Comando Sur de EE UU realizó patrullaje aéreo frente a las costas de Venezuela

Comando Sur de EE UU realizó patrullaje aéreo frente a las costas de Venezuela
  • 10 de marzo de 2026
By Redacción - 18 segundos ago
Comando Sur de EE UU realizó un patrullaje aéreo frente a las costas de Venezuela

Las fuerzas desplegadas en el Caribe mantienen un “alto estado de preparación” | Foto: Comando Sur de Estados Unidos

El Comando Sur de Estados Unidos realizó el viernes un patrullaje aéreo conjunto frente a las costas de Venezuela con un avión de combate F-35, un patrullero P-8 de la Marina y un avión cisterna KC-46 de la Fuerza Aérea.

La operación, denominada Patrulla Costera de Presencia Aérea Conjunta, busca demostrar la “persistente presencia” de las fuerzas estadounidenses en la región y su compromiso con la seguridad hemisférica, indicó este lunes el comandante del organismo militar, general Francis Donovan, en X.

“Alto estado de preparación”

Donovan señaló que las fuerzas desplegadas en el Caribe mantienen un “alto estado de preparación” y que la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur está lista para actuar frente a operaciones de narcotráfico y terrorismo en la región, en línea con las prioridades del presidente estadounidense Donald Trump de proteger la seguridad nacional.

El mismo viernes destacó que el Comando Sur respalda a la embajadora estadounidense Laura Dogu y a los socios del gobierno de Estados Unidos en su esfuerzo por consolidar una Venezuela “libre, segura y próspera”.

Una Venezuela alineada con Washington, según el alto mando, permitirá una cooperación renovada en materia de seguridad, con beneficios para la ciudadanía y la estabilidad del hemisferio occidental.

La operación se produce semanas después de que Donovan se reuniera en Caracas con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y miembros de su gabinete, incluidos al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

La reunión, de aproximadamente una hora, se centró en la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico, el terrorismo y la migración irregular.

El encuentro ocurrió semanas después de la captura por el ejército estadounidense de Nicolás Maduro, trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con el narcoterrorismo.

Además de Donovan, participaron en la visita la embajadora Laura Dogu y Joseph Humire, secretario de Defensa adjunto interino para Defensa Nacional y las Américas. 

La presidenta interina se ha reunido además con el director de la CIA, John Ratcliffe, y el secretario de Energía, Chris Wright, para evaluar la seguridad y la industria petrolera del país.

