Author
Tags
Share article
The post has been shared by 0 people.
Facebook 0
Twitter 0
Pinterest 0
Mail 0

El Ministerio de Interior y Justicia informó en su cuenta de Instagram que llegaron 92 hombres y 15 mujeres, además de un adolescente y dos niños

Llega a Venezuela un avión con 110 migrantes repatriados desde Estados Unidos

Fotografía difundida por el programa estatal Gran Misión Vuelta a la Patria de un nuevo grupo de venezolanos a su regreso al país este lunes, en el aeropuerto Simón Bolívar en Maiquetía (Venezuela). EFE/ Gran Misión Vuelta a la Patria

Un avión con 110 migrantes repatriados desde Estados Unidos llegó este lunes a Venezuela proveniente de la ciudad de Miami, como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, el programa estatal que gestiona los retornos al país suramericano, y el acuerdo migratorio suscrito el año pasado con Washington.

El Ministerio de Interior y Justicia informó en su cuenta de Instagram que llegaron 92 hombres y 15 mujeres, además de un adolescente y dos niños.

«Fueron recibidos por los órganos de seguridad ciudadana y las diferentes instituciones para aplicar los protocolos de atención correspondientes», indicó la cartera de Estado.

El avión fue operado por la aerolínea estadounidense Global Crossing, y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Según informó la institución, se trata del vuelo 112 de repatriación desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio a finales de enero del año pasado, que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

«Estas acciones forman parte del compromiso del gobierno bolivariano de garantizar el regreso de aquellos venezolanos que se enfrentan a condiciones adversas en el extranjero», agregó el ministerio.

El pasado 13 de febrero, retornaron al país 109 migrantes desde Estados Unidos, en un avión que salió de Miami. 

You May Also Like

Programa Análisis de Entorno. Suscríbete por Youtube @analisisdeentorno

Nuevo Programa. Análisis de Entorno. 03/02/2026

The 10 interesting benefits of listening to classical music

Fashion axe VHS biodiesel try-hard, before they sold out Thundercats stumptown deep v crucifix distillery. Fixie meditation ennui synth disrupt. Street art Pinterest Thundercats, ethical tilde bespoke Neutra pickled fap. Plaid YOLO 8-bit fanny pack

Instagram embed example

This is an example of instagram embedding of image and video. Hoodie…