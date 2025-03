Skype got shouted down by Teams and Zoom. But it revolutionised human connection | John Naughton

Así que Microsoft ha decidido terminar Skype, la compañía de telefonía por Internet que compró en 2011 por 8.500 millones de dólares (6.600 millones de libras esterlinas). Sus millones de desafartados usuarios van a ser arriados en Microsoft Teams, un campamento virtual con una estética con muerte cerebral que hace que incluso Zoom se vea genial. Esta eventualidad se había telegrafiado durante bastante tiempo, pero, aun así, es una sacudida porque Skype fue una empresa notable, y su desaparición cierra un capítulo de una interesante cadena de historia tecnológica.

Internet ha existido durante mucho más tiempo de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Se remonta a la década de 1960 y la creación de Arpanet, una red informática militar que surgió después de que Estados Unidos tuviera su «momento Sputnik», la horrible comprensión de que la Unión Soviética parecía estar corriendo por delante en las apuestas tecnológicas. El diseño del sucesor de Arpanet, el Internet que usamos hoy en día, comenzó a principios de la década de 1970 y se encendió por primera vez en enero de 1983.

Los diseñadores de la red estaban, desde el principio, decididos a evitar las limitaciones de los sistemas de comunicación anteriores, en particular la red telefónica analógica, que estaba optimizada para la voz, sin esperanza para las señales digitales y propiedad de corporaciones que se resistían a innovaciones que ellos mismos no habían originado. Por lo tanto, la nueva red no tendría un propietario ni estaría optimizada para ningún medio en particular y, por lo tanto, sería más permisiva que cualquier red anterior. Cualquiera podría acceder a él y crear servicios que se ejecutaran sobre él, siempre y cuando sus ordenadores se ajustaran a los protocolos de la red.

El resultado fue la explosión de creatividad, buena y mala, con la que todavía vivimos hoy en día. Lo que los diseñadores de Internet habían construido era lo que un académico llamó más tarde «una arquitectura para la innovación sin permiso»; o, en otras lo que se dice, una plataforma global para las sorpresas.

La World Wide Web, creada por Tim Berners-Lee a finales de la década de 1980, fue una de esas sorpresas. Pero también había algo llamado VoIP (protocolo de voz sobre Internet). El habla podría digitalizarse (convertirse en unos y ceros) y ponerse en paquetes de datos que podrían enviarse a través de Internet; y luego, habiendo llegado a su destino, convertirse de nuevo en audio. El resultado: ¡telefonía gratuita a cualquier parte del mundo!

Skype fue la primera empresa en llevar esta magia a los consumidores comunes. Fue fundada en 2003 por Janus Friis (un danés) y Niklas Zennström (un sueco) y con sede en Luxemburgo; pero el software que lo impulsó fue escrito por tres estonios que también escribieron software para compartir archivos entre pares. En 2005, eBay lo compró por 2.600 millones de dólares (2 mil millones de libras esterlinas). En 2006 tenía 100 millones de usuarios registrados y para 2009 estaba agregando alrededor de 380.000 nuevos usuarios cada día y generando alrededor de 740 millones de dólares (575 millones de libras esterlinas) en ingresos anuales. Así que se podría decir que Skype fue la primera empresa europea en alcanzar la escala a nivel de EE. UU.

Crecí en una época en la que una llamada telefónica de los Estados Unidos solo significaba una cosa: una muerte en la familia. Si los emigrantes se mantenían en contacto con la gente de casa, era solo por carta

En ese momento ocurrió lo inevitable: en 2011 Skype fue comprado por Microsoft y absorbido por la maza del coloso tecnológico. Muchos observadores, incluido este columnista, se preguntaron qué pensaba Microsoft que estaba haciendo con su nuevo juguete. Las noticias de la semana pasada sugieren que la empresa nunca lo descubrió del todo. Y en cualquier caso, una vez que la pandemia llegó en 2020 y la gente comenzó a trabajar desde casa, estaba claro que Microsoft necesitaría tener algo para evitar la amenaza que plantea Zoom. Skype podría haber estado en el centro de su respuesta, pero en cambio se tomó la decisión de poner toda la energía en hacer de Teams la respuesta del gigante al trabajo remoto. A partir de entonces, Skype fue excedente de requisitos y se echó el dado.

Sin embargo, antes de que desaparezca, vale la pena recordar lo energizante que era el recién llegado en la escena hace dos décadas. La mayoría de la gente hoy en día no tiene idea de lo cerrada y deprimente que era la telefonía en la era analógica. Era una industria dirigida por monopolios complacientes, no receptivos y dominantes (AT&T en los EE. UU.) o agencias gubernamentales (el GPO en el Reino Unido). Podría llevar meses instalar un teléfono en su casa. Las llamadas telefónicas eran caras y las llamadas internacionales eran positivamente prohibitivas.

Crecí en un país (Irlanda) con una gran diáspora en una época en la que una llamada telefónica de los Estados Unidos solo significaba una cosa: una muerte en la familia. Si los emigrantes se mantenían en contacto con la gente de casa, era solo por carta y tal vez por el paquete; nunca por teléfono. En la Irlanda rural, la noche antes de que un hijo o una hija se fueran a América o Australia, su familia a veces se hacía cargo, porque asumían que nunca volverían a escuchar sus voces.

¿Y ahora qué? La tecnología VoIP que Skype trajo a la vida de las personas se ha mercantilizado. Las plataformas de redes sociales como WhatsApp y Signal ofrecen conexiones de audio (y vídeo) ilimitadas y gratuitas con amigos, familiares y colegas de todo el mundo. Las llamadas telefónicas que alguna vez habrían llevado a una familia a la bancarrota se hacen todos los días. Puede que Microsoft no haya encontrado Skype útil al final. Pero el resto de nosotros ciertamente lo hicimos.