largo plazo» con EE.UU.

  • 10 de marzo de 2026
Breaking

“Diosdado Cabello, quien insultaba a Estados Unidos, ahora se sienta; está cuidando su pellejo”: secretario político de Vente Venezuela en EE. UU.

  • 6 de marzo de 2026
Breaking

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

  • 6 de marzo de 2026
Breaking

“Nos estamos encargando, es cuestión de tiempo”: Trump hace advertencia a Cuba y habla de Venezuela en frente de Messi y jugadores del Inter Miami

  • 6 de marzo de 2026
Breaking

Consternación mientras Hegseth insta a los aliados latinoamericanos a unirse a la “ofensiva” contra los cárteles

  • 6 de marzo de 2026
Breaking

Estados Unidos y Venezuela se mueven para restablecer los lazos diplomáticos dos meses después de la captura de Maduro

  • 6 de marzo de 2026
Breaking

Irán no es Venezuela, a pesar de las esperanzas de Trump de repetir la estrategia de “captura del régimen”

  • 6 de marzo de 2026
Breaking

Venezuela firma un acuerdo con la petrolera Shell durante la visita del secretario de EE.UU.

  • 6 de marzo de 2026
Breaking

Delcy Rodríguez recuerda a Chávez como quien enseñó a venezolanos a no rendirse «jamás»

  • 6 de marzo de 2026
Breaking

La Administración Trump negocia un acuerdo multimillonario sobre oro con Venezuela

  • 6 de marzo de 2026
Breaking

El Secretario de Interior de EE.UU. dice que su país prepara licencias para permitir inversiones en las minas de Venezuela

  • 6 de marzo de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in